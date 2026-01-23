Cotrim de Figueiredo cria movimento cívico após terceiro lugar nas presidenciais

Esta é mais uma das evidências da demarcação entre a IL e o futuro político de João Cotrim de Figueiredo. Já no passado domingo, no discurso da noite eleitoral onde assumiu a derrota por não chegar à segunda volta, o também eurodeputado vincou que o caminho construído com a sua candidatura presidencial não podia ficar por ali – sem, contudo, deixar qualquer referência, direta ou indireta, ao partido que já liderou.

“Esta campanha nunca foi apenas uma campanha eleitoral. Foi um desafio aos portugueses que querem um país que pense mais, decida melhor e exija mais de si próprio. É uma grande vitória desses portugueses, vossa. Por isso, hoje não tem de ser um fim. Pode muito bem ser o princípio de um caminho que se abriu para que alguém o possa trilhar”, afirmou numa plateia onde se encontrava a líder da IL, Mariana Leitão, e o vice-presidente do partido, Ricardo Pais Oliveira.

Esta noite, na SIC Notícias, Cotrim de Figueiredo assinalou ainda que é militante da Iniciativa Liberal (voltou a dizer que a liderança da IL está “bem entregue” a Mariana Leitão), mas não se esqueceu de traçar a linha que parece cada vez mais definitiva na sua cabeça e que o distingue do partido.

“Eu sou membro da Iniciativa Liberal, portanto eu gostava muito que isto resultasse num aumento da força e do peso da Iniciativa Liberal. Mas, se isso resultar num aumento da força das pessoas que querem fazer política de forma positiva e mudar o país, reformá-lo efetivamente, em qualquer outro partido, eu também fico satisfeito”, afirmou.