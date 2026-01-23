Da saúde à imigração: o “oceano de diferenças” que separa Seguro e Ventura na corrida a Belém

Saúde

O tema da saúde foi um dos mais presentes para António José Seguro durante a campanha.

Depois do primeiro-ministro ter dito que há uma “perceção de caos” no Serviço Nacional de Saúde que “não é a realidade”, o candidato do PS contrariou Luís Montenegro, relatando que, por vezes, é necessário o “contacto direto entre quem tem responsabilidades” que as estatísticas não identificam.

"Pode faltar dinheiro para muita coisa no nosso país. Não pode faltar dinheiro para cuidar da saúde dos portugueses", afirmou Seguro já a meio da campanha presidencial, dizendo estar "desejoso" de uma reunião com o primeiro-ministro e com cada líder partidário sobre o tema.

No frente a frente nas televisões, Seguro entregou a Ventura uma cópia do seu pacto para a Saúde que inclui eixos prioritários para resolver "problemas graves que precisam de resolução", considerando-a a sua "prioridade" no primeiro ano de mandato, caso seja eleito Presidente da República. No documento, Seguro usa como exemplo os países "do Norte da Europa".

André Ventura tem pedido a demissão da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, desde o final de 2024. A 9 de janeiro deste ano, em dia de Conselho de Estado, voltou a criticar as políticas no setor, considerando que um Presidente da República deve ter uma "ação firme" após os variados casos ocorridos em urgências desde o início do ano.

O candidato apoiado pelo Chega considerou que Montenegro "anda a brincar com a oposição e o país", depois de ter dito que as ambulâncias anunciadas pelo primeiro-ministro já estavam adjudicadas e em concurso desde 2023. Ventura criticou ainda a gestão do SNS e prometeu um modelo presidencial que "priorize ambulâncias e macas em vez de subsídios".

Promete obrigar o Governo a ter um plano concreto para resolver os problemas da Saúde, como as listas de espera para consultas e cirurgias, a falta de médicos de família ou o encerramento de urgências de obstetrícia e ginecologia.

Habitação

No plano da habitação, André Ventura defendeu que pessoas com cadastro não devem poder ter direito a habitação social.

Apesar de não ter votado a favor, o Chega viabilizou no Parlamento as medidas do pacote de habitação do Governo, que incluem o desagravamento fiscal para incentivar o arrendamento e a construção a preços moderados, além de alterações ao licenciamento, urbanização e reabilitação urbana. O PS votou contra as medidas.

António José Seguro não tem sido extremamente vocal sobre o assunto da habitação, mas apelou a que se resolva o problema do acesso a uma casa e a que sejam encontradas respostas para que as pessoas cujas casas precárias são demolidas não fiquem sem teto.

Em outubro, criticou os "preços de casas inacessíveis", apelando que a Constituição se deve "cumprir" para que o país "progrida e os portugueses vivam melhor."