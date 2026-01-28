"Governo está a fraquejar” e Montenegro "convencido” de que fazer reformas "é anunciar um balcão eletrónico todos os dias"

28 jan, 2026 - 06:15 • Manuela Pires
O Governo tem um "discurso de facilidade” e não fala verdade sobre o que é preciso fazer para reformar o país, critica o antigo dirigente social-democrata Miguel Relvas, em entrevista à Renascença.
Sobre as políticas de reforma do Estado, o antigo ministro de Passos Coelho contesta a estratégia do executivo de Luís Montenegro: “Todos os dias se anuncia um balcão eletrónico e estão convencidos que estão a fazer uma reforma, não estão”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Miguel Relvas refere ainda que este segundo Governo de Luís Montenegro está a “fraquejar”, anuncia medidas que não se concretizam, e acredita que depois do dia 8 de fevereiro, o primeiro-ministro vai fazer uma remodelação para “refrescar” o Governo.
Nesta entrevista à Renascença, gravada antes do debate entre André Ventura e António José Seguro, o antigo dirigente e ministro do PSD apela ao candidato apoiado pelo PS para fazer uma campanha “com menos ambiguidade” e falar claro sobre algumas das políticas que defende.
A derrota de Marques Mendes na primeira volta das eleições presidenciais é também uma derrota de Luís Montenegro e a direção do PSD “cometeu o erro de não ir a jogo” na segunda volta, afirma Miguel Relvas.
Nos últimos dias, têm surgido vários apoios de peso do PSD à candidatura de António José Seguro, entre eles Cavaco Silva, Pedro Duarte, Carlos Moedas, Paulo Portas do CDS, entre outros... Já esperava esta onda de apoios?
Já esperava, naturalmente, depois do excelente resultado que o Dr. António José Seguro teve na primeira volta. Aliás, esta segunda volta parece mais uma negação do que uma eleição. O corrupio de apoios a António José Seguro sugere um voto contra a Ventura e não tanto voto um voto por Seguro.
Eu ainda ontem [segunda-feira] ouvi o professor Cavaco Silva, que foi um grande primeiro-ministro de Portugal, dizer que votava no Dr. António José Seguro porque era uma pessoa educada e decente. Nós sabemos isso, mas precisamos de mais, precisamos que se vote também por convicção. E a grande questão que está nesta segunda volta, é que o António José Seguro necessita de pôr de lado alguma ambiguidade que tem tido nas suas posições e ser claro e transparente.
Seguro tem de fazer uma campanha menos ambígua naquilo que são as suas posições políticas
O que quer dizer com "ambiguidade"?
Por exemplo, em dois casos concretos, Seguro já clarificou a questão da lei laboral, dizendo que como está não a promulgaria, mas que no fundo deixa subentender que há pontos positivos e pontos negativos, o que eu estou 100% de acordo, eu também não estou de acordo com o pacote na sua totalidade.
Outro caso onde ele fez também uma evolução muito significativa e muito importante para o eleitorado do PSD, foi a questão da regionalização, em que ele foi claro dizendo que neste momento o país não precisa de regionalização, tem as comunidades intermunicipais, o reforço das CCDRs e que isso já é suficiente. Mas precisamos de saber também o que pensa sobre questões da habitação, da demografia, da imigração, da política internacional…
Está a chamar António José Seguro a jogo. Acha que ele se prepara para fazer uma campanha semelhante à da primeira volta?
Ele tem de fazer uma campanha menos ambígua naquilo que são as suas posições políticas, tem de ser mais claro e mais transparente, é importante para a nossa democracia.
PRESIDENCIAIS 2026
Seguro promete “lealdade institucional” ao Governo(...)
E André Ventura?...
André Ventura sabe que já criou um estrago à direita com a sua passagem à segunda volta, e ele anda nesta campanha com a intenção de capitalizar a seu favor esse efeito, e, portanto, tentará até ao fim sustentar uma dualidade estratégica, por um lado exibir o sentido de Estado e uma imagem de responsabilidade, e por outro manter um discurso inflamado, mobilizador, apresentando-se como o protetor da nação da direita contra a esquerda. É isso que ele tem feito, mais um ensaio, que é dizer, do outro lado está a elite, e do meu lado está o povo, ou seja, a grande questão aqui é a questão da representatividade eleitoral a partir da abstenção.
E isso pode determinar o resultado mais “gordo” para Seguro…
A abstenção é quem irá decidir o resultado desta eleição. Eu não acredito que um candidato a Presidente da República seja calibrado no seu mandato ou possa vir a ser avaliado porque ganhou com 60 ou 40, porque as circunstâncias políticas e os momentos serão sempre completamente diferentes.
O Governo está a fraquejar, nota-se nas suas iniciativas, apresenta e anuncia muitas medidas que não se concretizam. Por outro lado, o PSD cometeu o erro de não ir a jogo nesta segunda volta
André Ventura, mesmo se perder, vai sempre usar a força eleitoral que teve nesta eleição para poder condicionar a negociação com o Governo?
Negociar ou deixar de negociar, ou mostrar força, ou gerar instabilidade, mas isso está nas mãos do Governo.
O Governo, a meu ver, está a fraquejar, nota-se nas suas iniciativas, apresenta e anuncia muitas medidas que não se concretizam e, por outro lado, o PSD cometeu o erro de não ir a jogo nesta segunda volta das eleições.
Percebe a neutralidade invocada pelo primeiro-ministro?
Eu até poderia perceber se essa neutralidade decorresse de um Conselho Nacional. Esta não é uma questão de um homem só, se o Dr. Marques Mendes foi escolhido no Conselho Nacional (do PSD) porque é que o partido não decidiu em Conselho Nacional? Até porque, veja, o primeiro-ministro disse que se ia dedicar à governação, mas não é a governação que sustenta o partido, em democracia é o partido que sustenta a governação.
