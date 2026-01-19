Presidenciais 2026: Vencedores e derrotados da noite eleitoral de Seguro e Ventura

O agregador das direitas

Vindo da missa, algo que parece já é hábito em dia de eleições, André Ventura chegou à sede da sua campanha quando já eram conhecidas as primeiras projeções – que lhe davam a ida à segunda volta como muito provável. Começou, pois, logo a ensaiar um discurso de potencial candidato “agregador” da direita.

Foi, no entanto, quando os votos já estavam todos contados, que Ventura passou definitivamente ao ataque. E deu o tiro de arranque para a campanha da segunda volta.

As eleições “não vão ser uma luta do Chega contra o PS, vão ser uma luta do espaço socialista contra o espaço não socialista em Portugal”, apontou.

E Seguro representa “o regresso da tralha de José Sócrates a Portugal”, disse. “Há uma escolha segura, não Seguro, em relação à segunda volta. Não tenham medo da mudança.”

Contente por “derrotar o candidato de Montenegro [Luís Marques Mendes]”, o líder do Chega defendeu também que o país despertou e que a direita “só perderá as eleições” de 8 de fevereiro por causa do “egoísmo do PSD e da IL”. Por outras palavras: se o PSD e a IL não o apoiarem.

Não houve nenhum sinal, no entanto, durante a noite eleitoral, de que André Ventura venha a contar com o apoio formal do PSD e da IL. Antes pelo contrário.

Cotrim de Figueiredo, quando falou aos apoiantes no final da noite, alertou os portugueses para a “péssima escolha entre Seguro e Ventura”. O culpado? Luís Montenegro, que “não esteve à altura do legado de Sá Carneiro”.

“Embora hoje exista maioria de centro-direita, é possível que tenhamos um Presidente socialista. Tal fica a dever-se a um erro estratégico da liderança do PSD. Apesar das evidências e do apelo que lhe fiz, Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do partido”, disse.

Entre Ventura e Seguro, Cotrim afirmou que não vai aconselhar o voto em nenhum dos candidatos. “Os eleitores que confiaram o voto hoje fizeram-no livremente e deverão fazê-lo livremente na segunda volta.”