Presidenciais 2026

Ventura critica "silêncio" de Seguro: "É uma campanha e não um desfile"

25 jan, 2026 - 20:01 • Filipa Ribeiro

O candidato apoiado pelo Chega considera que é "mau sinal" que António José Seguro "não aceite um debate, ser questionado ou responder". Ventura foi à terra onde vive o candidato apoiado pelo PS dizer que vai manter a mesma estratégia, apesar das sondagens o colocarem em grande desvantagem.

A+ / A-
Ventura critica "silêncio" de Seguro: "É uma campanha e não um desfile"
Ouça a peça da jornalista Filipa Ribeiro.

André Ventura foi às Caldas da Rainha, onde vive António José Seguro, pedir ao candidato apoiado pelo Partido Socialista (PS) mais respostas. Ventura considera que "é preciso que o candidato do outro lado perceba que é uma campanha e não desfile".

O candidato apoiado pelo Chega considera que é "mau sinal" que António José Seguro "passe o tempo sem aceitar debates, sem aceitar ser questionado, sem aceitar responder" e defende que "é difícil fazer uma campanha assim.”

André Ventura realça que na segunda volta "há dois candidatos que devem discutir ideias e convicções" e volta a defender que ao "desprezar debates e pedidos de debate" Seguro mostra "ter medo e nada para dizer".

Na terra onde vive António José Seguro, o candidato a Belém apoiado pelo Chega defende que o adversário é "do sistema de interesse bipartidário PS e PSD e uma pessoa que não tem nada a acrescentar”.

Nas questões ao candidato apoiado pelo PS, Ventura recorre à Constituição e à notícias deste domingo do Correio da Manhã que dá conta de que há políticos a receber duas subvenções vitalícias como o caso de Vitalino Canas que foi deputado e ex-governante. O candidato e líder do Chega diz que defende a revisão da Constituição também para "acabar" com estas subvenções e questiona António José Seguro sobre se defende ou não a manutenção destas subvenções.

Da saúde à imigração: o “oceano de diferenças” que separa Seguro e Ventura na corrida a Belém

Presidenciais 2026

Da saúde à imigração: o “oceano de diferenças” que separa Seguro e Ventura na corrida a Belém

António José Seguro quer um pacto para a Saúde, ga(...)

Depois de a última sondagem da Católica atribuir 70% das intenções de voto a Seguro e 30% a Ventura, o candidato apoiado pelo Chega volta a dizer que "já sabia" que nesta volta iriam estar todos contra si. “Sabíamos que na segunda volta iam juntar-se todos contra mim e todos contra aquele que no fundo é o único que quer fazer mudanças no sistema. Mas esta é toda uma nova luta que vai começar agora.”

André Ventura, ainda em pré-campanha, admite manter a mesma estratégia da primeira volta com uma campanha "na rua" e sobre "temas".

Nas Caldas da Rainha, onde António José Seguro venceu a primeira volta, André Ventura foi recebido calorosamente por largas dezenas de apoiantes que não se desmobilizaram apesar da chuva. O candidato procurou mostrar na terra de Seguro que tem apoio.

As arruadas mantêm o modelo da primeira volta: muitas selfies, alguns autógrafos e êxtase do lado dos apoiantes. Nas Caldas, André Ventura andou de bicicleta e junto à estátua do "Zé Povinho" referiu que "não quer aquelas elites" e que será "o povo que o vai ajudar". Nas ruas onde se lê "Caldas é Seguro", Ventura diz acreditar que a 8 de fevereiro "Caldas será Ventura".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?