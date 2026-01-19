Ventura perdeu gás? Líder do Chega venceu em 53 concelhos onde a AD foi a mais votada nas legislativas

As eleições presidenciais de 2026 foram as primeiras, desde 2019, em que o binómio André Ventura-Chega não aumentou o número absoluto de votos. Mas por detrás da queda do total de votos está um aumento do número de concelhos em que foi mais votado, na primeira volta destas eleições com segundo capítulo marcado para 8 de fevereiro.

André Ventura somou, no território nacional, menos 48 mil votos nas eleições de domingo face às legislativas de maio de 2025. Mas, com menos 268 mil pessoas a votar, uma das leituras é que a redução no total de votos pode vir daí.

O que os dados mostram é um crescimento ligeiro da votação em André Ventura fora dos centros urbanos, em comparação com o resultado do Chega nas legislativas de 2025. E a 'captura' de 53 concelhos onde a AD foi a mais votada na eleição dos atuais deputados.

