Presidenciais 2026

Presidenciais de 2026 com a segunda maior participação de sempre

19 jan, 2026 - 00:35 • Diogo Camilo , João Pedro Quesado

Faltam oito consulados para contabilizar e estas já são as presidenciais com maior número de votantes desde 1980. Taxa de abstenção em território nacional é de 38,5% — a mais baixa desde 2006.

A+ / A-

A primeira volta deste domingo foram as presidenciais com maior participação em 46 anos e o terceiro ato eleitoral com maior número de votos em 30 anos, apenas atrás das legislativas de 2025 e 2024.

Faltando ainda apurar nove consulados, estão já contabilizados 5,77 milhões de votos, para uma taxa de abstenção em território nacional de 38,5% — a mais baixa desde 2006.

Em comparação com 2021, são mais 1,5 milhões de votos no espaço de cinco anos, sendo preciso recuar até 1980 para encontrar uma participação maior — quando foram contabilizados 5,8 milhões de votos.

Os números da tarde já apontavam nesse sentido: às 16h00, hora de Lisboa, 45,51% dos eleitores tinham votado nas Presidenciais, o maior número em vinte anos; e às 12h00, a afluência estava nos 21,18%, também a maior em vinte anos.

As projeções vieram confirmar a boa participação, estimando uma taxa de abstenção entre os 35,6% e os 43% a nível nacional. Veio a confirmar-se: a taxa de abstenção ficou-se pelos 38,5%, enquanto a taxa de participação foi de 61,5%.

Juntando a estes números o círculo da emigração, a taxa de abstenção sobe para 47,35%, ficando abaixo das presidenciais de 2021, 2016 e 2011, mas acima de 2006.

