Seguro vs. Ventura 2.0: Da "política do empadão" ao "não tem ideias sobre nada"

Seguro, confrontado com a posição de Ventura que quer impedir nomeações políticas como a do Procurador-Geral da República (PGR), garantiu que consigo “não há nomeações partidárias” e que será “muito transparente” nas nomeações da sua casa civil, caso venha a ser eleito.

Em relação ao PGR, Seguro interpelou diretamente Ventura questionando sobre qual seria a alternativa à indicação do Governo e nomeação pelo Presidente da República. O líder do Chega defendeu que o líder máximo do Ministério Público deve ser escolhido “dentro da corporação”.

O socialista acusou de imediato o líder do Chega de “impreparação” e deixou ainda a garantia que, se tomar posse como Presidente chamará o atual procurador-geral Amadeu Guerra para falar da justiça em geral e não de processos “em concreto”.

Apoios e “cancelamentos”

No Museu do Design, em Lisboa, que revelou ter uma escassa insonorização, de tal maneira que, a dada altura, se ouviu a sirene de uma ambulância a interromper o debate, os dois adversários começaram por desenhar o seu próprio perfil político.

Seguro puxou dos galões referindo que, nesta segunda volta, tem recolhido “bastantes apoios de pessoas que nunca se envolveram na política” e diferenciou-se do adversário referindo que valoriza “todos os seres humanos” e que “não discrimina”.

Ventura, por seu turno, referiu que os recentes apoios do adversário, que incluem notáveis da direita e do centro-direita como Cavaco Silva ou Paulo Portas, não estão propriamente a votar em Seguro: “Estão a votar contra mim”.

O líder do Chega considerou ainda que “isto não se trata de António José Seguro, é sobre cancelarem-me a mim”, sugerindo mesmo que “se levantam dúvidas sobre se não fica capturado por esse sistema”.

Seguro acusou o toque e garantiu algo que já vem dizendo nas ações de campanha, que não é “capturável”, devolvendo a provocação a Ventura sobre os apoios: “Percebo que seja um embaraço, porque o senhor deputado quis que toda a direita se juntasse a si”.

Seguro, que tem andado em busca do eleitorado total, diz mesmo a Ventura que quer ser Presidente de “todos os portugueses”, incluindo dos que votam no Chega.