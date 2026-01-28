Ventura foi a casa pedir votos onde perdeu a primeira para o "Tó Zero"

28 jan, 2026 - 23:12 • Filipa Ribeiro
No arranque oficial da campanha André Ventura foi procurar força na terra natal, Algueirão-Mem Martins, mas talvez devido à chuva e ao facto de haver dois jogos importantes nas competições europeias de futebol o candidato não teve a recepção calorosa que se espera sempre que alguém regressa a casa. Eram poucos os apoiantes que o acompanharam debaixo dos guarda chuvas numa caminhada de meia hora pela freguesia.
A verdade é que já na primeira volta, mesmo sem chuva, em Algueirão-Mem Martins a mobilização por Ventura também não foi a suficiente. A 18 de janeiro, o candidato da terra ficou em segundo na freguesia, com 25,58% dos votos, enquanto António José Seguro venceu, com 30,81%.
Confrontado com os dados, André Ventura hesitou na resposta e procurou desvalorizar: "Acho que temos todas as condições na segunda volta das presidenciais de voltar a vencer, agora que é uma lura a dois".
Na terra natal e cruzando-se com pouco mais de meia dúzia de apoiantes, o candidato "diz ter a certeza que vai conseguir agora ser vencedor em Mem Martins" e, mesmo numa arruada "fria", mostrou ter esperança de que no dia 8 de fevereiro consegue dar a volta em casa.
Ainda assim, o adversário continua a estar no seu foco. Mesmo questionado sobre se o eleitorado estará confuso face o número de candidaturas que já apresentou a cargos diferentes, Ventura aproveitou antes para criticar o adversário. Chamou-lhe "Tó Zero". Ventura diz que é um apelido atribuído a Seguro pelos "socialistas mais velhos" e usou-o para recordar o debate televisivo e insistir que o adversário "mostrou ter zero ideias".
No caminho escolhido para passar no final da tarde desta quarta-feira esteve o túnel de passagem por baixo da linha de férrea que André Ventura diz estar "degradada", já desde a sua juventude quando lá passava para ir à Igreja de Algueirão. "Está mesmo muito degradada", lamentou.
Do túnel, André Ventura correu para a pastelaria que era uma das suas paragens durante a juventude. Aos jornalistas, disse ter a ideia de que lá perto ficava também a sede do PSD. O candidato considera que na terra natal, sendo subúrbio, as pessoas "sentem-se abandonados e cidadãos de segunda". André Ventura diz não guardar ressentimento, mas realça que "talvez seja a voz do ressentimento contra o Estado Central".
Para tentar marcar pontos no eleitorado mais jovem, André Ventura aproveitou para marcar presença numa iniciativa da Universidade Lusíadas à qual António José Seguro terá recusado o convite. Nas criticas que fez ao adversário, o candidato apoiado pelo Chega ganhou balanço para arriscar adivinhar que Francisco Sá Carneiro o apoiaria nesta segunda volta.
No entanto, desta passagem pela Universidade ficam ainda as declarações de Ventura sobre o Procurador-Geral da República (PGR) depois de no debate televisivo de terça-feira ter defendido que o PGR não deve ser nomeado pelo primeiro-ministro.
André Ventura montou quase que um novelo de lã sobre o tema. No debate com António José Seguro sugeriu que fosse um conjunto de magistrados a votar e a nomear o Procurador-Geral da República - " dentro da corporação do Ministério Público" - e horas depois admitiu que pode ser o Presidente da República.
O candidato foi confrontado com a posição do Chega que, em 2022, advogava a nomeação e a exoneração pelo Presidente da República num projeto de revisão constitucional. Contudo, esta quarta-feira, André Ventura já diz que não deve ser uma decisão apenas do Presidente e acrescenta que o nome pode ser escolhido por um conjunto de magistrados e depois validado pelo chefe de Estado.
Com o novelo feito, André Ventura aproveitou o ataque ao apelo do voto dos jovens e voltou a tentar a colagem de Seguro ao PS para dizer que o adversário "não vai descansar enquanto o Partido Socialista não estiver de volta ao Governo".