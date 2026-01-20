Presidenciais 2026

Marques Mendes com um terço dos votos da AD, Cotrim maior que a IL. Como se comparam as presidenciais às legislativas?

20 jan, 2026 - 20:58 • Diogo Camilo

Nos 10 concelhos onde a AD teve os seus melhores resultados nas legislativas de maio, Marques Mendes foi o mais votado em dois, Seguro o candidato com mais votos em três e os outros cinco foram liderados por André Ventura. O candidato socialista só não superou o resultado do PS em dois concelhos do país e Jorge Pinto só foi melhor que o Livre em Amarante, a sua terra natal.

A+ / A-

Para a primeira volta das presidenciais do último domingo, foram a votos sete candidatos apoiados por oito dos partidos mais representados no Parlamento. Se a vitória de António José Seguro foi consequência de um melhor resultado em relação ao que conseguiu o PS nas legislativas de maio de 2025, o quinto lugar de Marques Mendes — com 11,3% dos votos — é reflexo do seu mau resultado em comparação com o da AD.

A coligação de PSD e CDS teve quase 2 milhões de votos nas últimas legislativas e Luís Montenegro continuou a liderar o Governo. Desta vez, o candidato presidencial Luís Marques Mendes não foi além dos 637 mil votos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre todos os concelhos do país, a votação de Marques Mendes nestas presidenciais fica abaixo do resultado da AD no mesmo município em maio, mas o mais impressionante é a dimensão da queda. Em mais de metade destas derrotas, a queda entre a votação na AD e a votação em Marques Mendes é superior a 20 pontos percentuais.

O resultado "menos mau" de Marques Mendes aconteceu no seu concelho, Fafe, um dos poucos em que foi o mais votado. O candidato apoiado por PSD e CDS teve 31,2% dos votos, mas nas legislativas, a AD tinha conseguido 35,8% — mais 4,6 pontos percentuais.

Este resultado de Marques Mendes em Fafe foi o seu segundo melhor, apenas atrás de Boticas, onde também venceu (com 32,9%), mas com um resultado muito abaixo do arraso da AD em maio — onde ganhou com 62,6%, uma diferença de quase 30 pontos que se distribuíram entre Ventura, Seguro, Gouveia e Melo e Cotrim de Figueiredo.

Os maiores trambolhões de Marques Mendes em relação ao resultado de maio da AD aconteceram no interior Norte — Aguiar da Beira, Arouca, Sernancelhe, Mesão Frio — e na Madeira — Calheta, São Vicente e Santana. Nestes territórios foi André Ventura a crescer.

Cotrim vale mais do que a IL

As presidenciais tiveram o efeito contrário no candidato liberal e no partido que o apoiou. Depois de ver a Iniciativa Liberal (IL) conseguir cerca de 5,4% dos votos em 2025, João Cotrim de Figueiredo superou a IL em todos os concelhos do país em, pelo menos dois pontos percentuais.

O concelho onde Cotrim teve o melhor resultado foi em Cascais, com quase 25% dos votos, município onde superou o resultado dos liberais nas legislativas por maior margem — mais de 15 pontos percentuais.

Ainda assim não foi o suficiente para vencer qualquer concelho. O melhor que conseguiu foi ser segundo em 11 concelhos - nove à frente de Ventura e dois à frente de Seguro, em Oliveira do Bairro e Vagos.

O mapa por concelhos mostra como Cotrim cresce em todo o país, com maior margem nos centro urbanos como a Grande Lisboa, na região de Leiria (onde o PSD é tradicionalmente forte) e no Grande Porto.

A subida mais baixa de Cotrim aconteceu em Penamacor, a terra de António José Seguro e onde o vencedor desta primeira volta dominou.

Seguro vence 227 concelhos

O concelho de Penamacor é, precisamente, o maior expoente de vitória de António José Seguro no último domingo.

Aqui, o PS tinha sido o partido mais votado nas legislativas de 2024, com cerca de 35% dos votos. Um ano depois, perdeu seis pontos percentuais e foi a AD a força política mais votada nas legislativas do ano seguinte, conseguindo não mais do que 28,9%.

Na sua vila natal, António José Seguro teve 71,3%, mais do que duplicando o resultado do PS no espaço de oito meses.

A tendência confirmou-se no resto do país: só em dois concelhos, Seguro não teve um resultado maior nesta primeira volta das presidenciais do que o do PS nas legislativas — em Porto Moniz, na Madeira, e em Freixo de Espada à Cinta.

O candidato socialista foi o mais votado em 227 concelhos e ficou no segundo lugar noutros 73, com sete municípios onde foi o terceiro votado e um único onde teve menos votos que Ventura, Marques Mendes e Cotrim: Vagos, com 16,6% dos votos.

Seguro consegue ainda a proeza de superar Gouveia e Melo em todos os concelhos do país e apenas ficar atrás de Cotrim em dois e de Marques Mendes em oito deles.

Ventura cresce em terreno laranja

Um dos concelhos onde Seguro não cresceu face ao PS explica-se através de André Ventura. O candidato apoiado pelo Chega dominou e cresceu em relação aos resultados do partido nos territórios que têm sido do PSD — no interior Norte e na Madeira.

Ventura foi o mais votado em 80 concelhos e e o segundo mais votado noutros 210 municípios e a sua maior vitória aconteceu no concelho onde o Chega conseguiu a sua primeira câmara municipal em outubro: São Vicente, na Madeira, com 43,6% dos votos. Nas legislativas, o partido tinha conseguido apenas 20,6% dos votos, enquanto a AD teve 48,4%.

O mesmo cenário é observável noutros concelhos da ilha da Madeira, onde os eleitores preferiram Ventura a Seguro — Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Calheta, Ponta do Sol e Porto Santo.

Nos 10 melhores resultados da AD nas legislativas de maio, Marques Mendes foi o mais votado em dois, Seguro o candidato com mais votos em três e os outros cinco foram liderados por André Ventura.

Entre os partidos mais pequenos e os candidatos que apoiaram, a maior queda é a do Livre, com Jorge Pinto a conseguir apenas cerca de 38 mil votos — menos 220 mil que o partido teve em maio nas legislativas.

O único concelho onde Jorge Pinto teve mais votos que o partido foi em Amarante, a sua terra natal, com 4,56%, quase mais 400 votos do que em maio.

Mas em Lisboa, onde teve o seu melhor resultado nas legislativas, o Livre perdeu mais de 27 mil votos — a votação em maio foi de 9,4% e Jorge Pinto teve apenas 0,75%. As outras grandes quedas do Livre e Jorge Pinto aconteceram noutros centros urbanos, como Oeiras, Almada, Porto, Alcochete, Cascais e Amadora, todas acima dos 5 pontos percentuais.

Catarina Martins consegue um resultado semelhante ao que teve o Bloco de Esquerda nas legislativas de maio - menos 9 mil votos, mas mais sete centésimas em percentagem -, mas o curioso é onde consegue os votos.

A candidata perde em todos os centros urbanos, mas ganha votos no Alentejo e especialmente na Madeira, onde a percentagem em relação ao Bloco é 3 a 4 pontos superior.

António Filipe só cresceu em quatro concelhos, face à votação da CDU em maio: em Alvaiázere, Figueira de Castelo Rodrigo, Oleiros e Mogadouro, mas em todos os casos nunca mais do que 0,1 pontos percentuais.

A maior queda do candidato comunista face ao resultado da CDU foi em Serpa, Mora e Arraiolos, cenários onde teve menos 10 pontos percentuais que nas legislativas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?