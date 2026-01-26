Sem apoio, Ventura lança segunda volta como a "luta do povo contra elites"

A duas semanas da segunda volta das eleições presidenciais, e com agendas a recuperar da primeira, André Ventura já definiu que os próximos dias vão ser de "luta do povo contra elites", usando como argumento a mobilização de figuras da política que estão a apoiar o candidato apoiado pelo PS, António José Seguro.

O candidato presidencial passou esta segunda-feira por Évora e pela Baixa da Banheira, em Setúbal, onde terminou a tarde com um comício que juntou algumas dezenas de pessoas com um palco também ele muito pequeno. Ao notar que a cada dia há mais nomes da direita a declarar apoio a Seguro, adoptou o discurso que já tinha previsto na primeira volta: desta vez seriam "todos" contra a sua candidatura.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em Évora, numa reação ao apoio de Aníbal Cavaco Silva e de Paulo Portas a Seguro, lançou a frase de que a campanha será a "luta do povo contra as elites" e na Baixa da Banheira foi mais longe ao afirmar que "é a candidatura do povo contra as elites e contra o sistema de 50 anos de corrupção". Ventura considera que "há muitas décadas (...) que o país não tinha um movimento tão forte de povo contra elites".

André Ventura já tinha dado sinais de que se colocaria nesta posição numa segunda volta, mas desta vez não se diz sozinho. Fala num ataque de "todos" que quer sobretudo calar não o candidato, mas quem lhe dá votos. "Querem-vos calar. Não é atrás de mim que eles querem vir", afirmou enquanto entre as dezenas de apoiantes afirmavam: "É verdade".