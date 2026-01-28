"Governo está a fraquejar” e Montenegro "convencido” de que fazer reformas "é anunciar um balcão eletrónico todos os dias"

E André Ventura?...

André Ventura sabe que já criou um estrago à direita com a sua passagem à segunda volta, e ele anda nesta campanha com a intenção de capitalizar a seu favor esse efeito, e, portanto, tentará até ao fim sustentar uma dualidade estratégica, por um lado exibir o sentido de Estado e uma imagem de responsabilidade, e por outro manter um discurso inflamado, mobilizador, apresentando-se como o protetor da nação da direita contra a esquerda. É isso que ele tem feito, mais um ensaio, que é dizer, do outro lado está a elite, e do meu lado está o povo, ou seja, a grande questão aqui é a questão da representatividade eleitoral a partir da abstenção.

E isso pode determinar o resultado mais “gordo” para Seguro…

A abstenção é quem irá decidir o resultado desta eleição. Eu não acredito que um candidato a Presidente da República seja calibrado no seu mandato ou possa vir a ser avaliado porque ganhou com 60 ou 40, porque as circunstâncias políticas e os momentos serão sempre completamente diferentes.

O Governo está a fraquejar, nota-se nas suas iniciativas, apresenta e anuncia muitas medidas que não se concretizam. Por outro lado, o PSD cometeu o erro de não ir a jogo nesta segunda volta

André Ventura, mesmo se perder, vai sempre usar a força eleitoral que teve nesta eleição para poder condicionar a negociação com o Governo?

Negociar ou deixar de negociar, ou mostrar força, ou gerar instabilidade, mas isso está nas mãos do Governo.

O Governo, a meu ver, está a fraquejar, nota-se nas suas iniciativas, apresenta e anuncia muitas medidas que não se concretizam e, por outro lado, o PSD cometeu o erro de não ir a jogo nesta segunda volta das eleições.

Percebe a neutralidade invocada pelo primeiro-ministro?

Eu até poderia perceber se essa neutralidade decorresse de um Conselho Nacional. Esta não é uma questão de um homem só, se o Dr. Marques Mendes foi escolhido no Conselho Nacional (do PSD) porque é que o partido não decidiu em Conselho Nacional? Até porque, veja, o primeiro-ministro disse que se ia dedicar à governação, mas não é a governação que sustenta o partido, em democracia é o partido que sustenta a governação.

Portanto, o PSD devia estar ativo. Mas tivemos dirigentes do PSD que, na própria noite da eleição, ainda não estavam os resultados fechados, já estavam a dizer que iam apoiar o candidato António José Seguro.

Este resultado não foi um resultado só do Dr. Marques Mendes. Este resultado foi um resultado do PSD, de quem tomou essas decisões e de quem definiu a estratégia também.

Estou convencido que é irremediável a necessidade de fazer um refrescamento do Governo. Já se sentia antes das eleições e será muito rápido logo a seguir as eleições

Por isso, a questão que eu lhe colocava é: como é que fica o PSD e Luís Montenegro depois desta derrota?

O que eu lhe posso dizer é que estou convencido que no pós-eleição o período será mais difícil para o Governo do que aquele que teve antes das eleições.

O Governo e o PSD têm de olhar com atenção, saber fazer a leitura daquilo que aconteceu e ter a humildade de compensar os erros cometidos com, desde logo, refrescar caras, eu estou convencido que é irremediável a necessidade de fazer um refrescamento do Governo. Já se sentia antes das eleições e será muito rápido logo a seguir as eleições.

Porque diz isso?…

O Governo não está a ter o efeito do primeiro Governo do Dr. Luís Montenegro. O primeiro Governo, mais minoritário que este, era um Governo muito mais eficaz, muito mais fresco, mais capaz de saber ler politicamente os problemas e, portanto, não ter que reagir em defesa das suas posições, era capaz de antecipar as críticas e era mais eficaz. É isso que os portugueses querem, que os Governos resolvam os problemas da vida das pessoas e não que os acentue.

Todos os dias se anuncia um balcão eletrónico e estão convencidos que estão a fazer uma reforma, não estão

Um dos principais problemas é na Saúde, mas está a pensar em mais algum ministro remodelável?

Não, eu não faço remodelações. A minha intenção é dizer que nós temos que ser capazes de olhar para o Governo que devia ser mais reformista, porque isso faz parte da tradição fundadora do PSD, um Governo reformista, e ser reformista não é anunciar medidas.

Todos os dias se anuncia um balcão eletrónico e estão convencidos que estão a fazer uma reforma, não estão. A reforma não é uma soma de balcões, e eu penso que o Governo não tem sido capaz de fazer isso porque tem um discurso de facilidade, diz: "não, não, nós vamos fazer reformas profundas", mas isto não tem custos, não há, partos sem dor.

Nós temos de assumir a verdade, e há muito Estado em Portugal, um Estado que nem sempre é eficaz, um Estado que nem sempre é lesto, e um Estado, acima de tudo, que não resolve os problemas dos cidadãos. Nós temos de olhar para o Serviço Nacional de Saúde e perguntar se hoje não devíamos, no território nacional, ter uma maior mobilidade e nos hospitais ter uma maior concentração. Tem de haver clareza, tem de haver ambição.

Estou convencido que no pós-eleição o período será mais difícil para o Governo do que aquele que teve antes das eleições



