Resultado pouco importou para Jorge Pinto. Livre apostado em fazer de Seguro o "próximo Presidente"

“Irei lutar e apelar aqui a que o meu partido faça a mesma coisa, por uma razão muito simples: porque, ao que tudo indica, e as sondagens são bastante coerentes, teremos duas escolhas pela frente, entre alguém que se revê na Constituição e alguém que se opõe a ela e a quer alterar drasticamente para pior”, justificou Jorge Pinto – quando ainda não eram conhecidos os resultados finais – recuperando aquela que foi uma das bandeiras da sua campanha eleitoral : a defesa da Constituição.

O mesmo argumento – o da defesa da Constituição – levou Jorge Pinto, no penúltimo dia de campanha, a dizer que entenderia o voto noutro candidato, se isso evitasse o risco de uma segunda volta entre um “candidato antidemocrático” e outro “muito próximo do governo”. Seguro garantiu passagem à segunda volta e, nos corredores do cine teatro de Amarante, ouvia-se em confidência “a vitória é nossa”.

Era o sinal de esperança – talvez o único – que a candidatura deputado amarantino esperava ver na noite eleitoral que, apesar dos resultados que apontam para entre 0 e 1% da intenção de votos, não foi o fim da linha.

“Não deixaremos que seja o funeral da República. Voltemos a sair às ruas, voltemos a estar disponíveis, voltaremos a estar dispostos a lutar pelo nosso país, pela nossa democracia, com tudo o que isso implica”, defendeu o deputado do livre, garantindo que a sua missão estava cumprida com a campanha que fez nos últimos 15 dias.