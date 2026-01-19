Presidenciais: Freitas e Soares não eram tão diferentes, como são Ventura e Seguro

A democracia em Portugal tinha então, apenas 12 anos. Soares era o rosto do Governo que tinha sofrido a intervenção externa. Parte para as eleições presidenciais em desvantagem, mas os acontecimentos da Marinha Grande podem ter contribuído para a mudança de rumo

“Tudo começou com um protesto contra aquilo que foi a governação de Mário Soares, em plena Troika na altura, em plena austeridade, durante o Governo do Bloco Central, e dá-se o escalar de protesto para uma agressão. Acabou com Mário Soares a fazer, se calhar, umas das suas declarações mais marcantes, porque é quando diz: 'Portugal não é um Moscovo!'. Portanto, foi um momento, quem sabe decisivo.”

O capítulo dedicado ao episódio da Marinha Grande é narrado a partir de um ponto de vista novo, destaca o autor. “Não vemos o episódio através da caravana do MASP, do Movimento de Apoio Soares a Presidente, mas sim através de um jovem militante do PS, que durante uma semana teve de estar às voltas na Marinha Grande a anunciar a vinda de Mário Soares e, sobretudo, a pressão que aconteceu vinda dos militantes mais próximos do PCP”, relata.

"Eleição diferente, não menos espetacular"



No livro que está a lançar, João Reis Alves não fala da segunda volta com que Portugal está confrontado agora, mas a Renascença questionou o autor sobre as diferenças entre 1986 e 2026. Uma delas Alves nem hesita em apontar: “Desde já as figuras”, atira.

“Na altura não só eram duas figuras não consensuais, mas também duas figuras de grande relevo. Agora temos um duelo também complexo, mas diferente, entre um elemento autoproclamado contra o sistema e alguém dos partidos, que vem de uma juventude partidária, curiosamente também alguém que apareceu na altura de apoio a Mário Soares em 1986, no caso de António José Seguro”, indica.

Quarenta anos depois, se calhar Freitas do Amaral, na essência, na forma de presidir, se calhar não seria assim tão diferente de Mário Soares

“É uma eleição muito diferente, porque também não é propriamente agregadora, porque André Ventura, por exemplo, tem os seus apoiantes fixos, mas é um bocado complicado, num cenário em que ele consegue agregar mais do que aqueles eleitores que ele já tem. Do outro lado, António José Seguro, que teve como grande tarefa agregar o seu próprio partido na sua candidatura. Portanto, é uma eleição diferente, não menos espetacular na sua essência, mas é uma eleição muito diferente daquilo que aconteceu em 86”, explica o autor.

E olhando para a segunda volta das presidenciais de 1986, João Reis Alves explica que, em comparação com as que colocam frente a frente André Ventura e António José Seguro, há agora um fosso entre os candidatos que não se colocou entre Freitas e Soares.