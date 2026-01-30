Campanha solidária? Ventura quer "suspender combate ideológico" e volta a Leiria

O final da semana era para ser nas ruas com contatos com a população em Espinho e na Póvoa de Varzim, mas horas antes a campanha de André Ventura resolveu fazer, primeiro, uma recolha de bens em Espinho, alterando mais tarde - depois de almoço - os planos para a Póvoa de Varzim.

A agenda do candidato tem-se moldado ao que se tem vivido no país nos últimos dias e foi numa sessão de esclarecimento com apoiantes, na Póvoa de Varzim que André Ventura anunciou que este sábado volta a Leiria para visitar os arredores. "Vamos voltar para ver o que aconteceu na zona à volta da cidade", anunciou.

O candidato a Presidente da República quer transformar "o momento político num momento de solidariedade" com as populações afetadas pela tempestade Kristin, e defende uma pausa na "política pura e dura".

"Haverá tempo de voltar ao combate ideológico, político, agora é momento de mobilizar e de ajudar, agora é momento de estarmos ao lado da população. Diferenças ideológicas à parte, diferenças políticas à parte, é momento para mostrarmos às pessoas que estamos com elas e que podemos ajudar”, defendeu.

Ventura critica Governo que "fez muito pouco"

Sobre a tempestade e os estragos, André Ventura voltou a apontar falhas na coordenação do Governo e na prevenção feita quando havia já avisos emitidos sobre a tempestade.

O candidato presidencial entende que o Governo fez "muito pouco" para evitar algumas mortes.