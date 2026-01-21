Seguro venceu primeira volta à boleia de indecisos e mulheres que planeavam votar Cotrim

O coordenador do agregador do Instituto Superior Técnico explica que a última semana de campanha foi decisiva para a transferência de até cinco pontos percentuais entre mulheres que estavam a pensar votar em João Cotrim de Figueiredo e acabaram a votar em Seguro.

"Cotrim de Figueiredo estava com um grande momento de crescimento na primeira semana de campanha e esse momento retrai-se muito no final da segunda semana de campanha, o que pressupõe que houve ali efeitos devido aos ataques que sofreu e às afirmações que preferiu também, nomeadamente sobre o aborto. E, portanto, esse efeito pode-se ter feito sentir", considera.

Nesta sondagem, Seguro consegue quase 40% dos votos daqueles que decidiram o seu voto na última semana, enquanto André Ventura tem apenas 14% destes votos e Cotrim de Figueiredo 19%.

Quem vota em Seguro e quem vota em Ventura?

O estudo da Pitagórica e da GfK-Metris, divulgado na noite das eleições, revela ainda que Seguro venceu em quase toda a linha, entre os dois sexos e entre gerações.

O candidato apoiado pelo PS tem o dobro da votação de Ventura entre as mulheres e mais do dobro que a de Cotrim: consegue 38%, contra 19% para o candidato apoiado pelo Chega e apenas 16% para o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

Entre os mais velhos, a diferença é quase a mesma: Seguro consegue 37% dos votos, mais do dobro de Ventura (18%) e mais do triplo que Cotrim (10%) entre os eleitores com mais de 65 anos.

Pela primeira vez nos últimos atos eleitorais, Ventura ou o Chega não vencem o PS entre os mais novos, com o candidato apoiado pelo PS a conseguir 30% das votações na faixa etária entre os 18 e os 34 anos, enquanto André Ventura não vai além dos 20%. No entanto, o mais votado foi Cotrim de Figueiredo, com 33%. Aqui, Gouveia e Melo e Marques Mendes não vão além dos 6%.

Na faixa etária intermédia, entre os 35 e os 64 anos, Seguro é o mais votado, com 31%, mas a vantagem para Ventura é mínima (27%).

Os únicos setores onde Ventura vence Seguro — e por curta margem — são entre os eleitores com o ensino básico (34% de Ventura, contra 32% de Seguro) ou com o ensino secundário (29% de Ventura contra 26% de Seguro).

Entre quem tem um curso de Ensino Superior, Seguro foi quem teve mais votos (38%), enquanto Ventura teve quase tantos votos como Gouveia e Melo e Marques Mendes (11%).