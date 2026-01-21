Helena Roseta: Neutralidade de Montenegro é "bem o contrário" do que faria Sá Carneiro

A arquiteta Helena Roseta, antiga militante e deputada do PPD/PSD no tempo de Francisco Sá Carneiro e depois deputada em várias legislaturas pelo PS, diz que a posição de neutralidade de Luís Montenegro na segunda volta das presidenciais é “bem o contrário” do pensamento do fundador social-democrata: “Sá Carneiro deixou como testemunho absoluto a clarificação”, afirma, em entrevista à Renascença.

A também antiga autarca de Cascais avisa que o “taticismo” de Montenegro pode não dar frutos à AD em eventuais legislativas antecipadas, porque as pessoas “não são estúpidas” e depositam confiança quando os partidos “governam bem” e não quando “ficam calados”.

Pegando no exemplo do PRD (partido fundado por Ramalho Eanes) e também no do CDS-PP, Roseta avisa que qualquer partido central que fique de fora da discussão num momento “crítico” está a perder “aos pontos”: “O que é preciso é manter a matriz ou, se não se mantém a matriz, os partidos podem se tornar historicamente desnecessários”, alerta.

Sobre o PS, considera que ainda é demasiado cedo para colar o bom resultado de António José Seguro a uma recuperação do eleitorado socialista. “Também têm de pensar bem o que querem para Portugal e que propostas é que querem fazer aos portugueses”, apela.

Ficou surpreendida com os resultados de domingo?

Não, não fiquei surpreendida. O que eu vi na campanha do António José Seguro foi gente, muita gente da área socialista, mas gente que vinha de outros sítios completamente diferentes. Porque o Seguro estava a apresentar uma proposta de presidência, de defesa da democracia, da Constituição e de um certo equilíbrio no meio disto tudo. E é do que nós estamos a precisar.

Fiquei, aliás, positivamente surpreendida por ele ter tido mais votos do que todas as sondagens disseram e ainda bem. É sinal de que os portugueses perceberam que estamos num momento muito difícil, que há muita incerteza e que, neste momento, uma pessoa como António José Seguro, com a preparação que ele tem, com a convicção que ele tem, com a proposta que ele faz de defender a democracia e defender os valores constitucionais, é aquilo que nós precisamos.

E nesta segunda volta, continua com boas expectativas ou tem medo de que alguma indecisão à direita possa dar um bom resultado a André Ventura?

Em democracia, não temos de ter medo de nada. Em democracia, temos de ter as nossas convicções, comunicá-las e confiar no voto popular. O voto popular vai decidir e é provável que André Ventura suba porque, naturalmente, agora só há duas escolhas e não 11. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Por um se ganha, por um se perde.

Aquilo que ele [Seguro] quer é o que, neste momento, Portugal precisa. Democracia e não discursos de ódio, não histeria, não aproveitamento pessoal para outras jogadas. Faz este ano 50 anos que foi votada a Constituição da República. Faz este ano 100 anos que foi o golpe de Estado de 1926 que pôs o ditador Salazar no poder. São duas datas que nos fazem pensar o que é que nós queremos. Voltar para trás ou queremos dar seguimento à coisa maravilhosa que foi o 25 de Abril.