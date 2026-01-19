Presidenciais 2026

Ventura perdeu gás? Líder do Chega venceu em 53 concelhos onde a AD foi a mais votada nas legislativas

19 jan, 2026 - 22:03 • João Pedro Quesado

O único candidato presidencial comum às eleições de 2021 e 2026 foi o mais votado em 80 concelhos, e o segundo mais votado noutros 210 municípios. André Ventura perdeu votos nos centros urbanos, principalmente na área de Lisboa, mas ganhou em muitos outros do interior Norte e Centro.

A+ / A-

As eleições presidenciais de 2026 foram as primeiras, desde 2019, em que o binómio André Ventura-Chega não aumentou o número absoluto de votos. Mas por detrás da queda do total de votos está um aumento do número de concelhos em que foi mais votado, na primeira volta destas eleições com segundo capítulo marcado para 8 de fevereiro.

André Ventura somou, no território nacional, menos 48 mil votos nas eleições de domingo face às legislativas de maio de 2025. Mas, com menos 268 mil pessoas a votar, uma das leituras é que a redução no total de votos pode vir daí.

O que os dados mostram é um crescimento ligeiro da votação em André Ventura fora dos centros urbanos, em comparação com o resultado do Chega nas legislativas de 2025. E a 'captura' de 53 concelhos onde a AD foi a mais votada na eleição dos atuais deputados.

Percorra o interativo abaixo e explore os vários gráficos

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?