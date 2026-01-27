Ventura ignora temas locais, mas povo não desmobiliza. "Tem coisas boas. Combate os tubarões"

27 jan, 2026 - 07:00 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Pereira
A estrada e a passadeira traçam a linha entre quem veio de propósito para a arruada e aqueles que por ali param e ficam à espera do anfitrião. Do lado da rua oposto à estação ferroviária da Baixa da Banheira, o sorridente Fernando vai abanando a cabeça assim que ouve gritar “Ventura, Ventura, Ventura”. Não tinha o compromisso marcado na agenda, mas, assim que soube da ação de campanha, não quis perder a oportunidade.
“[Voto nele] desde o início. Acredito nele, aposto que ele é uma pessoa honesta e quer combater a corrupção, os parasitas… Obrigar a trabalhar”, conta à Renascença.
Entre os muitos argumentos que vai utilizando para explicar o voto, aponta que André Ventura vai “mudar isto para melhor”, que é a solução para o “povo português que está farto de ser roubado” e que se distingue daqueles que “são do sistema e não prestam”. Em nenhuma altura, fala de imigração ou de apertar regras nas fronteiras. Tem a mulher Márcia, brasileira, mesmo ao lado.
“De vez em quando, eu falo para ele: ‘eu tenho certeza que ele [Ventura] vai perder’. E ele [o marido] diz: ‘ah, sabes lá o que estás a dizer”, confidencia, entre risos.
Apesar de ambos garantirem que não há discussões nem atrito devido às posições políticas diferentes, o tema da imigração não é consensual. Márcia torce o nariz ao “preconceito” e à “forma de falar” de Ventura. O marido, Fernando, faz finca pé.
“Eu tento elucidá-la sobre a realidade que o Ventura não é contra os imigrantes. É contra as pessoas que estão erradas, que não pagam impostos. É os esquemas para a imigração ilegal. Isso tem de ser combatido”, vincou.
A troca de ideias acaba interrompida pela chegada de Ventura à arruada. “Vai lá, vai. Vai lá dar um abraço no seu ídolo”.
Na Baixa da Banheira, a pobreza sente-se a vários níveis. No Ranking das Escolas de 2024, e pelo segundo ano consecutivo, a escola secundária da freguesia ficou em último lugar – em parte, devido às dificuldades financeiras das famílias, mas também à degradação (sem solução à vista) das instalações.
Os dados mais recentes, divulgados em janeiro de 2025 pela Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, apontam que perto de 18 mil utentes no concelho da Moita (onde se enquadra a freguesia da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira) não tinham médico de família atribuído.
A juntar a isto, quem vive por aqui queixa-se da crise na habitação, da sujidade nas ruas, da falta de iluminação pública e de pouco policiamento de proximidade.
Para Márcia, são apenas exemplos de temas que Ventura poderia trazer para a arruada e para o contacto com a população – mas duvida que isso aconteça.
“Eu acho que o país tem muitas coisas para ele falar, para ele poder resolver, do que só bater na mesma tecla de imigrantes, ciganos e tudo mais”, considera. “Mas não se pode esperar mais coisas dele”.
Durante mais de uma hora de arruada, Ventura não tocou nos temas nem uma vez: quando ouviu queixas, limitou-se a responder com frases simples como “vamos colocar isto na ordem” e, no discurso, voltou a focar-se nos apoios partidários à direita a António José Seguro.
Na visão do apoiante Fernando, a ausência destes temas no discurso não preocupa. “Tem outras coisas boas. Está a combater os tubarões, os podres antigos. E tem de acabar com isso”, afirma.
Entre as pracetas e ruas por onde Ventura foi passando, houve gente a sair de casa, dos cafés, a parar os carros para o cumprimentar. Luís Fonseca foi um deles: deixou a família em casa e foi direto à esplanada do café quando viu o candidato apoiado pelo Chega a passar pela sua rua.
