"O novo líder da direita" e o agridoce da segunda volta para Ventura

André Ventura já previa a ida à segunda volta das eleições presidenciais com António José Seguro e considera que "a luta contra um socialista" o mobiliza mais do que qualquer outra, contra qualquer outro adversário.

No entanto, durante a campanha acreditava que conseguia vencer a primeira volta e ir com vantagem sobre Seguro, mas quis o destino - e os eleitores - que fosse ao contrário e o candidato apoiado pelo Chega segue na segunda posição e o candidato apoiado pelo PS com uma vantagem de mais de 400 mil votos, no rescaldo da primeira volta.

Apesar da "derrota" e o resultado agridoce de uma passagem na segunda posição, André Ventura salienta que esta noite "a direita venceu".

Ventura coroou-se "o novo líder da direita", perante centenas de apoiantes em êxtase, e prometeu "liderar o espaço não socialista do país", assim como uma batalha entre "o socialismo e quem não quer socialismo".

No jogo para as próximas semanas, como já tinha antecipado na campanha, André Ventura atirou que quer ser agregador da direita e apontou para esforços para evitar "um socialista em Belém".