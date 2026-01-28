Seguro vs. Ventura 2.0: Da "política do empadão" ao "não tem ideias sobre nada"

28 jan, 2026 - 00:54 • Susana Madureira Martins
Confirmou-se o “oceano de diferenças” que António José Seguro já tinha detetado entre si e André Ventura na noite eleitoral da primeira volta. Da imigração à Saúde, passando pela forma de nomeação do Procurador-Geral da República à lei laboral, os dois adversários concordaram em discordar em quase tudo durante debate desta terça-feira à noite nas televisões.
O candidato apoiado pelo PS, tal como tem feito na campanha eleitoral quer na primeira como na segunda volta, evitou hostilizar o Governo da AD a quem prometeu “lealdade institucional” e Ventura aproveitou várias vezes para acusar o adversário de “falta de ideias” ou de não assumir “compromissos” ou “responsabilidades” sobre “nada”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O único debate previsto nesta segunda volta das presidenciais entre os dois candidatos foi transmitido em simultâneo nas três televisões generalistas – RTP, SIC e TVI – e decorreu praticamente o tempo todo em tom civilizado e raramente fugiu ao controlo dos moderadores, Sara Pina, Clara de Sousa e Carlos Daniel.
Um dos momentos do debate surgiu a propósito de uma eventual revisão constitucional que António José Seguro rejeita, mas que Ventura sempre tem defendido, recusando que aconteça para reforçar os poderes do Presidente da República.
O líder do Chega quer acabar com as subvenções vitalícias de forma retroativa e critica que “um indivíduo que está preso” esteja a receber pensão vitalícia, referindo-se ao antigo ministro do PS Armando vara.
“Isto exige uma revisão constitucional”, justifica Ventura, que sabendo que Seguro não quer a revisão constitucional atirou: “Mais vale António José Seguro dizer que não quer mudar nada”.
Seguro, confrontado com a posição de Ventura que quer impedir nomeações políticas como a do Procurador-Geral da República (PGR), garantiu que consigo “não há nomeações partidárias” e que será “muito transparente” nas nomeações da sua casa civil, caso venha a ser eleito.
Em relação ao PGR, Seguro interpelou diretamente Ventura questionando sobre qual seria a alternativa à indicação do Governo e nomeação pelo Presidente da República. O líder do Chega defendeu que o líder máximo do Ministério Público deve ser escolhido “dentro da corporação”.
O socialista acusou de imediato o líder do Chega de “impreparação” e deixou ainda a garantia que, se tomar posse como Presidente chamará o atual procurador-geral Amadeu Guerra para falar da justiça em geral e não de processos “em concreto”.
No Museu do Design, em Lisboa, que revelou ter uma escassa insonorização, de tal maneira que, a dada altura, se ouviu a sirene de uma ambulância a interromper o debate, os dois adversários começaram por desenhar o seu próprio perfil político.
Seguro puxou dos galões referindo que, nesta segunda volta, tem recolhido “bastantes apoios de pessoas que nunca se envolveram na política” e diferenciou-se do adversário referindo que valoriza “todos os seres humanos” e que “não discrimina”.
Ventura, por seu turno, referiu que os recentes apoios do adversário, que incluem notáveis da direita e do centro-direita como Cavaco Silva ou Paulo Portas, não estão propriamente a votar em Seguro: “Estão a votar contra mim”.
O líder do Chega considerou ainda que “isto não se trata de António José Seguro, é sobre cancelarem-me a mim”, sugerindo mesmo que “se levantam dúvidas sobre se não fica capturado por esse sistema”.
Seguro acusou o toque e garantiu algo que já vem dizendo nas ações de campanha, que não é “capturável”, devolvendo a provocação a Ventura sobre os apoios: “Percebo que seja um embaraço, porque o senhor deputado quis que toda a direita se juntasse a si”.
Seguro, que tem andado em busca do eleitorado total, diz mesmo a Ventura que quer ser Presidente de “todos os portugueses”, incluindo dos que votam no Chega.
O debate foi recheado de provocações, com Seguro a dirigir-se a Ventura como o “senhor deputado”, ao que o líder do Chega deu o troco a dada altura chamando-o de “ex-deputado António José Seguro”.
