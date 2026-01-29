"Só quer aparecer". Ventura foi ver estragos do mau tempo e acabou criticado

29 jan, 2026 - 22:25 • Filipa Ribeiro
No dia seguinte a Leiria ter acordado num cenário "quase de guerra" com a destruição deixada pela tempestade Kristin, André Ventura levou a caravana da campanha até ao centro da cidade para ver os estragos.
O candidato presidencial encontrou-se esta quinta-feira com um deputado do Chega no centro da cidade que lhe foi dando conta dos efeitos do vento forte, mas o aparato com a comunicação social deixou algumas pessoas que se encontravam na rua "revoltadas".
Entre os jardins destruídos no centro de Leiria foram poucas as pessoas que quiseram ir falar com André Ventura. As que foram lamentaram que os trabalhos estejam focados na recuperação dos jardins e não nos acessos às freguesias nos subúrbios da cidade.
André Ventura viria a dizer, no final da visita, que "seja a título de candidato a Presidente da República, ou líder do maior partido da oposição" quer apelar ao Governo "que é preciso agir rapidamente". "Não há nenhum motivo, nenhuma desculpa para não agirmos rapidamente, e é isto que temos que fazer agora, com a rapidez que é preciso, com a urgência que é preciso e com a firmeza que é preciso, garantir que os apoios agora chegam e que as pessoas vão ter mesmo esses apoios e não vão ficar para trás", disse.
Pelo caminho houve quem gritasse "vergonha" e que "já adivinhava que a catástrofe seria aproveitada para a campanha", mas André Ventura ficou em silêncio.
Ao contrário do adversário nesta segunda volta - António José Seguro que visitou os locais afetados pela tempestade sem comunicação social - André Ventura colocou a visita na sua agenda de campanha. Questionado sobre o porquê de não optar pela mesmo discrição do adversário, o candidato apoiado pelo Chega recusou responder diretamente, preferiu dizer que os políticos têm a "responsabilidade" de "não virar a cara quando as coisas acontecem".
Enquanto lhe eram reportados os estragos, André Ventura foi parando para tirar algumas fotografias com apoiantes, "mesmo que o momento não fosse o melhor".
Impressionado com o fenómeno que arrancou árvores centenárias, o candidato presidencial foi ainda interrompido mais que uma vez quando parou para fazer declarações aos jornalistas. Quando se dirija ao Governo houve quem gritasse que o líder do Chega "só queria aparecer" com o aparato e quando respondia ao porquê de ter ido presencialmente, houve quem o questionasse por trás dos jornalistas se o candidato "tinha trazido comida no carro" com ironia.
Hoje é a incredulidade de perceber porque é que as coisas falharam novamente num país que já passou tantas vezes por isto
A passagem por Leiria não foi bem vista pelas pessoas que estavam envolvidas nos trabalhos de limpeza da cidade devastada depois da tempestade e onde as mãos não chegam para repor a normalidade.
André Ventura disse estar "impressionado" e apontou para a falta de prevenção do Governo. Como já tinha dito ao início do dia numa ação de campanha em Cantanhede, André Ventura voltou a salientar a falta de geradores e chegou a fazer uma alusão às portagens que continuavam a funcionar com recurso aos geradores.
O candidato presidencial lamentou ainda falhas no sistema de comunicações SIRESP e defendeu que é necessário apurar responsabilidades, mas não no dia de hoje. "Hoje é a incredulidade de perceber porque é que as coisas falharam novamente num país que já passou tantas vezes por isto, porque continua sem liderança, sem prevenção e porque é que em coisas que são objetivas, que não são subjetivas, coisas que são comprováveis, não são de opinião, como a energia e as comunicações, voltaram a falhar”, defendeu.
No seu discurso, ora como candidato presidencial, ora como líder do Chega, apontou o que considera ser "desaparecimento" de Presidente da República e do primeiro-ministro nas primeiras horas após a passagem da tempestade. Entende que numa situação de crise "não se pode estar em nenhum gabinete", mas sim ao lado das pessoas para dizer "onde é que se falhou".