Catarina leva o diploma de presença, mas Esquerda vai ter de "repensar estratégias"

O recém-empossado José Manuel Pureza tem a primeira grande derrota como líder do partido, mas ao subir a palco entra imediatamente a disparar, afirmando que “nunca houve uma campanha presidencial como esta, em que a pressão para votar taticamente fosse tão determinante”. Orgulhoso pela campanha levada a cabo, o coordenador atira também a Montenegro, “o grande derrotado desta primeira volta”, e indica que vai propor à mesa nacional, que se reúne já amanhã, o apoio formal a Seguro na segunda volta – “contra André Ventura”.

Mas o mais curioso estaria guardado para as últimas palavras de Pureza, que disse o que até agora ninguém tinha dito por estes dias eleitorais, admitindo que no futuro pode optar por outras escolhas. “A esquerda está desafiada, a esquerda dessas três candidaturas [Bloco, Livre e CDU], e muito movimento social que existe na sociedade portuguesa, estamos desafiados a continuamente repensarmos as nossas estratégias, sem nunca pôr em causa o essencial, que são as lutas que fazem desta Esquerda uma parte nobre da política portuguesa.”

E assim termina a noite eleitoral da derrotada Catarina Martins, que voltará ao Parlamento Europeu, onde tem lugar desde 2024, e do derrotado Bloco de Esquerda, que decidiu levar uma candidata presidencial até à linha de meta, mas acabou a admitir repensar a estratégia num futuro próximo.