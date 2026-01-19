Cotrim assume derrota pessoal, mas divide culpas com Montenegro. "Não pôs o interesse do país à frente"

19 jan, 2026 - 02:37 • Alexandre Abrantes Neves
O primeiro culpado é o próprio, mas esperou apenas cinco minutos até arranjar mais um: Luís Montenegro. Depois de uma campanha presidencial a repetir até à exaustão que só ele seria capaz de capitalizar o centro-direita e que um voto em Luís Marques Mendes era “inútil”, João Cotrim de Figueiredo não deixou passar em branco a “péssima escolha” a que os portugueses estão destinados a 8 de fevereiro: escolher entre António José Seguro e André Ventura.
“Embora hoje exista em Portugal uma maioria social de centro-direita, é provável que venhamos a ter um Presidente da República oriundo do Partido Socialista”, considerou, repetindo a ideia de que Ventura jamais chegará a Belém devido à elevada taxa de rejeição evidenciada pelas sondagens.
Para Cotrim, esta encruzilhada tem um responsável fácil de apontar: Luís Montenegro que errou “estrategicamente” como líder do PSD, mas não só.
“Luís Montenegro, apesar das evidências, apesar do apelo que lhe fiz, não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido”, criticou, visando-o também na pele de primeiro-ministro – e aprofundado depois as feridas nas entranhas social-democratas. “Luís Montenegro não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro”.
Este foi o ponto final da estratégia que João Cotrim de Figueiredo tentou dar fôlego durante a campanha eleitoral: definir-se como herdeiro de Sá Carneiro, Passos Coelho e Cavaco Silva; apresentar-se como um “aliado construtivo” do governo para reformas; e, por isso, escrever uma carta ao primeiro-ministro e um apelo público para apoiar a sua candidatura.
A tática serviu-lhe para desviar as atenções durante a campanha (sobre a denúncia de alegado assédio sexual, nem uma referência direta, apenas pediu desculpa aos filhos, mais uma vez presentes, por ter sido “bastante difícil” em alguns momentos”) e, agora, ajudou-o a amparar a responsabilidade e a não sair com a imagem totalmente manchada, agora que regressa a Bruxelas.
Ainda assim, e depois de uma campanha inteira a dizer que seria uma “derrota não chegar à segunda volta”, Cotrim não teve outra alternativa se não também fazer um "mea culpa" pelo resultado que ficou aquém da meta.
“Como disse durante a campanha, no caso de não conseguir chegar à segunda volta, esse seria uma derrota e é um resultado que assumo como uma derrota pessoa”, frisou. “É uma derrota pessoal do candidato que não conseguiu transmitir essa ideia com força suficiente”.
A pergunta era inevitável e a resposta começou logo a antever-se nas declarações da presidente da Iniciativa Liberal (IL), que falou aos jornalistas ainda antes do candidato.
“Eu gostava mesmo muito que compreendessem que há resultados ainda a serem apurados, há votos a serem contados, ainda há uma possibilidade. Eu tenho essa esperança”, afirmou Mariana Leitão que recusava falar em apoios de segunda volta, numa altura em que já eram ínfimas as probabilidades de ver Cotrim na próxima ronda eleitoral.
A resposta viria depois da boca de Cotrim de Figueiredo – nem um, nem outro, não apoia ninguém para a segunda volta e escuda-se no argumento da “liberdade”.
“Não tenciono endossar ou recomendar o voto em qualquer dos candidatos na segunda volta. Os eleitores que me confiaram o voto de hoje fizeram-no livremente e deverão poder fazê-lo livremente outra vez na segunda volta. Confio plenamente e respeitarei totalmente essa sua decisão”, afirmou.
O tom taxativo tem razão de ser. Depois do deslize no início da segunda semana de campanha (onde afirmou não excluiu apoiar André Ventura e criou "danos severos” entre apoiantes e dentro da IL), Cotrim prefere não tomar partido perante uma decisão difícil entre um socialista e um radical, ambos contra os valores que sempre disse defender – ainda para mais perante uma sala com mais de 500 apoiantes, ferverosos, a gritar "Cotrim, Portugal" e com bandeiras nacionais erguidas.
Questionado pela Renascença sobre o que seria pior, Cotrim pregou fundo e contornou a pergunta, criando uma resposta redonda onde cabe tanto Seguro como Ventura.
“Quem tem responsabilidades políticas – e quem tem a obrigação de escolher entre candidatos que apoiam e que não apoiam – tem de ter muito mais cuidado para não permitir que Portugal volte àquilo que já teve durante demasiado tempo, que é um regime de decisões políticas demasiado estatistas, demasiado centradas naquilo que o Estado tem de fazer pelas pessoas e muito pouco centradas naquilo que as pessoas podem fazer por si próprias”, afirmou.
O resultado de mais de 900 mil votos foi uma derrota, mas Cotrim não deixou de querer ver o copo meio cheio, embora falhe a grande meta da segunda volta. O que ganhou? Um “espaço” para fazer política diferente.
“Uma política que é séria, mas não é aborrecida. Que é exigente, mas não é insensível. Uma política que encara o futuro sem medo”, afirmou.
Na leitura de Cotrim, “ninguém pode fechar” o caminho que abriu com a sua candidatura – um espaço ao “centro-direita”, diferente do PSD.
Em mais de 15 minutos de discursos e respostas, Cotrim foi redefinindo este movimento, com muitas das palavras que usou ao longo das duas semanas de campanha: trouxe “tempo, energia e convicção”, foi “gerador de esperança” e semeou “otimismo” para um futuro de “confiança” nas instituições.
O destinatário e herdeiro destas ideias ficou por esclarecer, até porque não houve nem uma referência à Iniciativa Liberal. “Pode muito bem ser o princípio de um caminho que se abriu para que alguém o possa trilhar”, assinalou, em tom de desafio.
Depois de uma campanha inteira a descolar-se da IL – disse vezes sem conta que era uma candidatura “aberta” e que contava com contributos de pessoas de “todos os partidos e lugares do espetro político” –, não referir os liberais deixa em aberto a possibilidade de esta ser uma estratégia para lá das presidenciais.
Embora a candidatura à liderança da IL tenha ficado, uma vez mais, afastada, Cotrim esforçou-se na declaração de princípios daquilo que ergueu: foi longo e pormenorizado, sem nunca esclarecer a utilidade.
“Muito mais do que invocar fidelidades ideológicas ou lados da trincheira, a atitude perante aquilo que vão ser os desafios que Portugal vai enfrentar, e já agora a Europa e o mundo vão enfrentar, essa atitude é muitíssimo mais determinante, muitíssimo mais separadora do que qualquer outra distinção”, vincou.