Ventura ignora temas locais, mas povo não desmobiliza. "Tem coisas boas. Combate os tubarões"

A estrada e a passadeira traçam a linha entre quem veio de propósito para a arruada e aqueles que por ali param e ficam à espera do anfitrião. Do lado da rua oposto à estação ferroviária da Baixa da Banheira, o sorridente Fernando vai abanando a cabeça assim que ouve gritar “Ventura, Ventura, Ventura”. Não tinha o compromisso marcado na agenda, mas, assim que soube da ação de campanha, não quis perder a oportunidade.

“[Voto nele] desde o início. Acredito nele, aposto que ele é uma pessoa honesta e quer combater a corrupção, os parasitas… Obrigar a trabalhar”, conta à Renascença.

Entre os muitos argumentos que vai utilizando para explicar o voto, aponta que André Ventura vai “mudar isto para melhor”, que é a solução para o “povo português que está farto de ser roubado” e que se distingue daqueles que “são do sistema e não prestam”. Em nenhuma altura, fala de imigração ou de apertar regras nas fronteiras. Tem a mulher Márcia, brasileira, mesmo ao lado.

“De vez em quando, eu falo para ele: ‘eu tenho certeza que ele [Ventura] vai perder’. E ele [o marido] diz: ‘ah, sabes lá o que estás a dizer”, confidencia, entre risos.

Apesar de ambos garantirem que não há discussões nem atrito devido às posições políticas diferentes, o tema da imigração não é consensual. Márcia torce o nariz ao “preconceito” e à “forma de falar” de Ventura. O marido, Fernando, faz finca pé.

“Eu tento elucidá-la sobre a realidade que o Ventura não é contra os imigrantes. É contra as pessoas que estão erradas, que não pagam impostos. É os esquemas para a imigração ilegal. Isso tem de ser combatido”, vincou.

A troca de ideias acaba interrompida pela chegada de Ventura à arruada. “Vai lá, vai. Vai lá dar um abraço no seu ídolo”.