Portanto, o PSD devia estar ativo. Mas tivemos dirigentes do PSD que, na própria noite da eleição, ainda não estavam os resultados fechados, já estavam a dizer que iam apoiar o candidato António José Seguro.
Este resultado não foi um resultado só do Dr. Marques Mendes. Este resultado foi um resultado do PSD, de quem tomou essas decisões e de quem definiu a estratégia também.
Estou convencido que é irremediável a necessidade de fazer um refrescamento do Governo. Já se sentia antes das eleições e será muito rápido logo a seguir as eleições
Por isso, a questão que eu lhe colocava é: como é que fica o PSD e Luís Montenegro depois desta derrota?
O que eu lhe posso dizer é que estou convencido que no pós-eleição o período será mais difícil para o Governo do que aquele que teve antes das eleições.
O Governo e o PSD têm de olhar com atenção, saber fazer a leitura daquilo que aconteceu e ter a humildade de compensar os erros cometidos com, desde logo, refrescar caras, eu estou convencido que é irremediável a necessidade de fazer um refrescamento do Governo. Já se sentia antes das eleições e será muito rápido logo a seguir as eleições.
Porque diz isso?…
O Governo não está a ter o efeito do primeiro Governo do Dr. Luís Montenegro. O primeiro Governo, mais minoritário que este, era um Governo muito mais eficaz, muito mais fresco, mais capaz de saber ler politicamente os problemas e, portanto, não ter que reagir em defesa das suas posições, era capaz de antecipar as críticas e era mais eficaz. É isso que os portugueses querem, que os Governos resolvam os problemas da vida das pessoas e não que os acentue.
Todos os dias se anuncia um balcão eletrónico e estão convencidos que estão a fazer uma reforma, não estão
Um dos principais problemas é na Saúde, mas está a pensar em mais algum ministro remodelável?
Não, eu não faço remodelações. A minha intenção é dizer que nós temos que ser capazes de olhar para o Governo que devia ser mais reformista, porque isso faz parte da tradição fundadora do PSD, um Governo reformista, e ser reformista não é anunciar medidas.
Todos os dias se anuncia um balcão eletrónico e estão convencidos que estão a fazer uma reforma, não estão. A reforma não é uma soma de balcões, e eu penso que o Governo não tem sido capaz de fazer isso porque tem um discurso de facilidade, diz: "não, não, nós vamos fazer reformas profundas", mas isto não tem custos, não há, partos sem dor.
Nós temos de assumir a verdade, e há muito Estado em Portugal, um Estado que nem sempre é eficaz, um Estado que nem sempre é lesto, e um Estado, acima de tudo, que não resolve os problemas dos cidadãos. Nós temos de olhar para o Serviço Nacional de Saúde e perguntar se hoje não devíamos, no território nacional, ter uma maior mobilidade e nos hospitais ter uma maior concentração. Tem de haver clareza, tem de haver ambição.
Estou convencido que no pós-eleição o período será mais difícil para o Governo do que aquele que teve antes das eleições
Presidenciais 2026
Em entrevista à Renascença, o antigo ministro de P(...)
Se António José Seguro for eleito, vamos ter em Belém e São Bento duas personalidades que tiveram um papel político ativo durante a Troika. O primeiro-ministro era líder parlamentar do PSD e Seguro era o líder do PS, que votou muitas vezes ao lado do PSD em várias matérias…
Não votou assim tantas, isso é uma ideia que foi criada no país, eu era o ministro de Assuntos Parlamentares, acompanhei diretamente, o que houve foi que, em muitos desses momentos, o PS abstinha-se, porque havia uma maioria absoluta.
E aí foi a maioria absoluta do PSD que suportava as medidas, pode-me dizer: "ah não, não fizeram um combate permanente", um combate, é verdade, isso não foi feito, tem muito a ver também com o estilo.
Daí,a minha pergunta: se a coabitação entre Belém e São Bento será facilitada por isso ou não...
Eu não tenho uma visão romântica das decisões, penso que estarão sempre de acordo quando as decisões forem positivas, forem do agrado generalizado da sociedade, e as divergências muitas vezes vêm nos momentos difíceis. Quem é que toma decisões difíceis? Quem é que aumenta impostos? Quem é que tem de ir, muitas vezes, contra a corrente dos governos? Os presidentes da República jogam muito com a sua popularidade e têm um papel mais consensual.
E eu espero que o Dr. António José Seguro, e tem perfil para isso, se for eleito, seja capaz de perceber que o papel do Presidente da República é de estabelecer uma mesa de concertação entre o Parlamento, o Governo e a Presidência da República, dentro daquilo que é possível. Não tem sido pela ação dos presidentes da República, atualmente, que nós temos tido problemas e que os governos têm caído, apesar deste presidente ter dissolvido o Parlamento três vezes.
E era um Presidente que começou por dizer que era o Presidente da estabilidade. Qual foi o Presidente que mais parlamentos dissolveu em Portugal? O Presidente da estabilidade.
Uma última questão: apoiou Marques Mendes na primeira volta, já decidiu em quem é que vai votar, agora?
Não, não decidi. Estou a ouvir, eu quero ouvir até ao fim. Eu sempre disse e volto a dizer: tive um candidato na primeira volta por princípio, até poderia dizer por disciplina partidária.
Vou ouvir a campanha, gosto de fazer a avaliação e a análise daquilo que é positivo em cada um dos candidatos e aquilo que é menos positivo. Depois, tomarei a minha decisão.