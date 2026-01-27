Ventura quer mexer nas pensões vitalícias dos políticos. É preciso rever a Constituição?

Já Bacelar Gouveia crê que, nestes casos, não estaria em causa “a própria subsistência da pessoa”, porque esta “tem o seu trabalho e esteve na política transitoriamente”. E repete que “não pode haver uma renda, uma subvenção vitalícia, só pelo facto de a pessoa ter estado no poder quatro ou oito anos, como era de antes, depois passou para 12 anos, isso viola o princípio republicano”.

Evitar mais casos Armando Vara e o caso PIDE DGS

Para Teresa Violante não se pode legislar para excecionar casos como os de Armando Vara. “Uma lei ‘ad hominem’ seria assim inconstitucional. Teria de abolir direitos adquiridos o que pode chocar frontalmente com o tal princípio da proteção da confiança, que não é abolível”, justifica.

“Se houver uma abolição deste critério constitucional, que é um critério que restringe a liberdade de conformação legislativa, estamos a ir ao cerne do que é o Estado de Direito. Portanto, não há nenhuma constituição ocidental que permita isso”, acrescenta.

Mas abre a porta para a possibilidade de haver mudanças. “Quando muito teria de haver uma norma a excecionar o âmbito de aplicação desse princípio para estes casos concretos”, concretiza.

Em relação à impossibilidade de aplicar leis retroativamente, Bacelar Gouveia garante que não é um princípio absoluto como muitas vezes se diz. E para isso estabelece um paralelo com o julgamento de elementos da PIDE em 1975.

“Eu recordo uma coisa muito mais grave, que a Constituição aprovou e ninguém levou a mal, e a meu ver justifica-se. Os agentes da PIDE DGS foram julgados retroativamente, em 1975, e isso depois ficou na Constituição. Foram julgados e punidos com uma lei que só foi criada depois de eles terem cometido os crimes. Uma lei penal, neste caso nem sequer era de dar dinheiro, é penal e foi retroativa”, diz.