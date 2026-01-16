O que dizem as sondagens? Ventura lidera e Seguro e Cotrim disputam a outra vaga na segunda volta

Faltam dois dias para a primeira volta das eleições presidenciais e, no último dia de campanha eleitoral, os cálculos da Renascença a todas as sondagens divulgadas nas últimas semanas apontam para um cenário de segunda volta a 8 de fevereiro onde, a não ser que os indecisos baralhem as coisas, estará André Ventura. A acreditar nos barómetros, o seu adversário será decidido numa luta pelo voto útil entre António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo. Das quatro sondagens divulgadas nos últimos três dias, André Ventura foi o que reuniu mais intenções de voto em três (nos barómetros da Católica, da Intercampus e da Aximage) e fica em segundo no da Consulmark 2 e aparece em crescimento na tracking poll da Pitagórica, onde também está em segundo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui A Renascença aplicou às sondagens divulgadas nos últimos três meses o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens, o agregador de barómetros das legislativas, para chegar a uma estimativa dos resultados mais apurada e com menor margem de erro. Quem está à frente das sondagens? Os resultados mostram André Ventura na frente, com 21,7% das intenções de voto, podendo apenas ser ultrapassado por António José Seguro, com 20,8%. Não estando em empate técnico com mais nenhum candidato, Ventura parece lançado para a segunda volta, com os cálculos a garantirem-lhe, pelo menos, 20% no domingo. António José Seguro, que é o segundo nas intenções de voto, tanto pode passar Ventura e ser primeiro, como ser ultrapassado por João Cotrim de Figueiredo, com os intervalos dos dois a interlaçarem-se por apenas três décimas. O candidato apoiado pelo PS surgiu em quatro lugar na sondagem da Intercampus, mas o barómetro ao lado de todos os outros parece uma anomalia, dado que os resultados de Seguro andaram sempre entre os 20% e os 24%.

Cotrim de Figueiredo, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, aparece em terceiro, com 18,0%, depois de uma ascensão meteórica nas últimas duas semanas. Na margem superior chega até aos 19,5%, enquanto a margem inferior de Seguro está nos 19,2%. No quarto lugar está Luís Marques Mendes, com 14,8%, que não consegue chegar Cotrim, tal como Henrique Gouveia e Melo, que está com 14,5%. Os dois candidatos, que chegaram a liderar as sondagens e a serem os grandes favoritos na corrida a Belém, estão em queda desde o início do ano e vão perdendo intenções de voto de sondagem para sondagem. Os dois melhores resultados de Marques Mendes coincidem com as duas sondagens onde Cotrim de Figueiredo está pior - a da Aximage e a da Intercampus -, enquanto o candidato tem uma prestação pior na tracking poll da Pitagórica, onde Cotrim tem os seus melhores resultados. Sem a tracking poll, Marques Mendes estaria em empate técnico com Cotrim. Os outros seis candidatos, segundo os cálculos da Renascença, não terão mais do que 6% juntos. Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto têm vindo a cair nas intenções de voto, à medida que Seguro cresce, e nenhum deles tem mais do que 2,2%. Além deles, apenas Manuel João Vieira tem surgido nas sondagens, mas sempre com pouco mais de 1%. Nem André Pestana, nem Humberto Correia surgiram em nenhuma das sondagens divulgadas esta semana.

O que sabemos sobre os indecisos? Olhando para as sondagens divulgadas na última semana, há números de indecisos para todos os gostos. Segundo a tracking poll da Pitagórica, a percentagem tem vindo a cair: era de 12,2% no início do ano e está agora nos 10%. Mas outras sondagens não dizem o mesmo: na da Intercampus, a percentagem de indecisos disparou para 19,6% - o que significaria que um em cada cinco eleitores não saberia ainda em quem votar a uma semana das eleições. Outra sondagem, a da Consulmark2, coloca os indecisos abaixo dos 10%, enquanto a mais robusta, a da Católica, mostra 16,1% de indecisos. Este barómetro tem ainda dados sobre os mesmos. Há uma maior percentagem de indecisos entre mulheres, entre pessoas da faixa etária mais idosa (+65 anos) e entre os que têm mais habilitações literárias, licenciatura ou superior.