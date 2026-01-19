Cotrim assume derrota pessoal, mas divide culpas com Montenegro. "Não pôs o interesse do país à frente"

O tom taxativo tem razão de ser. Depois do deslize no início da segunda semana de campanha (onde afirmou não excluiu apoiar André Ventura e criou "danos severos” entre apoiantes e dentro da IL), Cotrim prefere não tomar partido perante uma decisão difícil entre um socialista e um radical, ambos contra os valores que sempre disse defender – ainda para mais perante uma sala com mais de 500 apoiantes, ferverosos, a gritar "Cotrim, Portugal" e com bandeiras nacionais erguidas.

Questionado pela Renascença sobre o que seria pior, Cotrim pregou fundo e contornou a pergunta, criando uma resposta redonda onde cabe tanto Seguro como Ventura.

“Quem tem responsabilidades políticas – e quem tem a obrigação de escolher entre candidatos que apoiam e que não apoiam – tem de ter muito mais cuidado para não permitir que Portugal volte àquilo que já teve durante demasiado tempo, que é um regime de decisões políticas demasiado estatistas, demasiado centradas naquilo que o Estado tem de fazer pelas pessoas e muito pouco centradas naquilo que as pessoas podem fazer por si próprias”, afirmou.

Quem é o herdeiro?

O resultado de mais de 900 mil votos foi uma derrota, mas Cotrim não deixou de querer ver o copo meio cheio, embora falhe a grande meta da segunda volta. O que ganhou? Um “espaço” para fazer política diferente.

“Uma política que é séria, mas não é aborrecida. Que é exigente, mas não é insensível. Uma política que encara o futuro sem medo”, afirmou.