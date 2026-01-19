Presidenciais: Freitas e Soares não eram tão diferentes, como são Ventura e Seguro

19 jan, 2026 - 20:10 • Maria João Costa
Deixaram Maria de Lourdes Pintasilgo e Francisco Salgado Zenha para trás. Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares partiram para a segunda volta das eleições presidenciais na noite de 26 de janeiro de 1986. Freitas tinha conquistado 46,3% dos votos, Mário Soares 25,4%.
A história é retratada no livro “A Segunda Volta. 1986: As eleições que mudaram o país” (ed. Contraponto), do antigo jornalista João Reis Alves, que em entrevista à Renascença explica que no livro procurou dar um “contexto histórico” sobre o que “aconteceu antes” das eleições e que “levou” o país à vitória de Mário Soares.
“O objetivo era ir além daquilo que foi a eleição em si, até porque o resultado é plenamente conhecido. E dar aquele contexto histórico a tudo o que aconteceu. Até para explicar alguns factos curiosos, como por exemplo, estar no topo das sondagens a um ano das eleições vale muito pouco ou nada”, indica o autor.
“O livro começa ainda durante o Bloco Central”, diz João Reis Alves. Era então primeiro-ministro Mário Soares e o país enfrentou uma intervenção do FMI. “Todos os personagens começam a aparecer. Começam a aparecer as candidaturas. Ainda antes do Governo cair, aparece Freitas do Amaral e começa-se a formar toda essa linha que nos leva até à primeira volta”, sublinha o autor.
A democracia em Portugal tinha então, apenas 12 anos. Soares era o rosto do Governo que tinha sofrido a intervenção externa. Parte para as eleições presidenciais em desvantagem, mas os acontecimentos da Marinha Grande podem ter contribuído para a mudança de rumo
“Tudo começou com um protesto contra aquilo que foi a governação de Mário Soares, em plena Troika na altura, em plena austeridade, durante o Governo do Bloco Central, e dá-se o escalar de protesto para uma agressão. Acabou com Mário Soares a fazer, se calhar, umas das suas declarações mais marcantes, porque é quando diz: 'Portugal não é um Moscovo!'. Portanto, foi um momento, quem sabe decisivo.”
O capítulo dedicado ao episódio da Marinha Grande é narrado a partir de um ponto de vista novo, destaca o autor. “Não vemos o episódio através da caravana do MASP, do Movimento de Apoio Soares a Presidente, mas sim através de um jovem militante do PS, que durante uma semana teve de estar às voltas na Marinha Grande a anunciar a vinda de Mário Soares e, sobretudo, a pressão que aconteceu vinda dos militantes mais próximos do PCP”, relata.
No livro que está a lançar, João Reis Alves não fala da segunda volta com que Portugal está confrontado agora, mas a Renascença questionou o autor sobre as diferenças entre 1986 e 2026. Uma delas Alves nem hesita em apontar: “Desde já as figuras”, atira.
“Na altura não só eram duas figuras não consensuais, mas também duas figuras de grande relevo. Agora temos um duelo também complexo, mas diferente, entre um elemento autoproclamado contra o sistema e alguém dos partidos, que vem de uma juventude partidária, curiosamente também alguém que apareceu na altura de apoio a Mário Soares em 1986, no caso de António José Seguro”, indica.
Quarenta anos depois, se calhar Freitas do Amaral, na essência, na forma de presidir, se calhar não seria assim tão diferente de Mário Soares
“É uma eleição muito diferente, porque também não é propriamente agregadora, porque André Ventura, por exemplo, tem os seus apoiantes fixos, mas é um bocado complicado, num cenário em que ele consegue agregar mais do que aqueles eleitores que ele já tem. Do outro lado, António José Seguro, que teve como grande tarefa agregar o seu próprio partido na sua candidatura. Portanto, é uma eleição diferente, não menos espetacular na sua essência, mas é uma eleição muito diferente daquilo que aconteceu em 86”, explica o autor.
E olhando para a segunda volta das presidenciais de 1986, João Reis Alves explica que, em comparação com as que colocam frente a frente André Ventura e António José Seguro, há agora um fosso entre os candidatos que não se colocou entre Freitas e Soares.
“Quarenta anos depois, se calhar Freitas do Amaral, na essência, na forma de presidir, se calhar não seria assim tão diferente de Mário Soares”, diz João Reis Alves. “Olhando para hoje, o que é que seria André Ventura Presidente da República? Ninguém sabe”, interroga-se e responde o investigador.
Nas palavras de João Reis Alves, “António José Seguro, provavelmente, será mais próximo daquilo que estamos habituados a ver num Presidente da República”. Na opinião do autor, “estamos entre um candidato mais habitual nestas lides presidenciais e um candidato que é completamente uma incógnita”.
Há 40 anos, o duelo fez-se entre o “Para a Frente Portugal” de Freitas e o “Soares é fixe” – slogan criado pelo cineasta António-Pedro Vasconcelos. Na votação de 16 de fevereiro, Mário Soares venceu com 51,2% dos votos, contra 48,8% de Freitas do Amaral
Na hora da vitória, Soares deixou de parte as quezílias e fez um discurso agregador. “É a vitória da tolerância”, disse o fundador do PS no discurso onde acrescentou: “Os vencedores têm de ser generosos, dialogantes e ninguém pode ter medo da nossa alegria porque a nossa alegria é pacífica”.
Este discurso “apaziguador”, refere João Alves Reis, é um desafio para quem está agora na corrida. “É uma tarefa hercúlea que terá o próximo Presidente da República, que terá de apaziguar todo este mapa parlamentar e conseguir que se tomem medidas concretas para resolver o que quer que seja. Estamos mergulhados numa instabilidade política. Esperemos que seja para acabar esta fase de instabilidade, de governos a torto e a direito, e espera-se bom senso dos chefes de Estado”, remata.