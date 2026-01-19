Almirante não chegou a Belém, mas a política pode não ficar por aqui

19 jan, 2026 - 00:32 • Tomás Anjinho Chagas
A noite não prometia, as sondagens das últimas semanas foram baixando as expetativas, mas sobrava uma fé tímida num falhanço total dos barómetros que o colocavam fora da segunda volta. A realidade impôs-se.
Gouveia e Melo ficou em quarto lugar, bem longe de Ventura que teve quase o dobro dos votos. No entanto, o almirante teve quase 700 mil votos, um “capital político” que pode querer guardar. A questão é “precoce”, diz o próprio, que durante a campanha ziguezagueou entre a criação de um “movimento político” e aproveitar a reforma para o seu futuro.
Haver um militar que foi para a política e criou um partido nem sequer é um exercício de imaginação, é apenas memória histórica: Ramalho Eanes criou o PRD a partir de Belém. Gouveia e Melo não fecha a porta totalmente.
Quando as televisões mostravam o relógio em contagem decrescente, para as 20h00, havia expectativa na sala. Algumas dezenas de apoiantes formavam uma moldura em torno dos quatro televisores expostos lado a lado, com os principais canais informativos.
Assim que começaram a aparecer as primeiras projeções – que deixavam Henrique Gouveia e Melo fora da segunda volta – o ambiente gelou. As margens não deixavam dúvidas, nem ao maior otimista, o almirante ficava pelo caminho.
O silêncio foi ruidoso. Alguns jovens do Movimento Jovem de Apoio à Candidatura de Gouveia e Melo chegaram a abraçar-se, em jeito de despedida.
O sentimento era verbalizado, pouco depois, por um apoiante de Gouveia e Melo, ao microfone da Renascença. Eduardo Correia, professor universitário e CEO do Tagus Park não escondia a enorme desilusão com o resultado eleitoral desta noite: "Só me falta estar de lágrimas nos olhos".
Em entrevista à Renascença, no hotel que serviu de sede da noite eleitoral, Eduardo Correia dizia que respeita a decisão dos portugueses, mas avisava que "estamos a desperdiçar uma oportunidade única de reformar a nossa democracia".
“Dá-me a sensação que os portugueses continuam a sentir-se mais atraídos pelas cigarras, bem-falantes, do que propriamente pelas formigas”, desabafava.
As críticas iam para os efeitos que as sondagens tiveram nos resultados: “Há muitos anos que defendo que não deveria haver divulgação de sondagens em período eleitoral”, começou por introduzir o professor universitário. Para depois lamentar: “Manipularmos, seja favorável, seja desfavoravelmente, a opinião pública com sondagens não é muito saudável para a democracia”.
Quanto à segunda volta, o apoiante rejeitava que Gouveia e Melo tenha de apoiar publicamente um dos candidatos.
O resultado de Henrique Gouveia e Melo faz cair o sonho de converter o enorme sucesso na vacinação em votos e tornar-se o segundo militar a chegar à Presidência da República em democracia. Mas tal como aconteceu com Ramalho Eanes, o bichinho da política parece ter ficado, e o almirante não afasta um regresso à vida política.
“Sobre os 670 mil votos que eu tenho, ninguém é dono de ninguém. Agradeço a confiança em mim, só sou dono de mim próprio e da minha consciência. Falarei quando achar que for oportuno”, afirmou Gouveia e Melo. Logo no início do discurso tinha avisado que continua “disponível para servir Portugal” e prometeu manter a “participação cívica”, “empenho” e “voz” ativos.
À pergunta sobre o apoio a Seguro ou Ventura na segunda volta, chutou para mais tarde.
No cair do pano, o almirante foi questionado pelas razões que o levaram de sondagens altíssimas para o quarto lugar nas presidenciais.
Gouveia e Melo remeteu para mais tarde, mas não assumiu que pode ter sido prejudicado por ter adotado um estilo mais contundente com os seus adversários, sobretudo com Luís Marques Mendes – que tantas vezes acusou de ter “interesses” e de não ter o perfil certo para o Palácio de Belém.
Por outras palavras, voltou a recusar um efeito "kamikaze" nos ataques que fez a Marques Mendes.
O almirante terminou com uma insistência: propôs proibir a publicação de sondagens durante o período de campanha eleitoral. Durante toda a campanha, o candidato referiu-se às sondagens como um “instrumento político” que influencia os resultados finais.
“Há sempre uma dúvida que fica no ar a partir de agora. É causa ou consequência?”, questionou. O almirante pode ter sido vítima de uma desmobilização do seu eleitorado, por aparecer mal posicionado para chegar à segunda volta em diversas sondagens.
No fim de uma campanha cansativa, que culmina com uma derrota eleitoral, Gouveia e Melo voltou a demonstrar a fibra de um submarinista e nem o desânimo o fez afastar um futuro político do seu horizonte. O movimento cívico que criou, o “Honrar Portugal”, pode evoluir para algo mais? Temos de esperar para ver.