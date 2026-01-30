Campanha solidária? Ventura quer "suspender combate ideológico" e volta a Leiria

30 jan, 2026 - 22:03 • Filipa Ribeiro
O final da semana era para ser nas ruas com contatos com a população em Espinho e na Póvoa de Varzim, mas horas antes a campanha de André Ventura resolveu fazer, primeiro, uma recolha de bens em Espinho, alterando mais tarde - depois de almoço - os planos para a Póvoa de Varzim.
A agenda do candidato tem-se moldado ao que se tem vivido no país nos últimos dias e foi numa sessão de esclarecimento com apoiantes, na Póvoa de Varzim que André Ventura anunciou que este sábado volta a Leiria para visitar os arredores. "Vamos voltar para ver o que aconteceu na zona à volta da cidade", anunciou.
O candidato a Presidente da República quer transformar "o momento político num momento de solidariedade" com as populações afetadas pela tempestade Kristin, e defende uma pausa na "política pura e dura".
"Haverá tempo de voltar ao combate ideológico, político, agora é momento de mobilizar e de ajudar, agora é momento de estarmos ao lado da população. Diferenças ideológicas à parte, diferenças políticas à parte, é momento para mostrarmos às pessoas que estamos com elas e que podemos ajudar”, defendeu.
Sobre a tempestade e os estragos, André Ventura voltou a apontar falhas na coordenação do Governo e na prevenção feita quando havia já avisos emitidos sobre a tempestade.
O candidato presidencial entende que o Governo fez "muito pouco" para evitar algumas mortes.
Numa resposta a um dos apoiantes que participaram na sessão, André Ventura afirmou que o executivo sabia "há dias" sobre o risco elevado e "fez muito pouco para evitar".
O candidato diz que não sabe se era possível evitar todas as vítimas, mas entende que algumas poderiam ter sido evitadas. "Se tivéssemos usado os instrumentos que temos para prevenir numa situação que se sabia que ia ser de altíssimo risco, tínhamos evitado vítimas mortais”, considerou.
André Ventura considera que "há uma cultura de impunidade" no país e recorda as mortes nos incêndios para dizer que "não houve responsabilidade nenhuma".
O candidato critica o atraso do Governo em pedir ajuda aos meios europeus. "O Governo disse que já tinha contactado e que estava a ponderar acionar formalmente mecanismos de ajuda europeia e hoje responsáveis europeus disseram que não receberam qualquer comunicação", diz referindo-se à comunicação desta sexta feira da Comissão Europeia.
O líder do Chega considera por isso que há "incompetência" e "desleixo" do executivo nos momentos de crise.
Ainda nas perguntas e respostas com os apoiantes, André Ventura foi questionado sobre se deve ser feira uma auditoria à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). O candidato defendeu "uma profunda auditoria" acusando PS e PSD de terem tornado a ANEPC num "reduto de boys and girls" dos partidos.
Sobre a tempestade, o candidato a Belém recordou ainda que já tinha defendido que as Forças Armadas já deviam ter sido mobilizadas, inclusive, para "desbloquear caminhos" no dia em que o Governo comunicou que os militares estão a participar nas operações.
Quanto à nova visita a Leiria, um dos jovens que o ouvia pediu que esclarecesse que não há aproveitamento político e Ventura aproveitou para reforçar que quer ser um político que está com as pessoas até nos momentos menos bons realçando que o país precisa de "políticos de proximidade e não de políticos de gabinete".
A mudança já tinha sido anunciada em Espinho. Com chuva, na terra de Luís Montenegro, André Ventura chegou ao final da manhã e, em frente à Biblioteca Municipal, já tinha a sua espera um conjunto de paletes de água, sacos com arroz, grão de bico, salsicha, leite e ração para animais.
O candidato presidencial começou, em frente à comunicação social, a carregar tudo para a mala de um das carrinhas do partido. Com tudo arrumado dirigiu-se para um pequeno palco montado coma bandeira de Portugal para falar aos poucos apoiantes que ali estavam. André Ventura começou por defender que é necessário "suspender as campanhas propriamente ditas" para fazer "da visibilidade uma ajuda às pessoas" .
Na quinta-feira à tarde, antes de tomar esta posição, André Ventura passou pelo centro da cidade de Leiria, um dos locais mais afetados pela tempestade. Durante essa visita ouviu alguns comentários de populares que não ficaram agradados com o aparato que o candidato presidencial trouxe consigo com a presença da comunicação social. Houve quem lhe perguntasse, ironicamente, se tinha trazido comida no carro. Aos jornalistas, André Ventura, depois de questionado sobre a críticas que ouviu em Leiria, recordou que alguém lhe perguntou sobre alimentos e deu agora a resposta : "Aqui tem".
O candidato diz que "quer ser um político diferente" e que sabe que ao estar com as pessoas "se expõe ao risco" de ouvir críticas.
Em declarações aos jornalistas, André Ventura reforça que "não faz sentido fazer uma campanha normal, com arruadas e comícios quando as pessoas estão a sofrer" entendendo que "faz sentido mobilizar para a ajuda".
Depois de ter estado em Leiria, André Ventura admite voltar às regiões mais rurais afetadas pelo mau tempo com a comunicação social, mas recusa que se trate de aproveitamento político. André Ventura diz antes que quer "chamar a atenção" para a situação que encontrou na região centro do país". "Acho fundamental que como os candidatos façam o seu papel que é: Estamos no período oficial de campanha então se existe que seja para ajudar as pessoas, que seja para mostrar os que está mal", afirmou.
O candidato pede a António José Seguro - que tem mantido visitas mais discretas aos locais afetados pela tempestade Kristin - que siga o seu exemplo. "Nem eu nem o António José Seguro somos os candidatos do Governo (...) e eu desafio o meu adversário a fazer o mesmo porque assim as pessoas veem que quer à esquerda, quer à direita, nós preocupamo-nos", disse.