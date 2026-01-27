Seguro de "todos" e Ventura anti-PS. O que revelam os discursos e o debate dos candidatos?

Durante o debate entre ambos, o primeiro nas TVs, Ventura usou por 19 vezes o nome de Seguro para o interromper ou antes de o contradizer em alguma ideia. Apenas a palavra "presidente" foi usada mais vezes — 23 — para atacar a posição de Presidente da República e defender uma mudança dos poderes.

Por sua vez, Seguro usou o nome de Ventura por seis vezes: a primeira para lhe dizer que tem mais "atividade partidária" neste século, a segunda para dizer que é "transparente", a terceira e quarta para atribuir um "passa-culpas" para o passado e dizer que só fala de "problemas, problemas, problemas, problemas". A quinta foi para dizer que a sua retórica "não se baseia em factos".

A sexta e última vez em que mencionou o nome de Ventura foi para o convidar a ler a sua própria tese sobre a "estigmatização" de imigrantes. "Nessa altura estava do lado certo", afirmou.

A palavra mais usada por Ventura durante o seu discurso da noite eleitoral de primeira volta foi "país", por 29 vezes, para dizer que o PS é responsável pelo seu "estado de degradação", mas também que este "despertou".