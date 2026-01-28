Ventura foi a casa pedir votos onde perdeu a primeira para o "Tó Zero"

No arranque oficial da campanha André Ventura foi procurar força na terra natal, Algueirão-Mem Martins, mas talvez devido à chuva e ao facto de haver dois jogos importantes nas competições europeias de futebol o candidato não teve a recepção calorosa que se espera sempre que alguém regressa a casa. Eram poucos os apoiantes que o acompanharam debaixo dos guarda chuvas numa caminhada de meia hora pela freguesia.

A verdade é que já na primeira volta, mesmo sem chuva, em Algueirão-Mem Martins a mobilização por Ventura também não foi a suficiente. A 18 de janeiro, o candidato da terra ficou em segundo na freguesia, com 25,58% dos votos, enquanto António José Seguro venceu, com 30,81%.

Confrontado com os dados, André Ventura hesitou na resposta e procurou desvalorizar: "Acho que temos todas as condições na segunda volta das presidenciais de voltar a vencer, agora que é uma lura a dois".

Na terra natal e cruzando-se com pouco mais de meia dúzia de apoiantes, o candidato "diz ter a certeza que vai conseguir agora ser vencedor em Mem Martins" e, mesmo numa arruada "fria", mostrou ter esperança de que no dia 8 de fevereiro consegue dar a volta em casa.