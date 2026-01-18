Resultado pouco importou para Jorge Pinto. Livre apostado em fazer de Seguro o "próximo Presidente"

18 jan, 2026 - 23:55 • Isabel Pacheco
Surpreendeu todos e, menos de uma hora depois da primeira projeção de resultados, ainda não eram nove da noite, Jorge Pinto estava a falar ao país a partir do cine teatro de Amarante. Não para abordar os resultados da sua campanha, mas para declarar o apoio a António Jose Seguro na segunda volta das presidenciais.
“Disse durante a primeira volta, num dos debates, que não seria por mim que António José Seguro não seria Presidente da República. Agora, quero dizer uma coisa diferente: é que será por mim que ele será Presidente da República”, declarou, depois de três minutos de discurso para, logo de seguida, desafiar o Livre a fazer o mesmo.
“Irei lutar e apelar aqui a que o meu partido faça a mesma coisa, por uma razão muito simples: porque, ao que tudo indica, e as sondagens são bastante coerentes, teremos duas escolhas pela frente, entre alguém que se revê na Constituição e alguém que se opõe a ela e a quer alterar drasticamente para pior”, justificou Jorge Pinto – quando ainda não eram conhecidos os resultados finais – recuperando aquela que foi uma das bandeiras da sua campanha eleitoral : a defesa da Constituição.
O mesmo argumento – o da defesa da Constituição – levou Jorge Pinto, no penúltimo dia de campanha, a dizer que entenderia o voto noutro candidato, se isso evitasse o risco de uma segunda volta entre um “candidato antidemocrático” e outro “muito próximo do governo”. Seguro garantiu passagem à segunda volta e, nos corredores do cine teatro de Amarante, ouvia-se em confidência “a vitória é nossa”.
Era o sinal de esperança – talvez o único – que a candidatura deputado amarantino esperava ver na noite eleitoral que, apesar dos resultados que apontam para entre 0 e 1% da intenção de votos, não foi o fim da linha.
“Não deixaremos que seja o funeral da República. Voltemos a sair às ruas, voltemos a estar disponíveis, voltaremos a estar dispostos a lutar pelo nosso país, pela nossa democracia, com tudo o que isso implica”, defendeu o deputado do livre, garantindo que a sua missão estava cumprida com a campanha que fez nos últimos 15 dias.
“Apresentei a candidatura aqui – no cine teatro de Amarante – no dia 1 de novembro. Em menos de 3 meses, consegui provar que há novas vozes na política portuguesa, e novas maneiras de fazer política em Portugal – e, isso sim, é ser a boa surpresa”, afirmou Jorge Pinto, para rematar uma noite eleitoral ultra rápida.
Em dia de aniversário do pai, o candidato presidencial apoiado pelo Livre foi o último a chegar ao cine teatro da sua terra Natal. Já cá estavam os outros quatro deputados do Livre. E foi um dos primeiros a abandonar o espaço escolhido pela candidatura para aquela que foi a primeira noite eleitoral presidencial com um candidato apoiado pelo Livre.
Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes – co-portavozes do partido – ainda ficaram para garantir que o partido está do lado da democracia e que o apoio a Seguro será alvo de uma consulta interna aos apoiantes.
“Eu também apelarei a que o LIVRE, através da consulta interna que entender fazer, não deixe de se posicionar do lado do candidato democrata e constitucional nesta segunda volta, que é António José Seguro, é importante dizê-lo com todas as letras. Aliás, dissemo-lo ao próprio António José Seguro há pouco, quando lhe demos os parabéns”, adiantou Rui Tavares ao final da noite, enquanto Isabel Mendes Lopes deixava críticas a quem assumiu, de antemão, não querer tomar partido .
“Parece-me que é altamente preocupante quando vemos candidatos que não se posicionam em relação à segunda volta”, apontou.
“Quando vemos que, por exemplo, Luís Marques Mendes não sabe quem é que apoia ou expressa não apoiar ninguém à segunda volta, o próprio PSD também o faz, e isso mostra que não há uma visão clara daquilo que é o que está em jogo, o risco da democracia”, alertou a co-porta-voz do Livre, fechando uma noite eleitoral em que parece que o que menos importou foi o resultado do candidato.