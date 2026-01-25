Ventura critica "silêncio" de Seguro: "É uma campanha e não um desfile"

25 jan, 2026 - 20:01 • Filipa Ribeiro
André Ventura foi às Caldas da Rainha, onde vive António José Seguro, pedir ao candidato apoiado pelo Partido Socialista (PS) mais respostas. Ventura considera que "é preciso que o candidato do outro lado perceba que é uma campanha e não desfile".
O candidato apoiado pelo Chega considera que é "mau sinal" que António José Seguro "passe o tempo sem aceitar debates, sem aceitar ser questionado, sem aceitar responder" e defende que "é difícil fazer uma campanha assim.”
André Ventura realça que na segunda volta "há dois candidatos que devem discutir ideias e convicções" e volta a defender que ao "desprezar debates e pedidos de debate" Seguro mostra "ter medo e nada para dizer".
Na terra onde vive António José Seguro, o candidato a Belém apoiado pelo Chega defende que o adversário é "do sistema de interesse bipartidário PS e PSD e uma pessoa que não tem nada a acrescentar”.
Nas questões ao candidato apoiado pelo PS, Ventura recorre à Constituição e à notícias deste domingo do Correio da Manhã que dá conta de que há políticos a receber duas subvenções vitalícias como o caso de Vitalino Canas que foi deputado e ex-governante. O candidato e líder do Chega diz que defende a revisão da Constituição também para "acabar" com estas subvenções e questiona António José Seguro sobre se defende ou não a manutenção destas subvenções.
Presidenciais 2026
Depois de a última sondagem da Católica atribuir 70% das intenções de voto a Seguro e 30% a Ventura, o candidato apoiado pelo Chega volta a dizer que "já sabia" que nesta volta iriam estar todos contra si. “Sabíamos que na segunda volta iam juntar-se todos contra mim e todos contra aquele que no fundo é o único que quer fazer mudanças no sistema. Mas esta é toda uma nova luta que vai começar agora.”
André Ventura, ainda em pré-campanha, admite manter a mesma estratégia da primeira volta com uma campanha "na rua" e sobre "temas".
Nas Caldas da Rainha, onde António José Seguro venceu a primeira volta, André Ventura foi recebido calorosamente por largas dezenas de apoiantes que não se desmobilizaram apesar da chuva. O candidato procurou mostrar na terra de Seguro que tem apoio.
As arruadas mantêm o modelo da primeira volta: muitas selfies, alguns autógrafos e êxtase do lado dos apoiantes. Nas Caldas, André Ventura andou de bicicleta e junto à estátua do "Zé Povinho" referiu que "não quer aquelas elites" e que será "o povo que o vai ajudar". Nas ruas onde se lê "Caldas é Seguro", Ventura diz acreditar que a 8 de fevereiro "Caldas será Ventura".