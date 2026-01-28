PRESIDENCIAIS 2026

Seguro vs. Ventura 2.0: Da "política do empadão" ao "não tem ideias sobre nada"

28 jan, 2026 - 00:54 • Susana Madureira Martins

Seguro promete “lealdade institucional” ao Governo e anuncia primeiro Conselho de Estado sobre Defesa e Segurança, se for eleito. Ventura quer PGR nomeado pela “corporação” do Ministério Público e diz que apoios de direita ao adversário são “cancelamento” à sua candidatura.

A+ / A-
Da constituição à nomeação do PGR: os 10 minutos mais quentes do debate Seguro-Ventura
Da constituição à nomeação do PGR: os 10 minutos mais quentes do debate Seguro-Ventura

Confirmou-se o “oceano de diferenças” que António José Seguro já tinha detetado entre si e André Ventura na noite eleitoral da primeira volta. Da imigração à Saúde, passando pela forma de nomeação do Procurador-Geral da República à lei laboral, os dois adversários concordaram em discordar em quase tudo durante debate desta terça-feira à noite nas televisões.

O candidato apoiado pelo PS, tal como tem feito na campanha eleitoral quer na primeira como na segunda volta, evitou hostilizar o Governo da AD a quem prometeu “lealdade institucional” e Ventura aproveitou várias vezes para acusar o adversário de “falta de ideias” ou de não assumir “compromissos” ou “responsabilidades” sobre “nada”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O único debate previsto nesta segunda volta das presidenciais entre os dois candidatos foi transmitido em simultâneo nas três televisões generalistas – RTP, SIC e TVI – e decorreu praticamente o tempo todo em tom civilizado e raramente fugiu ao controlo dos moderadores, Sara Pina, Clara de Sousa e Carlos Daniel.

Revisão Constitucional – Seguro não quer, Ventura sim

Um dos momentos do debate surgiu a propósito de uma eventual revisão constitucional que António José Seguro rejeita, mas que Ventura sempre tem defendido, recusando que aconteça para reforçar os poderes do Presidente da República.

O líder do Chega quer acabar com as subvenções vitalícias de forma retroativa e critica que “um indivíduo que está preso” esteja a receber pensão vitalícia, referindo-se ao antigo ministro do PS Armando vara.

“Isto exige uma revisão constitucional”, justifica Ventura, que sabendo que Seguro não quer a revisão constitucional atirou: “Mais vale António José Seguro dizer que não quer mudar nada”.

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura
"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

Seguro, confrontado com a posição de Ventura que quer impedir nomeações políticas como a do Procurador-Geral da República (PGR), garantiu que consigo “não há nomeações partidárias” e que será “muito transparente” nas nomeações da sua casa civil, caso venha a ser eleito.

Em relação ao PGR, Seguro interpelou diretamente Ventura questionando sobre qual seria a alternativa à indicação do Governo e nomeação pelo Presidente da República. O líder do Chega defendeu que o líder máximo do Ministério Público deve ser escolhido “dentro da corporação”.

O socialista acusou de imediato o líder do Chega de “impreparação” e deixou ainda a garantia que, se tomar posse como Presidente chamará o atual procurador-geral Amadeu Guerra para falar da justiça em geral e não de processos “em concreto”.

Apoios e “cancelamentos”

No Museu do Design, em Lisboa, que revelou ter uma escassa insonorização, de tal maneira que, a dada altura, se ouviu a sirene de uma ambulância a interromper o debate, os dois adversários começaram por desenhar o seu próprio perfil político.

Seguro puxou dos galões referindo que, nesta segunda volta, tem recolhido “bastantes apoios de pessoas que nunca se envolveram na política” e diferenciou-se do adversário referindo que valoriza “todos os seres humanos” e que “não discrimina”.

Ventura, por seu turno, referiu que os recentes apoios do adversário, que incluem notáveis da direita e do centro-direita como Cavaco Silva ou Paulo Portas, não estão propriamente a votar em Seguro: “Estão a votar contra mim”.

O líder do Chega considerou ainda que “isto não se trata de António José Seguro, é sobre cancelarem-me a mim”, sugerindo mesmo que “se levantam dúvidas sobre se não fica capturado por esse sistema”.

Seguro acusou o toque e garantiu algo que já vem dizendo nas ações de campanha, que não é “capturável”, devolvendo a provocação a Ventura sobre os apoios: “Percebo que seja um embaraço, porque o senhor deputado quis que toda a direita se juntasse a si”.

Seguro, que tem andado em busca do eleitorado total, diz mesmo a Ventura que quer ser Presidente de “todos os portugueses”, incluindo dos que votam no Chega.

Entre a "política do empadão" de Ventura e o "nervosismo" de Seguro, candidatos com visões diferentes sobre imigração
Entre a "política do empadão" de Ventura e o "nervosismo" de Seguro, candidatos com visões diferentes sobre imigração

O debate foi recheado de provocações, com Seguro a dirigir-se a Ventura como o “senhor deputado”, ao que o líder do Chega deu o troco a dada altura chamando-o de “ex-deputado António José Seguro”.

