Ribeiro e Castro sobre Ventura Presidente: "Seria estranho que os portugueses elegessem um líder da oposição"

20 jan, 2026 - 13:55 • André Rodrigues
O antigo líder do CDS, José Ribeiro e Castro, considera que André Ventura “não encaixa” nas funções de Presidente da República.
Questionado pela Renascença se tenciona recomendar o voto num dos candidatos à segunda volta de 8 de fevereiro, Ribeiro e Castro não diz qual dos dois apoia, mas lembra que, a um Chefe do Estado, é normal associar “qualidades como a estabilidade, a confiança, a segurança e a moderação”.
Nesse sentido, Ribeiro e Castro admite que António José Seguro “alinha por este modelo de equilíbrio e de ponderação” por oposição a André Ventura, “que tem tido um discurso de carro de combate, ajustado ao combate parlamentar, não tanto ao exercício da Presidência da República”.
Para o antigo líder centrista, Seguro é “garante de equilíbrio e de estabilidade, de respeito por todos, ao passo que André Ventura, ainda na noite eleitoral, se apresentou como o líder da oposição… seria estranho, nas atuais circunstâncias do país, que os portugueses elegessem para a Presidência da República um líder da oposição”.
“Seria uma fonte contínua de instabilidade, de confronto, e de grandes danos para a vida política e económica e social do país”, acrescenta.
Recuando ao debate televisivo entre Seguro e Ventura, o antigo líder lembra “uma frase feliz e com alguma graça” do candidato apoiado pelo PS: “o senhor deputado está a disputar as eleições erradas... E essa é uma impressão geral que as pessoas têm, quer a nível do eleitorado, quer também dos comentadores”.
Por outro lado, Ribeiro e Castro considera “natural” que o PSD não tenha endossado, desde já, o seu apoio a António José Seguro, apesar de diferentes figuras do universo social-democrata o terem feito.
“Luís Montenegro é primeiro-ministro e é essa a sua principal responsabilidade… não pode, obviamente, empenhar-se num combate mortal nas eleições presidenciais, num combate de mata-mata”, lembra.
Embora admita que Montenegro possa mudar de opinião e de posição nas três semanas até 8 de fevereiro, Ribeiro e Castro diz ser “compreensível” que o chefe do Executivo, apesar de líder do PSD, não se pronuncie.
“Como é perfeitamente compreensível que aqueles do PSD que não têm esta limitação sinalizem o apoio… e isso também é uma forma de liderança, ou seja, conseguir que o seu movimento político faça aquilo que é necessário ser feito sem se expor diretamente e sem pôr em crise ou em confronto a posição de chefe do governo”, conclui.
Desde domingo, várias personalidades da área política da AD têm declarado apoio a António José Seguro.
Um dos mais recentes foi Rui Moreira, o antigo presidente da Câmara do Porto que foi mandatário nacional de Marques Mendes.
Também o sucessor de Rui Moreira no Porto, Pedro Duarte, apoia Seguro: disse-o no programa da CNN Portugal em que é comentador: “Não tenho a mais pequena dúvida em quem vou votar. É absolutamente claro e inequívoco. Vou votar em António José Seguro. Não tenho qualquer hesitação em dizê-lo."
O ex-ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro e o historiador, comentador e antigo presidente da bancada do PSD José Pacheco Pereira anunciaram logo depois de serem conhecidos os resultados que votariam em Seguro na segunda volta.
Também o antigo deputado do PSD José Eduardo Martins fez saber que votará em António José Seguro. Para o social-democrata, trata-se de um moderado e uma escolha de “clareza democrática” que faz “todo o sentido” para um social-democrata.
Já o antigo secretário-geral do PSD e antigo presidente da Câmara Municipal de Cascais António Capucho, que apoiou Henrique Gouveia e Melo, disse à Renascença, que votará em Seguro: “Além de ser um líder de extrema-direita, Ventura não tem nada a ver com um regime democrático e a defesa da Constituição que Seguro certamente defenderá."
Também Carlos Carreiras, ex-autarca de Cascais, que estava, também ele, com o almirante na reserva, afirmou que vai votar no candidato apoiado pelo PS.
Normalmente encaixado no grupo dos “passistas”, Carreiras — que chegou a ser coordenador autárquico do PSD na presidência de Passos Coelho - diz ver semelhanças entre o antigo primeiro-ministro e Seguro. “São moderados, não são nada ligados a extremos, têm um sentido de Estado muito vincado, têm uma preocupação muito forte também da perspetiva social”, considerou. “[São ambos] muito diferentes de André Ventura."
A juntar a estes nomes está ainda José Silva Peneda, ministro do Emprego e Segurança Social nas duas maiorias absolutas de Cavaco Silva. Peneda apoiou Marques Mendes na primeira volta e já fez saber que vai votar António José Seguro a 8 de fevereiro.
À Renascença, diz não encontrar em André Ventura os princípios de “liberdade”, atenção à “pessoa humana” e de “preocupação com os mais desfavorecidos” defendidos por Francisco Sá Carneiro. “É um candidato que se afirma contra a Constituição. É um radical e o mundo hoje está muito perigoso”, apontou.
Já Luís Mira Amaral, contemporâneo de Silva Peneda no governo de Cavaco Silva, acredita que o presidente do Chega “vai moderar-se nesta segunda volta, para diminuir o índice de rejeição que tem”.
“Embora, a priori, se possa pensar que a António José Seguro pode ganhar as eleições, não considero que isso vá ser um tranquilo passeio no parque”, constata.
E explica porquê: Seguro “parte com 35% de votos da esquerda e vai ter de ir buscar o resto à massa de eleitores que votaram em Gouveia e Melo, Marques Mendes e Cotrim de Figueiredo”.
“São 2,5 milhões de votos que estão livres para os dois candidatos… tudo vai depender da campanha que fizerem”, conclui.