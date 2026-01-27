Seguro de "todos" e Ventura anti-PS. O que revelam os discursos e o debate dos candidatos?

27 jan, 2026 - 06:30 • Diogo Camilo
Quando André Ventura chegou ao primeiro debate nas televisões entre os candidatos da primeira volta, já tinha a lição estudada. Durante o seu frente a frente com António José Seguro, colou o seu adversário ao Partido Socialista por 17 vezes em pouco mais de meia hora.
Foram duas das palavras mais usadas pelo candidato apoiado pelo Chega durante o debate, ao lado do nome de António José Seguro e da palavra "presidente", para criticar o papel atual do Presidente da República. Do lado contrário, Seguro só usou o Chega por uma vez, para dizer que Ventura tem "mais anos de atividade partidária" do que ele próprio.
Quando chegou à noite eleitoral, André Ventura voltou a usar o PS como trunfo para atacar António José Seguro: denominou-se de "candidato não-socialista" e as palavras "socialista" e "socialismo" foram duas das mais usadas — 12 e 10 vezes, respetivamente.
A Renascença olhou para os discursos dos dois candidatos à Presidência da República e para as suas intervenções no frente a frente entre ambos e encontrou Ventura com uma vontade clara em colar o PS à candidatura de Seguro, enquanto Seguro sublinha o aspeto democrático das eleições, o carácter suprapartidário da sua candidatura e a inclusão de "todos os portugueses", uma expressão que repetiu por sete vezes.
Tal como o PS, também o nome de antigos líderes dos socialistas foram mencionados por Ventura. No debate televisivo, falou do papel de Seguro nos governos de António Guterres e, no seu discurso na noite eleitoral da primeira volta, falou de José Sócrates por três vezes e de António Costa por duas vezes, além de Ferro Rodrigues por uma vez.
Seguro foi mencionado por oito vezes por Ventura no seu discurso de 18 de janeiro. Já Seguro só mencionou Ventura por quatro vezes durante o seu discurso de vitória na primeira volta: a primeira para dizer que é o "oposto" do candidato apoiado pelo Chega e depois, questionado por jornalistas, para dizer que há um "oceano de diferenças" entre si e Ventura.
Durante o debate entre ambos, o primeiro nas TVs, Ventura usou por 19 vezes o nome de Seguro para o interromper ou antes de o contradizer em alguma ideia. Apenas a palavra "presidente" foi usada mais vezes — 23 — para atacar a posição de Presidente da República e defender uma mudança dos poderes.
Por sua vez, Seguro usou o nome de Ventura por seis vezes: a primeira para lhe dizer que tem mais "atividade partidária" neste século, a segunda para dizer que é "transparente", a terceira e quarta para atribuir um "passa-culpas" para o passado e dizer que só fala de "problemas, problemas, problemas, problemas". A quinta foi para dizer que a sua retórica "não se baseia em factos".
A sexta e última vez em que mencionou o nome de Ventura foi para o convidar a ler a sua própria tese sobre a "estigmatização" de imigrantes. "Nessa altura estava do lado certo", afirmou.
A palavra mais usada por Ventura durante o seu discurso da noite eleitoral de primeira volta foi "país", por 29 vezes, para dizer que o PS é responsável pelo seu "estado de degradação", mas também que este "despertou".
Já Seguro teve como a sua palavra mais usada "todos", por 27 vezes . E isto ilustra bem a estratégia do candidato apoiado pelo PS, mas que esclareceu durante o discurso que "venceu a democracia" e que esta "não é uma candidatura partidária".
"Todos os democratas são bem-vindos. Aqui não há reserva do direito de admissão. Para mim não há portugueses bons e portugueses maus", disse. Durante pouco mais de 20 minutos, Seguro repetiu a expressão "todos os portugueses" por sete vezes.
O candidato sublinhou o valor de uma "segunda volta", falou em "apoio" ou "apoios" por 15 vezes e "esperança" por sete vezes.
Durante o debate com André Ventura, na TVI, a 17 de novembro, o candidato sublinhou a "saúde" como sua prioridade, oferecendo a Ventura o documento do seu pacto para o setor, de forma a "promover o acesso, a tempo e horas, dos portugueses à saúde".
Seguro defendeu ainda um eventual veto às alterações à lei laboral do Governo, à qual o Chega na altura estava a favor, mas agora é contra.
Em dezembro, Seguro desafiou Ventura para dizer se vai ou não votar contra a reforma laboral, referindo que a política "não é dizer hoje uma coisa e amanhã outra". Ventura nunca respondeu.
As palavras mais repetidas por Seguro foram "portugueses", "presidente", "país" e "república", todas por mais de 10 vezes.