Ferro Rodrigues antevê segunda volta “difícil” e avisa contra “processos estranhos” da PGR

Há alguns meses, disse que poderia apoiar Sampaio da Nóvoa caso ele viesse a avançar para estas presidenciais. Entretanto, declarou o seu apoio a António José Seguro. Já se rendeu a Seguro?

Bom, isto não é um problema de rendição. Na política, há sempre convicções, há sempre pessoas que representam situações diferentes. Nós não podemos imaginar o que seria, se pior ou melhor, com outro candidato da área da esquerda democrática, mas o que, neste momento, interessa não é especular sobre o passado, é ver o futuro e perceber que, neste momento, há uma larguíssima e esmagadora maioria do PS que apoia António José Seguro e na área democrática também há uma visível maioria vinda de quadros importantes do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal.

Essa aproximação de António José Seguro a esse setor mais de centro-direita e de setores moderados não pode causar algum ruído entre o PS ou alguns setores do PS?

Acho que só pessoas pouco inteligentes é que criariam um ruído numa circunstância destas, porque, além do mais, há a questão matemática.

António José Seguro teve 31% na primeira volta e precisa de ter 50 mais um [na segunda volta] e, portanto, não é propriamente fácil que contasse apenas com a área de onde ele é oriundo e dos candidatos mais à esquerda que imediatamente declararam o seu apoio. Portanto, acho que é uma questão de inteligência estratégica e nada de pessoal deve estar envolvido nisto.

O PS devia estar mais envolvido na campanha de António José Seguro ou diria que as estruturas devem manter-se discretas?

Sabe que participei em várias campanhas presidenciais, ao lado de Mário Soares e ao lado de Jorge Sampaio e foram sempre os candidatos que determinaram a maior ou menor presença do PS nas suas estruturas e nas suas realizações. Já com Sampaio a presença não foi muito visível. Com Mário Soares foi, porque tratava-se realmente de um combate, naquela altura, de toda a direita, e não era a direita antidemocrática, contra toda a esquerda na segunda volta e, portanto, foi necessário envolver todo o PS nas estruturas e na campanha eleitoral, sobretudo na segunda volta. Na primeira volta, o PS também se dividiu no voto entre os candidatos, Mário Soares, Maria de Lurdes Pintassilgo e Salgado Zenha. Tive muito gosto em ir votar na segunda volta da mesma maneira que votei na primeira, em Mário Soares e agora em António José Seguro.

Uma vitória de António José Seguro nestas presidenciais pode ser uma espécie de balão de oxigénio para o PS e para esta liderança de José Luís Carneiro?

Todas as alterações políticas têm sido tratadas pela atual direção do PS de uma forma construtiva e correta. E, portanto, ninguém pode escamotear o papel que o PS teve na campanha, mesmo invisível. E, portanto, penso que a relação de forças muda, se mudou a favor da direita e da extrema-direita aquando das eleições legislativas, nas eleições presidenciais é natural que haja um reequilíbrio político, que, aliás, António José Seguro pediu.

Se António José Seguro vencer, de facto, estas eleições presidenciais como é que poderá ser a relação com o Governo de Luís Montenegro e se Seguro aí poderá ter uma espécie de legitimidade fresca para obrigar o governo a acertar o passo?

O regime português não é um regime presidencialista. É um regime que tem mais características de parlamentarismo do que de presidencialismo.

E mais de semiparlamentarismo do que de semipresidencialismo. Haverá de qualquer maneira um abanão positivo na situação política portuguesa. Perante a forma completamente selvagem e sem regras com que a direita e a extrema-direita têm lidado na Assembleia da República com uma maioria que só existe pontualmente, estas eleições têm consequências também aí, porque toda a gente lê os resultados. É muito importante que o perigo de uma revisão constitucional contra a democracia, contra as principais vitórias que o 25 de Abril trouxe nos diversos planos, possa ser afastado com a presença de António José Seguro em Belém. Não é que o Presidente da República possa dissolver ou possa não aceitar os resultados do Parlamento em matéria de revisão constitucional. Mas pode interferir atempadamente, a partir do momento em que haja propostas de revisão constitucional que sejam claramente contrárias ao espírito e à letra da Constituição de 1976.

Vai estar na campanha de António José Seguro na segunda volta?

Terei exatamente o mesmo comportamento que tive na primeira. É o candidato a Presidente da República que deve determinar o figurino da sua campanha, as presenças, as ausências e, portanto, sinto-me bem com todos os cenários e apenas desejo que haja uma grande vitória de António José Seguro sobre André Ventura.