“O ex-deputado António José Seguro mostra que tipo de Presidente da República vamos ter: um Presidente que não decide nada” atirou Ventura acusando o adversário de só dizer “generalidades, não tem uma proposta sobre Saúde, Justiça, quer vetar lei laboral, mas não sabe”.
Tentando colar sempre Seguro ao PS e à pesada herança socialista, Ventura foi atirando que “a única coisa que liderou foi o PS e deixou-o na maior confusão possível”, concluindo que “um homem que nem no PS conseguiu gerar consensos como é que vai conseguir unir o país?”
A crise nas urgências de Saúde marcou a campanha da primeira volta destas presidenciais e o tema regressou ao frente a frente entre Seguro e Ventura. O líder do Chega admite que o “conflito institucional” começa quando a Saúde falha, admitindo que “pediria a saída de ministros”, dando exemplos de Marcelo Rebelo de Sousa e de Jorge Sampaio.
“Se é para não fazer nada, votem no António José Seguro”, disse Ventura, antevendo que o adversário “não vai ser exigente de forma nenhuma” e vendo-o como uma “espécie de uma rainha de Inglaterra” e propondo a revisão da lei de Bases da Saúde.
Seguro recusou assumir se pediria a cabeça de ministros, optando pela exigência de resultados. “Proponho um compromisso entre todas as forças políticas”, defendendo, de novo, um pacto na área da Saúde, considerando “inaceitável” o que se passa nas urgências, mas não indo mais longe na crítica ao que se passa no setor.
Uma posição que valeu ao socialista um novo remoque de Ventura: “Quero que o país saiba que não pensa nada sobre nada”. Mais à frente o tema haveria de voltar, para Seguro defender que “um dos compromissos tem de ser sobre as carreiras dos profissionais de saúde”, acusando o adversário de estar “a fazer disto umas primárias da direita”.
O tema das alterações ao código de trabalho regressou ao debate e desta feita o candidato apoiado pelo PS assume que promulgaria a reforma se houver acordo na Concertação Social com a UGT.
Seguro repetiu o que tem dito sobre o veto político, se for Presidente, caso o decreto do Governo se mantenha inalterado, esperando “evolução e diálogo”. De igual modo, Ventura disse que se a proposta do Governo se mantiver “não passará”, concordando com o adversário que “a concertação social podia ter ido mais longe”.
O “oceano de diferenças” foi evidente ainda no tema da imigração, com António José Seguro a assumir que é preciso “controlar e regular” a entrada de estrangeiros, mas defendendo que “no atual modelo, precisamos de imigração. O país parava sem imigrantes”.
Na réplica, Ventura concluiu que Seguro “mostra como não está preparado para o cargo” de Presidente, assumindo acordo sobre a integração de imigrantes, "não temos é condições”, considerando que há falta de mão de obra porque “pagamos miseravelmente aos nossos”.
Ventura entrou numa catadupa de acusações sobre a extinção do SEF, a falta de vagas nas creches que levou Seguro a acusá-lo de ter uma “política do empadão, mistura tudo”.
Presidenciais 2026
Seguro acusou Ventura de querer mais debates para (...)
O contexto internacional e a Defesa da Europa perante a administração Trump foi o último tema do frente-a-frente e mostrou distância entre os dois adversários, mas também que é uma das apostas de Seguro para esta segunda volta, com o socialista a anunciar que será o tema do primeiro Conselho de Estado a que presidir se for eleito, assumindo que quer ouvir os chefes militares.
Seguro quer o reforço da autonomia de segurança, mantém que o investimento de mais de 5 mil milhões de euros em Defesa “carece de evidência científica” e sobre a relação com os Estados Unidos disse que é preciso “voltar a ter no relacionamento dos povos o direito internacional e não a lei da força”.
Questionado sobre a relação com a administração norte-americana, Ventura procurou escapar a uma colagem a Trump, referindo que o Presidente da República “deve ser firme na defesa do país” seja qual seja o líder da América. Mais uma vez, Ventura acusou o adversário de não ter “uma ideia sobre nada”.