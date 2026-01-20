Marques Mendes com um terço dos votos da AD, Cotrim maior que a IL. Como se comparam as presidenciais às legislativas?

Para a primeira volta das presidenciais do último domingo, foram a votos sete candidatos apoiados por oito dos partidos mais representados no Parlamento. Se a vitória de António José Seguro foi consequência de um melhor resultado em relação ao que conseguiu o PS nas legislativas de maio de 2025, o quinto lugar de Marques Mendes — com 11,3% dos votos — é reflexo do seu mau resultado em comparação com o da AD.

A coligação de PSD e CDS teve quase 2 milhões de votos nas últimas legislativas e Luís Montenegro continuou a liderar o Governo. Desta vez, o candidato presidencial Luís Marques Mendes não foi além dos 637 mil votos.

Entre todos os concelhos do país, a votação de Marques Mendes nestas presidenciais fica abaixo do resultado da AD no mesmo município em maio, mas o mais impressionante é a dimensão da queda. Em mais de metade destas derrotas, a queda entre a votação na AD e a votação em Marques Mendes é superior a 20 pontos percentuais.

O resultado "menos mau" de Marques Mendes aconteceu no seu concelho, Fafe, um dos poucos em que foi o mais votado. O candidato apoiado por PSD e CDS teve 31,2% dos votos, mas nas legislativas, a AD tinha conseguido 35,8% — mais 4,6 pontos percentuais.

Este resultado de Marques Mendes em Fafe foi o seu segundo melhor, apenas atrás de Boticas, onde também venceu (com 32,9%), mas com um resultado muito abaixo do arraso da AD em maio — onde ganhou com 62,6%, uma diferença de quase 30 pontos que se distribuíram entre Ventura, Seguro, Gouveia e Melo e Cotrim de Figueiredo.

Os maiores trambolhões de Marques Mendes em relação ao resultado de maio da AD aconteceram no interior Norte — Aguiar da Beira, Arouca, Sernancelhe, Mesão Frio — e na Madeira — Calheta, São Vicente e Santana. Nestes territórios foi André Ventura a crescer.