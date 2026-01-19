Presidenciais 2026

​Pelo seguro e para evitar Ventura, PCP vota Seguro

19 jan, 2026 - 02:20 • Cristina Nascimento

Há 40 anos, o PCP teve de realizar um congresso extraordinário para poder indicar aos comunistas que deviam votar em Mário Soares, na segunda volta frente a Freitas do Amaral. Em 2026, bastaram três horas de noite eleitoral.

Diz a sabedoria popular que “o que tem que ser, tem muita força”. Será este, possivelmente, um dos comentários que muitos comunistas farão entre si nas próximas semanas, até à segunda volta das Presidenciais.

O PCP terminou uma noite eleitoral “express” de três horas com o candidato António Filipe a reconhecer que não mudou de ideias sobre o vencedor da noite António José Seguro. Diz que é um homem que alinha numa política neoliberal que os comunistas rejeitam. No entanto, ainda antes da habitual reunião do Comité Central para a análise dos resultados das eleições, perante a ameaça André Ventura, a indicação dada já este domingo à noite é que o voto na segunda volta deve recair em Seguro.

Questionado pela Renascença sobre se entende que a segunda volta vai ser uma disputa entre esquerda e direita, Filipe rejeita que assim seja e reforça a ideia de combate à “grave ameaça à democracia, que significaria a vitória do candidato André Ventura”, numa das raras ocasiões que o nome do presidente do Chega é nomeado explicitamente.

Seguro vence primeira volta e enfrentará Ventura na derradeira corrida a Belém

Presidenciais 2026

Seguro vence primeira volta e enfrentará Ventura na derradeira corrida a Belém

O candidato apoiado pelo PS venceu todos os distri(...)

Numa campanha em que várias vezes se questionou a pertinência das candidaturas mais à esquerda, António Filipe garante que, apesar de agora apontar para Seguro, não está arrependido de ter entrado na corrida eleitoral.

O histórico comunista diz ter a sensação de dever cumprido e mostra-se orgulhoso de ter trazido à campanha os assuntos que interessam à vida dos portugueses.

Ainda assim, não há como escapar à realidade dos números. António Filipe arrecada 1,6% dos votos, não chega aos 100 mil votos. Há cinco anos, o então candidato à presidência apoiado pelo PCP era João Ferreira e conseguiu praticamente o dobro do número de votos.

O resultado de António Filipe “ficou aquém do valor da candidatura”, reconhece o candidato, bem como o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo. Como também é habitual ouvir-se pela Soeiro Pereira Gomes, independentemente dos números, prometem que no dia seguinte “a luta continua”.

Saiba Mais
