"Só quer aparecer". Ventura foi ver estragos do mau tempo e acabou criticado

Ao contrário do adversário nesta segunda volta - António José Seguro que visitou os locais afetados pela tempestade sem comunicação social - André Ventura colocou a visita na sua agenda de campanha. Questionado sobre o porquê de não optar pela mesmo discrição do adversário, o candidato apoiado pelo Chega recusou responder diretamente, preferiu dizer que os políticos têm a "responsabilidade" de "não virar a cara quando as coisas acontecem".

Enquanto lhe eram reportados os estragos, André Ventura foi parando para tirar algumas fotografias com apoiantes, "mesmo que o momento não fosse o melhor".

Impressionado com o fenómeno que arrancou árvores centenárias, o candidato presidencial foi ainda interrompido mais que uma vez quando parou para fazer declarações aos jornalistas. Quando se dirija ao Governo houve quem gritasse que o líder do Chega "só queria aparecer" com o aparato e quando respondia ao porquê de ter ido presencialmente, houve quem o questionasse por trás dos jornalistas se o candidato "tinha trazido comida no carro" com ironia.

Hoje é a incredulidade de perceber porque é que as coisas falharam novamente num país que já passou tantas vezes por isto

A passagem por Leiria não foi bem vista pelas pessoas que estavam envolvidas nos trabalhos de limpeza da cidade devastada depois da tempestade e onde as mãos não chegam para repor a normalidade.

André Ventura disse estar "impressionado" e apontou para a falta de prevenção do Governo. Como já tinha dito ao início do dia numa ação de campanha em Cantanhede, André Ventura voltou a salientar a falta de geradores e chegou a fazer uma alusão às portagens que continuavam a funcionar com recurso aos geradores.

O candidato presidencial lamentou ainda falhas no sistema de comunicações SIRESP e defendeu que é necessário apurar responsabilidades, mas não no dia de hoje. "Hoje é a incredulidade de perceber porque é que as coisas falharam novamente num país que já passou tantas vezes por isto, porque continua sem liderança, sem prevenção e porque é que em coisas que são objetivas, que não são subjetivas, coisas que são comprováveis, não são de opinião, como a energia e as comunicações, voltaram a falhar”, defendeu.

Para André Ventura outra decisão que deveria ter sido tomada era a colocação das Forças Armadas no terreno para "desbloquear caminhos".

No seu discurso, ora como candidato presidencial, ora como líder do Chega, apontou o que considera ser "desaparecimento" de Presidente da República e do primeiro-ministro nas primeiras horas após a passagem da tempestade. Entende que numa situação de crise "não se pode estar em nenhum gabinete", mas sim ao lado das pessoas para dizer "onde é que se falhou".