“O ex-deputado António José Seguro mostra que tipo de Presidente da República vamos ter: um Presidente que não decide nada” atirou Ventura acusando o adversário de só dizergeneralidades, não tem uma proposta sobre Saúde, Justiça, quer vetar lei laboral, mas não sabe”.

Tentando colar sempre Seguro ao PS e à pesada herança socialista, Ventura foi atirando que “a única coisa que liderou foi o PS e deixou-o na maior confusão possível”, concluindo que “um homem que nem no PS conseguiu gerar consensos como é que vai conseguir unir o país?”

Entre a demissão de ministros e compromissos na Saúde

A crise nas urgências de Saúde marcou a campanha da primeira volta destas presidenciais e o tema regressou ao frente a frente entre Seguro e Ventura. O líder do Chega admite que o “conflito institucional” começa quando a Saúde falha, admitindo que “pediria a saída de ministros”, dando exemplos de Marcelo Rebelo de Sousa e de Jorge Sampaio.

Se é para não fazer nada, votem no António José Seguro”, disse Ventura, antevendo que o adversário “não vai ser exigente de forma nenhuma” e vendo-o como uma “espécie de uma rainha de Inglaterra” e propondo a revisão da lei de Bases da Saúde.

Seguro recusou assumir se pediria a cabeça de ministros, optando pela exigência de resultados. “Proponho um compromisso entre todas as forças políticas”, defendendo, de novo, um pacto na área da Saúde, considerando “inaceitável” o que se passa nas urgências, mas não indo mais longe na crítica ao que se passa no setor.

Uma posição que valeu ao socialista um novo remoque de Ventura: “Quero que o país saiba que não pensa nada sobre nada”. Mais à frente o tema haveria de voltar, para Seguro defender que “um dos compromissos tem de ser sobre as carreiras dos profissionais de saúde”, acusando o adversário de estar “a fazer disto umas primárias da direita”.

Um pacto ou mudar Lei de Bases? Seguro e Ventura discordam sobre como melhorar "caos" na saúde
Um pacto ou mudar Lei de Bases? Seguro e Ventura discordam sobre como melhorar "caos" na saúde

Lei laboral: Seguro promulga se houver acordo com UGT

O tema das alterações ao código de trabalho regressou ao debate e desta feita o candidato apoiado pelo PS assume que promulgaria a reforma se houver acordo na Concertação Social com a UGT.

Seguro repetiu o que tem dito sobre o veto político, se for Presidente, caso o decreto do Governo se mantenha inalterado, esperando “evolução e diálogo”. De igual modo, Ventura disse que se a proposta do Governo se mantiver “não passará”, concordando com o adversário que “a concertação social podia ter ido mais longe”.

Imigração – “A política do empadão”

O “oceano de diferenças” foi evidente ainda no tema da imigração, com António José Seguro a assumir que é preciso “controlar e regular” a entrada de estrangeiros, mas defendendo que “no atual modelo, precisamos de imigração. O país parava sem imigrantes”.

Na réplica, Ventura concluiu que Seguro “mostra como não está preparado para o cargo” de Presidente, assumindo acordo sobre a integração de imigrantes, "não temos é condições”, considerando que há falta de mão de obra porque “pagamos miseravelmente aos nossos”.

Ventura entrou numa catadupa de acusações sobre a extinção do SEF, a falta de vagas nas creches que levou Seguro a acusá-lo de ter uma “política do empadão, mistura tudo”.

Entre a "política do empadão" e o "plano nenhum para nada": nove frases do debate Seguro vs. Ventura

Presidenciais 2026

Entre a "política do empadão" e o "plano nenhum para nada": nove frases do debate Seguro vs. Ventura

Seguro acusou Ventura de querer mais debates para (...)

Defesa e Segurança: Seguro anuncia Conselho de Estado, se for eleito

O contexto internacional e a Defesa da Europa perante a administração Trump foi o último tema do frente-a-frente e mostrou distância entre os dois adversários, mas também que é uma das apostas de Seguro para esta segunda volta, com o socialista a anunciar que será o tema do primeiro Conselho de Estado a que presidir se for eleito, assumindo que quer ouvir os chefes militares.

Seguro quer o reforço da autonomia de segurança, mantém que o investimento de mais de 5 mil milhões de euros em Defesa “carece de evidência científica” e sobre a relação com os Estados Unidos disse que é preciso “voltar a ter no relacionamento dos povos o direito internacional e não a lei da força”.

Questionado sobre a relação com a administração norte-americana, Ventura procurou escapar a uma colagem a Trump, referindo que o Presidente da República “deve ser firme na defesa do país” seja qual seja o líder da América. Mais uma vez, Ventura acusou o adversário de não ter “uma ideia sobre nada”.

De Trump à "cabeça baixa", Seguro e Ventura divididos na política internacional
De Trump à "cabeça baixa", Seguro e Ventura divididos na política internacional
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias