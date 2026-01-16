O que dizem as sondagens? Ventura lidera e Seguro e Cotrim disputam a outra vaga na segunda volta

Faltam dois dias para a primeira volta das eleições presidenciais e, no último dia de campanha eleitoral, os cálculos da Renascença a todas as sondagens divulgadas nas últimas semanas apontam para um cenário de segunda volta a 8 de fevereiro onde, a não ser que os indecisos baralhem as coisas, estará André Ventura.

A acreditar nos barómetros, o seu adversário será decidido numa luta pelo voto útil entre António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo.

Das quatro sondagens divulgadas nos últimos três dias, André Ventura foi o que reuniu mais intenções de voto em três (nos barómetros da Católica, da Intercampus e da Aximage) e fica em segundo no da Consulmark 2 e aparece em crescimento na tracking poll da Pitagórica, onde também está em segundo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Renascença aplicou às sondagens divulgadas nos últimos três meses o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens, o agregador de barómetros das legislativas, para chegar a uma estimativa dos resultados mais apurada e com menor margem de erro.

Quem está à frente das sondagens?

Os resultados mostram André Ventura na frente, com 21,7% das intenções de voto, podendo apenas ser ultrapassado por António José Seguro, com 20,8%. Não estando em empate técnico com mais nenhum candidato, Ventura parece lançado para a segunda volta, com os cálculos a garantirem-lhe, pelo menos, 20% no domingo.

António José Seguro, que é o segundo nas intenções de voto, tanto pode passar Ventura e ser primeiro, como ser ultrapassado por João Cotrim de Figueiredo, com os intervalos dos dois a interlaçarem-se por apenas três décimas.

O candidato apoiado pelo PS surgiu em quatro lugar na sondagem da Intercampus, mas o barómetro ao lado de todos os outros parece uma anomalia, dado que os resultados de Seguro andaram sempre entre os 20% e os 24%.