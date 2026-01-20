Ribeiro e Castro

Ribeiro e Castro sobre Ventura Presidente: "Seria estranho que os portugueses elegessem um líder da oposição"

20 jan, 2026 - 13:55 • André Rodrigues

Antigo líder do CDS, Ribeiro e Castro, considera que o presidente do Chega "não encaixa" nas funções presidenciais: "tem discurso de carro de combate, ajustado ao combate parlamentar", não tanto ao exercício da Presidência da República. Já António José Seguro é "garante de equilíbrio e de estabilidade".

RIBEIRO E CASTRO
Ouça aqui as declarações de Ribeiro e Castro

O antigo líder do CDS, José Ribeiro e Castro, considera que André Ventura “não encaixa” nas funções de Presidente da República.

Questionado pela Renascença se tenciona recomendar o voto num dos candidatos à segunda volta de 8 de fevereiro, Ribeiro e Castro não diz qual dos dois apoia, mas lembra que, a um Chefe do Estado, é normal associar “qualidades como a estabilidade, a confiança, a segurança e a moderação”.

Nesse sentido, Ribeiro e Castro admite que António José Seguro “alinha por este modelo de equilíbrio e de ponderação” por oposição a André Ventura, “que tem tido um discurso de carro de combate, ajustado ao combate parlamentar, não tanto ao exercício da Presidência da República”.

Para o antigo líder centrista, Seguro é “garante de equilíbrio e de estabilidade, de respeito por todos, ao passo que André Ventura, ainda na noite eleitoral, se apresentou como o líder da oposição… seria estranho, nas atuais circunstâncias do país, que os portugueses elegessem para a Presidência da República um líder da oposição”.

Seria uma fonte contínua de instabilidade, de confronto, e de grandes danos para a vida política e económica e social do país”, acrescenta.

Recuando ao debate televisivo entre Seguro e Ventura, o antigo líder lembra “uma frase feliz e com alguma graça” do candidato apoiado pelo PS: “o senhor deputado está a disputar as eleições erradas... E essa é uma impressão geral que as pessoas têm, quer a nível do eleitorado, quer também dos comentadores”.

PSD com Seguro? Montenegro "não pode empenhar-se no mata-mata"

Por outro lado, Ribeiro e Castro considera “natural” que o PSD não tenha endossado, desde já, o seu apoio a António José Seguro, apesar de diferentes figuras do universo social-democrata o terem feito.

Luís Montenegro é primeiro-ministro e é essa a sua principal responsabilidade… não pode, obviamente, empenhar-se num combate mortal nas eleições presidenciais, num combate de mata-mata”, lembra.

Embora admita que Montenegro possa mudar de opinião e de posição nas três semanas até 8 de fevereiro, Ribeiro e Castro diz ser “compreensível” que o chefe do Executivo, apesar de líder do PSD, não se pronuncie.

“Como é perfeitamente compreensível que aqueles do PSD que não têm esta limitação sinalizem o apoio… e isso também é uma forma de liderança, ou seja, conseguir que o seu movimento político faça aquilo que é necessário ser feito sem se expor diretamente e sem pôr em crise ou em confronto a posição de chefe do governo”, conclui.

O que dizem as sondagens sobre uma segunda volta entre Seguro e Ventura?

Presidenciais 2026

O que dizem as sondagens sobre uma segunda volta entre Seguro e Ventura?

Eleição do próximo Presidente da República pode to(...)

Personalidades da Direita multiplicam apoios a Seguro

Desde domingo, várias personalidades da área política da AD têm declarado apoio a António José Seguro.

Um dos mais recentes foi Rui Moreira, o antigo presidente da Câmara do Porto que foi mandatário nacional de Marques Mendes.

Também o sucessor de Rui Moreira no Porto, Pedro Duarte, apoia Seguro: disse-o no programa da CNN Portugal em que é comentador: “Não tenho a mais pequena dúvida em quem vou votar. É absolutamente claro e inequívoco. Vou votar em António José Seguro. Não tenho qualquer hesitação em dizê-lo."

O ex-ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro e o historiador, comentador e antigo presidente da bancada do PSD José Pacheco Pereira anunciaram logo depois de serem conhecidos os resultados que votariam em Seguro na segunda volta.

Também o antigo deputado do PSD José Eduardo Martins fez saber que votará em António José Seguro. Para o social-democrata, trata-se de um moderado e uma escolha de “clareza democrática” que faz “todo o sentido” para um social-democrata.

Já o antigo secretário-geral do PSD e antigo presidente da Câmara Municipal de Cascais António Capucho, que apoiou Henrique Gouveia e Melo, disse à Renascença, que votará em Seguro: “Além de ser um líder de extrema-direita, Ventura não tem nada a ver com um regime democrático e a defesa da Constituição que Seguro certamente defenderá."

Presidenciais 2026: conheça as regras e prazos para o voto antecipado na segunda volta

Eleições

Presidenciais 2026: conheça as regras e prazos para o voto antecipado na segunda volta

Para votar antecipadamente na segunda volta da cor(...)

Também Carlos Carreiras, ex-autarca de Cascais, que estava, também ele, com o almirante na reserva, afirmou que vai votar no candidato apoiado pelo PS.

Normalmente encaixado no grupo dos “passistas”, Carreiras — que chegou a ser coordenador autárquico do PSD na presidência de Passos Coelho - diz ver semelhanças entre o antigo primeiro-ministro e Seguro. “São moderados, não são nada ligados a extremos, têm um sentido de Estado muito vincado, têm uma preocupação muito forte também da perspetiva social”, considerou. “[São ambos] muito diferentes de André Ventura."

A juntar a estes nomes está ainda José Silva Peneda, ministro do Emprego e Segurança Social nas duas maiorias absolutas de Cavaco Silva. Peneda apoiou Marques Mendes na primeira volta e já fez saber que vai votar António José Seguro a 8 de fevereiro.

À Renascença, diz não encontrar em André Ventura os princípios de “liberdade”, atenção à “pessoa humana” e de “preocupação com os mais desfavorecidos” defendidos por Francisco Sá Carneiro. “É um candidato que se afirma contra a Constituição. É um radical e o mundo hoje está muito perigoso”, apontou.

“Ventura vai moderar-se”, Seguro “não terá um tranquilo passeio no parque”

Já Luís Mira Amaral, contemporâneo de Silva Peneda no governo de Cavaco Silva, acredita que o presidente do Chega “vai moderar-se nesta segunda volta, para diminuir o índice de rejeição que tem”.

“Embora, a priori, se possa pensar que a António José Seguro pode ganhar as eleições, não considero que isso vá ser um tranquilo passeio no parque”, constata.

E explica porquê: Seguro “parte com 35% de votos da esquerda e vai ter de ir buscar o resto à massa de eleitores que votaram em Gouveia e Melo, Marques Mendes e Cotrim de Figueiredo”.

“São 2,5 milhões de votos que estão livres para os dois candidatos… tudo vai depender da campanha que fizerem”, conclui.

