Marcelo eleito há 10 anos. Uma presidência próxima e intensa com instabilidade no segundo mandato

Marcelo Rebelo de Sousa, eleito há dez anos, teve uma presidência com presença próxima dos cidadãos, agenda intensa e declarações frequentes, com estabilidade política no primeiro mandato e instabilidade no segundo, em que decretou três dissoluções do parlamento.

No decurso dos seus dois mandatos, houve uma viragem política no país. Quando iniciou funções, o antigo presidente do PSD deparou-se com uma inédita solução governativa do PS suportada pelos partidos mais à esquerda, PCP, BE e PEV, com a qual cooperou e teve, nas suas palavras, uma "coabitação especial", entre 2016 e 2021.

O ex-comentador político e professor catedrático de direito, entretanto jubilado, que tinha sido eleito com 52% dos votos expressos nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016, foi reeleito Presidente com 60,67% passados exatos cinco anos, numas eleições em que o PS optou por não dar apoio a qualquer candidato, mas aprovou uma moção com "avaliação positiva" do seu primeiro mandato.

No início do segundo mandato, face ao chumbo do Orçamento do Estado, dissolveu o parlamento. Desfeita a "geringonça", das eleições de 2022 resultou um Governo do PS com maioria absoluta, ao qual o chefe de Estado pediu "responsabilidade absoluta". Foi o terceiro executivo de António Costa, que se demitiu no fim de 2023 por causa de uma investigação judicial. Marcelo Rebelo de Sousa decretou nova dissolução, esta mais controversa.

Terminava a sua dupla com o primeiro-ministro António Costa, que se prolongou por mais de oito anos, um período sobre o qual, mais tarde, comentou: "Éramos felizes e não sabíamos". Ao longo desse tempo, o Presidente foi lamentando o que considerava ser a falta de "uma alternativa à direita", e reconheceu que pagou "um preço muito elevado" junto da sua área política pela cooperação com os governos do PS.

Na sequência das legislativas antecipadas de 2024, formou-se um executivo minoritário PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro, que no ano seguinte caiu no parlamento com a rejeição de uma moção de confiança, apresentada no contexto de uma polémica sobre uma empresa da família do primeiro-ministro. O chefe de Estado decretou a sua terceira dissolução da Assembleia da República, desta vez sem vozes contra -- igualando Ramalho Eanes no uso da chamada "bomba atómica".

Agora, neste fim de mandato, depois das legislativas de 2025, convive com o quadro parlamentar mais à direita desde o 25 de Abril de 1974, com a coligação PSD/CDS-PP no poder, com votação reforçada, e o Chega -- partido radical que registou crescimento progressivo e que o atacou diretamente diversas vezes -- como segunda força, e os partidos à esquerda reduzidos a menos de um terço do hemiciclo.

Quando confrontado com esta fase de instabilidade política, com três eleições legislativas antecipadas em quatro anos, Marcelo Rebelo de Sousa relativizou-a, em comparação com a situação de outros países europeus, e afirmou que todas as dissoluções que decretou foram indesejadas, por fatores fora do seu controlo e a terceira "totalmente alheia" à sua vontade.

Marcelo teve uma agenda intensa, sobretudo nos primeiros anos, abriu o Palácio de Belém à população em iniciativas como uma festa do livro anual e manteve contacto direto e informal com os cidadãos. Ficou famoso pelas "selfies" -- ou "marselfies", palavra que até entrou no dicionário -- tiradas com um número incontável de pessoas.

Sobre o seu estilo presidencial, enquadrou o uso constante da palavra com o objetivo de "esclarecer questões" ou "picar balões e prevenir conflitos", reconhecendo que tem riscos e que a sobre-exposição, "além de ser um grande cansaço físico, é um desgaste".

A partir do fim de 2023, viu a sua imagem afetada, envolvido, por intermédio do seu filho, no caso de duas crianças gémeas luso-brasileiras com uma doença rara tratadas no Hospital de Santa Maria com um dos medicamentos mais caros do mercado, divulgado por reportagens da TVI, um tema que o Chega manteve na agenda mediática através de uma comissão de inquérito parlamentar, e que foi também parar à justiça.

Os incêndios de 2017 no país, que fizeram mais de cem mortos, e a pandemia da Covid-19, em 2020 e 2021, e consequente crise económica e social, marcaram a sua presidência. A conjuntura, com crise inflacionista, agravou-se com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, em fevereiro de 2022, uma guerra que perdura.