Catarina leva o diploma de presença, mas Esquerda vai ter de "repensar estratégias"

18 jan, 2026 - 23:20 • João Maldonado
São 19h e Catarina Martins chega ao Fórum Lisboa com um “boa tarde” aos jornalistas presentes e um “já falamos”. Não está com cara trancada, mas, perante as sondagens que foram circulando campanha fora, não pode estar também de face tão feliz como noutros tempos.
Junto ao local, onde funciona uma sala de teatro, está montado um púlpito branco com letras garrafais verdes. “Contigo”, pode ler-se. Atrás, num painel azul com letras mais pequenas, lê-se “Catarina Contigo”. Daqui por minutos ficaríamos a saber que a candidata até pode ter estado com os eleitores, mas os eleitores não confiaram em si, representando esta mais uma pesada derrota para o Bloco de Esquerda.
Presidenciais
Antes das 20h já históricos bloquistas se apresentam para o apoio a esta candidatura. Fernando Rosas e José Manuel Pureza (o atual coordenador) estão na primeira-fila de cerca de 50 desalentados quando, à hora certa, são conhecidas as projeções das televisões. Por ali também está Francisco Louçã.
O silêncio conformado perante a confirmação da desilusão dos resultados apenas vai sendo cortado por pequenos comentários à (ainda neste momento hipotética) vitória de António José Seguro e ao (neste momento também ainda apenas possível) quinto lugar de Luís Marques Mendes. Mais à frente, quando a cara da única mulher candidata surge nas projeções, a salva de palmas é efusiva – mas dura apenas um minuto.
Ainda nem 22h são quando os repórteres são informados de que Catarina Martins, que se ficou pelos 2,06%, iria falar. “Já felicitei Seguro e disse que contaria com o meu voto”, começa por esclarecer ab initio. De seguida o mea culpa geral, com “foi um mau resultado para a Esquerda em Portugal”, e o mea culpa singular, com “tive um resultado muito abaixo do que esperava”.
Iniciando à defesa, a ponta-de-lança bloquista nestas eleições parte ao ataque, referindo que “a hecatombe de Marques Mendes é a hecatombe do Governo e de Montenegro” e que percebe que “todos os democratas fiquem preocupados” com a “radicalização” e “trumpização” da Direita portuguesa.
Questionada pela Renascença, Martins diz que fez “o melhor que pôde” nesta candidatura. São nem 10 minutos de discurso. Não há muito mais a dizer. A derrota foi grande, mas talvez atenuada pela passagem de António José Seguro à segunda volta, que ali acolherá de bom grado todos os apoios esquerdinos. A questão que fica é se o melhor possível, nas palavras da candidata, faz sentido para o futuro desta Esquerda representada pelos bloquistas. A resposta viria logo a seguir, no último discurso da noite.
Presidenciais 2026
O recém-empossado José Manuel Pureza tem a primeira grande derrota como líder do partido, mas ao subir a palco entra imediatamente a disparar, afirmando que “nunca houve uma campanha presidencial como esta, em que a pressão para votar taticamente fosse tão determinante”. Orgulhoso pela campanha levada a cabo, o coordenador atira também a Montenegro, “o grande derrotado desta primeira volta”, e indica que vai propor à mesa nacional, que se reúne já amanhã, o apoio formal a Seguro na segunda volta – “contra André Ventura”.
Mas o mais curioso estaria guardado para as últimas palavras de Pureza, que disse o que até agora ninguém tinha dito por estes dias eleitorais, admitindo que no futuro pode optar por outras escolhas. “A esquerda está desafiada, a esquerda dessas três candidaturas [Bloco, Livre e CDU], e muito movimento social que existe na sociedade portuguesa, estamos desafiados a continuamente repensarmos as nossas estratégias, sem nunca pôr em causa o essencial, que são as lutas que fazem desta Esquerda uma parte nobre da política portuguesa.”
E assim termina a noite eleitoral da derrotada Catarina Martins, que voltará ao Parlamento Europeu, onde tem lugar desde 2024, e do derrotado Bloco de Esquerda, que decidiu levar uma candidata presidencial até à linha de meta, mas acabou a admitir repensar a estratégia num futuro próximo.
