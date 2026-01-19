Os "soundbytes" da noite que pôs Seguro na "pole position" para Belém

Começou como um candidato que poucos acreditavam ter possibilidades de chegar ao Palácio de Belém, mas António José Seguro chega ao fim da noite da primeira volta destas eleições presidenciais na "pole position" para ser o próximo Presidente da República. Durante o discurso de vitória, lançou já a segunda volta.

“Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós para, unidos, derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses”, António José Seguro, candidato apoiado pelo PS.

O líder socialista, José Luís Carneiro, não quis deixar passar a oportunidade de capitalizar esta vitória para o PS.

“António José Seguro é o vencedor da noite e é um vencedor claro, pelos indicadores já disponíveis. É um candidato suprapartidário, mas naturalmente que o PS vive com muita alegria este momento especial", José Luís Carneiro, secretário-geral do PS.

O segundo candidato mais votado foi André Ventura, líder do Chega, com mais de 1,3 milhões de votos. Numa sala em apoteose cheia de apoiantes, Ventura diz que a escolha será simples para o povo de direita.

"A luta com o socialismo vai começar agora, na segunda volta [….] Quem hoje liderar a direita para a segunda volta tem a maior probabilidade de poder vencer", André Ventura, candidato apoiado pelo Chega.

E lançou-se contra Seguro, numa antevisão do que serão as próximas três semanas.

"É isto que vamos ter amanhã: uma luta entre o socialismo e quem não quer o socialismo", André Ventura.