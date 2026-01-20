Ribeiro e Castro sobre Ventura Presidente: "Seria estranho que os portugueses elegessem um líder da oposição"

O antigo líder do CDS, José Ribeiro e Castro, considera que André Ventura “não encaixa” nas funções de Presidente da República.

Questionado pela Renascença se tenciona recomendar o voto num dos candidatos à segunda volta de 8 de fevereiro, Ribeiro e Castro não diz qual dos dois apoia, mas lembra que, a um Chefe do Estado, é normal associar “qualidades como a estabilidade, a confiança, a segurança e a moderação”.

Nesse sentido, Ribeiro e Castro admite que António José Seguro “alinha por este modelo de equilíbrio e de ponderação” por oposição a André Ventura, “que tem tido um discurso de carro de combate, ajustado ao combate parlamentar, não tanto ao exercício da Presidência da República”.

Para o antigo líder centrista, Seguro é “garante de equilíbrio e de estabilidade, de respeito por todos, ao passo que André Ventura, ainda na noite eleitoral, se apresentou como o líder da oposição… seria estranho, nas atuais circunstâncias do país, que os portugueses elegessem para a Presidência da República um líder da oposição”.

“Seria uma fonte contínua de instabilidade, de confronto, e de grandes danos para a vida política e económica e social do país”, acrescenta.

Recuando ao debate televisivo entre Seguro e Ventura, o antigo líder lembra “uma frase feliz e com alguma graça” do candidato apoiado pelo PS: “o senhor deputado está a disputar as eleições erradas... E essa é uma impressão geral que as pessoas têm, quer a nível do eleitorado, quer também dos comentadores”.

PSD com Seguro? Montenegro "não pode empenhar-se no mata-mata"

Por outro lado, Ribeiro e Castro considera “natural” que o PSD não tenha endossado, desde já, o seu apoio a António José Seguro, apesar de diferentes figuras do universo social-democrata o terem feito.

“Luís Montenegro é primeiro-ministro e é essa a sua principal responsabilidade… não pode, obviamente, empenhar-se num combate mortal nas eleições presidenciais, num combate de mata-mata”, lembra.

Embora admita que Montenegro possa mudar de opinião e de posição nas três semanas até 8 de fevereiro, Ribeiro e Castro diz ser “compreensível” que o chefe do Executivo, apesar de líder do PSD, não se pronuncie.

“Como é perfeitamente compreensível que aqueles do PSD que não têm esta limitação sinalizem o apoio… e isso também é uma forma de liderança, ou seja, conseguir que o seu movimento político faça aquilo que é necessário ser feito sem se expor diretamente e sem pôr em crise ou em confronto a posição de chefe do governo”, conclui.