​Pelo seguro e para evitar Ventura, PCP vota Seguro

Diz a sabedoria popular que “o que tem que ser, tem muita força”. Será este, possivelmente, um dos comentários que muitos comunistas farão entre si nas próximas semanas, até à segunda volta das Presidenciais.

O PCP terminou uma noite eleitoral “express” de três horas com o candidato António Filipe a reconhecer que não mudou de ideias sobre o vencedor da noite António José Seguro. Diz que é um homem que alinha numa política neoliberal que os comunistas rejeitam. No entanto, ainda antes da habitual reunião do Comité Central para a análise dos resultados das eleições, perante a ameaça André Ventura, a indicação dada já este domingo à noite é que o voto na segunda volta deve recair em Seguro.

Questionado pela Renascença sobre se entende que a segunda volta vai ser uma disputa entre esquerda e direita, Filipe rejeita que assim seja e reforça a ideia de combate à “grave ameaça à democracia, que significaria a vitória do candidato André Ventura”, numa das raras ocasiões que o nome do presidente do Chega é nomeado explicitamente.