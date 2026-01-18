Presidenciais 2026

Seguro vence primeira volta e enfrentará Ventura na derradeira corrida a Belém

18 jan, 2026 - 23:20 • Diogo Camilo

O candidato apoiado pelo PS venceu todos os distritos, à exceção de dois, e conseguiu mais de 1,7 milhões de votos - quase o triplo dos votos de Marques Mendes e Gouveia e Melo e quase o dobro de Cotrim.

A+ / A-

Os votos da primeira volta estão contados e, pela segunda vez na história da democracia portuguesa, haverá uma segunda volta das eleições presidenciais, repetindo o que aconteceu em 1986.

No final da contagem nacional, António José Seguro é o mais votado, com mais de 1,75 milhões de votos — cerca de 31%, e estará na segunda volta com André Ventura, que teve 23,5% — mais de um 1,3 milhões de votos, o dobro do seu resultado em 2021.

João Cotrim de Figueiredo fica de fora da segunda volta, ficando com apenas cerca de 900 mil votos - e 16%.

Henrique Gouveia e Melo, com 12,3%, e Luís Marques Mendes, com 11,3%, ficam muito longe dos dois primeiros, depois de terem liderado as intenções de voto até ao final do ano passado.

António José Seguro consegue quase o triplo dos votos de Marques Mendes e de Gouveia e Melo e o dobro dos votos de Cotrim de Figueiredo. O candidato apoiado pelo PS venceu todos os distritos, à exceção de Faro e Madeira, que foram vencidos por André Ventura.

Além da vitória em quase todos os distritos, Seguro foi o mais votado em 226 concelhos, enquanto Ventura venceu 79 e Marques Mendes apenas três: Sernancelhe, Fafe e Boticas. Gouveia e Melo e Cotrim não venceram qualquer concelho.

Entre os candidatos de esquerda, nenhum consegue mais do que 2% dos votos: Catarina Martins teve apenas 113 mil votos, enquanto António Filipe não foi além dos 90 mil votos e Jorge Pinto, com 37 mil votos, teve menos 200 mil votos do que o Livre teve nas legislativas — e ficou atrás de Manuel João Vieira, que conta com 1,1% dos votos.

André Pestana registou apenas 0,2% dos votos, enquanto Humberto Correia teve 0,09%, percentagens que são inferiores aos números de votos nulos, que incluem as cruzes em Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, que viram as suas candidaturas às eleições serem rejeitadas pelo Tribunal Constitucional.

Estes votos estão incluídos nos votos nulos, que chegaram aos 64 mil. Aliados aos 60 mil votos em branco, são mais de 120 mil votos inválidos — ainda assim, muito menos que os 277 mil votos inválidos registados em 2011.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João