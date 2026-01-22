Alexandra Leitão: Vitória de Seguro nas presidenciais "não são favas contadas"

E a crítica que eu ouvi o Partido Socialista fazer, e essa eu subscrevo, mas eu não concordo que isso seja partidarizar, é como uma opção de valores, como é que perante isto um primeiro-ministro de um partido que se diz de direita moderada tem dúvidas em tomar partido, em tomar posição?

Este é que é o ponto na segunda volta. Isto não é partidário. A prova de que não é partidário é que nós temos já hoje, já se sabe, três dias depois da primeira volta, muitas pessoas de centro, de direita, que vieram apoiar António José Seguro publicamente. Exatamente porque colocaram a questão neste plano e não num plano esquerda-direita e muito menos num plano PSD-PS.

Não é um problema de direita-esquerda, é um problema de democracia e autoritarismo, é um problema de valores, é um problema de direitos, é um problema de liberdade. Nós não podemos eleger em Portugal um admirador de Trump. Chega a ser antipatriótico, porque o Trump está a atacar neste momento na Europa na Gronelândia.

Bastaria isto. Eu não vou mesmo aceitar fazer o jogo do candidato Ventura, que é no fundo reduzir isto a uma questão de direita-esquerda em que ele acha que a direita é maioritária e, portanto, vai ganhar.

Mas se não enquadra estas declarações ou a reação do primeiro-ministro, Luís Montenegro, aos resultados do ponto de vista partidário, como é que enquadra? Ele não partilha os valores democráticos...

As eleições presidenciais não devem ser demasiado partidarizadas. Há aspetos políticos, há posicionamentos políticos, há partidos que apoiam, mas agora até já estamos numa outra fase.

Estamos na segunda volta, que em si ainda mais transversal, há uma divisão em torno de grandes ideias e não tanto de partidos.

É uma [segunda volta em que esta em causa] democracia-autocracia, direitos-opressão, igualdade- desigualdade, xenofobia -solidariedade.

Concluo das suas palavras, então, que o primeiro-ministro não tem uma posição clara entre os valores democratas e os valores autocratas. Não acha que faz essa distinção?

Não, o primeiro-ministro o que disse foi, temos um candidato da extrema-direita e temos um candidato do centro-esquerda e nós não somos uma coisa nem outra, portanto não apoiamos ninguém. Fez mal em colocar a questão assim.