Apesar de se assumir preocupado com a educação e a saúde, é mais um dos que não se mostra incomodado por esses temas passarem ao lado da visita de Ventura. “Se ele quer fazer para o país todo, acredito que ele queira fazer para a Baixa da Banheira”, vinca.
Luís tem ascendência cabo-verdiana e já foi acusado de ser contraditório, por ter uma costela estrangeira e apoiar André Ventura. Mas a resposta está na ponta da língua.
“Diz que vai limpar o país e a falar as verdades. Isto ainda me dá mais emoção para eu ir votar nele. Ele fala, eu ouço e vejo que ele tem razão naquilo que diz”, diz, sem dar um intervalo para ser interrompido. “Não me vai demover”.
Na Baixa da Banheira, houve direito a tudo aquilo que já é tradição em arruadas do Chega: megafones, hino de Portugal, bandeiras, muita confusão e até uma apoiante brasileira que concordou com Ventura que é preciso “evitar que isto se torne no que o Brasil se tornou” – e que, depois de questionada pela Renascença, recusou falar mais, dizendo que estava “impedida de dar entrevistas”, mas sem especificar por quem.
Fora da bolha (que juntou cerca de duas centenas de pessoas), também bastou dar dois passos até ouvir vozes irritadas daqueles que muitas vezes dizem sair prejudicados pelo líder do Chega: a comunidade cigana.
“A Baixa da Banheira não era assim. E, à pala desta pessoa, há mais ódio aqui. Sou motorista de Uber e sinto ódio por parte das pessoas”, queixa-se Emanuel, que também não é brando nas críticas por sentir que os problemas na zona acabam ignorados.
“Aqui, é preciso criar-se mais postos de emprego para os ciganos, por exemplo. Porque ele diz que nós não trabalhamos. Eu tenho o meu caso, que fui despedido por ser cigano. E ele, se calhar, não fala disso. Em vez de dizer que recebem apoios e aquilo e outro, e não recebem, que é mentira. Não nos dão é postos de trabalho para nós”.
A escolha do local para a arruada não é inocente. Nas legislativas de maio de 2025, o Chega venceu na freguesia por 80 votos face ao PS, ao passo que nas autárquicas de setembro ficou em terceiro – mas por uma distância de menos de 300 votos para o primeiro lugar, ocupado pela CDU.
Na primeira volta das presidenciais, André Ventura fixou-se em segundo lugar e a mais de 500 votos de António José Seguro, mas isso não significa que a luta esteja perdida: além dos mais de 5.800 votos confiados a outros candidatos, há margem para crescer entre os 48% dos eleitores que não foram às urnas.
Manuel foi um deles – não vota há mais de uma década.
“Quando foi o 25 de abril, pensei assim: ‘de 10 a 15, anos vamos ter um regime como os franceses, trabalhar como deve ser e ganhar para termos uma vida como os franceses’. Era a minha ideia. Pois, nunca aconteceu. Por isso, é uma desilusão muito grande. Sempre tive uma desilusão muito grande com todos os nossos políticos”, sublinha, num tom que também carrega revolta.
A solução para o fazer voltar a votar passava por “deixarem as politiquices” e apostarem na solução dos problemas na saúde e na justiça. Mas isso não lhe parece estar no horizonte. “Já me senti enganado algumas vezes. Ao princípio, a gente votava e tal, e depois [pensava]: ‘epá, estou enganado. Fui enganado até que desisti”.
Ao lado, o homónimo e amigo Manuel pensa de forma semelhante, mas não deixa de colocar o voto na urna em todas as eleições. Mas dia 8 já sabe que a cruz não vai para André Ventura.
“Também não fazia o comentário, não era comentador de uma equipa de futebol? O que é aquilo? Não eram tachos? Se não eram tachos era uma coisa de barro, uma 'caçoila' ou como é que se chama isso”, ironiza, a olhar para a multidão. “Eu gostava é que chamassem assim por mim ‘Manuel, Manuel’. Não vale a pena”.