Sem apoio, Ventura lança segunda volta como a "luta do povo contra elites"

26 jan, 2026 - 22:25 • Filipa Ribeiro
A duas semanas da segunda volta das eleições presidenciais, e com agendas a recuperar da primeira, André Ventura já definiu que os próximos dias vão ser de "luta do povo contra elites", usando como argumento a mobilização de figuras da política que estão a apoiar o candidato apoiado pelo PS, António José Seguro.
O candidato presidencial passou esta segunda-feira por Évora e pela Baixa da Banheira, em Setúbal, onde terminou a tarde com um comício que juntou algumas dezenas de pessoas com um palco também ele muito pequeno. Ao notar que a cada dia há mais nomes da direita a declarar apoio a Seguro, adoptou o discurso que já tinha previsto na primeira volta: desta vez seriam "todos" contra a sua candidatura.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em Évora, numa reação ao apoio de Aníbal Cavaco Silva e de Paulo Portas a Seguro, lançou a frase de que a campanha será a "luta do povo contra as elites" e na Baixa da Banheira foi mais longe ao afirmar que "é a candidatura do povo contra as elites e contra o sistema de 50 anos de corrupção". Ventura considera que "há muitas décadas (...) que o país não tinha um movimento tão forte de povo contra elites".
André Ventura já tinha dado sinais de que se colocaria nesta posição numa segunda volta, mas desta vez não se diz sozinho. Fala num ataque de "todos" que quer sobretudo calar não o candidato, mas quem lhe dá votos. "Querem-vos calar. Não é atrás de mim que eles querem vir", afirmou enquanto entre as dezenas de apoiantes afirmavam: "É verdade".
Ao mesmo tempo que afirma que se "está nas tintas" para o apoio de figuras políticas ao adversário, André Ventura não deixa de criticar quem tem manifestado intenções de votar em Seguro. "É hora à hora, vê-los com mais notáveis, a saírem do armário para vir dizer que apoiam António José Seguro”, disse.
Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, um cristão é um cristão, um não cristão é um não cristão, um português é um português, um imigrante é um imigrante
Acusa António José Seguro e todo os que o apoiam de pertencerem "ao mesmo tacho" e acusa-os de terem "estupidificado" os portugueses para votar, a sublinhar o discurso que mantém sempre não só como candidato presidencial, mas como líder do Chega. "Quiseram-nos dizer que as cores não eram como são, que um homem é a mesma coisa que uma mulher, que um imigrante é o mesmo que um nacional, para nós não é. Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, um cristão é um cristão, um não cristão é um não cristão, um português é um português, um imigrante é um imigrante", sublinhou no comício na Baixa da Banheira.
André Ventura já "bracejou" algumas vezes esta campanha na tentativa de ter uma resposta do adversário António José Seguro. O candidato apoiado pelo Chega questionou o candidato apoiado pelo PS se estaria disposto a rever a Constituição para possibilitar o fim das subvenções vitalícias.
A Constituição não permite a retroatividade de novas leis/regras e, por isso, André Ventura defende uma revisão para permitir que as novas regras se apliquem a subvenção mais antigas, por exemplo. "Se quisermos aplicar às subvenções vitalícias temos que mudar a Constituição", defende.
O candidato foi questionado pelos jornalistas se isso significa alterar o princípio da retroatividade. Ventura afirma que "pode haver variações". Ficou ainda assim por aprofundar o que quer alterar.