Mariana Leitão: "Montenegro apoiou candidato com mau resultado. Se há questões de liderança a fazer é no PSD"

A presidente da Iniciativa Liberal (IL) atira-se contra Luís Montenegro e diz que os resultados da primeira volta das presidenciais não trazem questões sobre a liderança da IL, mas sim sobre o rumo interno do PSD. “Se há questões de liderança a fazer, certamente não é na Iniciativa Liberal. É ao PSD, ao Livre, àqueles que apoiaram candidatos que nem sequer conseguiram convencer os seus eleitores”, afirma, em entrevista à Renascença.

Mariana Leitão considera que o terceiro lugar nas presidenciais e os cerca de 900 mil votos confiados a João Cotrim de Figueiredo vêm reforçar a sua liderança à frente do partido – e recusa que o movimento cívico criado por Cotrim seja uma tentativa de substituir a IL. “Bernardo Blanco e João Cotrim de Figueiredo são pessoas que eu prezo muito, que ajudam muito a Iniciativa Liberal. Essas questões não se colocam”.

Sobre a segunda volta, Mariana Leitão não alinha na narrativa de que André Ventura seja o novo "líder da direita" e até duvida que o presidente do Chega saia reforçado da eleição de 8 de fevereiro. Ainda assim, e se acontecer, Mariana Leitão rejeita desde já alinhar com o Chega em qualquer tentativa para provocar legislativas antecipadas. “Não é benéfico para o país”, afirma, embora não se comprometa com abstenção ou voto a favor no Orçamento do Estado.

Quanto à denúncia de alegado assédio sexual contra João Cotrim de Figueiredo, Mariana Leitão garante nunca “ter ouvido” nada sobre o caso e diz que o partido está a ponderar uma ação no tribunal contra a denunciante e antiga assessora do partido, Inês Bichão.

João Cotrim de Figueiredo lançou na última semana um movimento cívico, chamado Movimento 2031, para não deixar órfãos os mais de 900 mil votos que lhe foram confiados na primeira volta das eleições presidenciais. Mariana Leitão já se referiu a este movimento como sendo necessário para ir ao encontro destas pessoas. A IL não podia ser este espaço?

A IL é esse espaço. É o único partido no espetro político-partidário que, ao longo dos anos, assume o papel e materializa em propostas na Assembleia da República, de reformas, de mudança, das soluções que permitirão ao país ter um rumo diferente, ser um país mais desenvolvido e, com isso, garantir melhores condições de vida às pessoas. Portanto, do ponto de vista do espetro político-partidário, não há qualquer dúvida.

Por mais que a AD ou o governo tentem mostrar que eles são os reformistas e a solução do centro-direita, a verdade é que as pessoas já perceberam que não são, muito pelo contrário. Um governo que se proclama reformista e depois, na prática, não faz nada daquilo que seria suposto fazer para resolver os problemas do país já mostrou essa incapacidade.

Então se a IL é capaz de agregar estes votos, o que é que o movimento acrescenta?

É um movimento cívico, que é uma questão importante. Há um conjunto de pessoas que vieram de vários espaços políticos. Abriu-se esse espaço, de pessoas que procuram essa mudança e que o país consiga implementar reformas, desenvolver-se a níveis muito diferentes daqueles que temos hoje em dia. Há um movimento cívico, que agrega pessoas de todos os espectros políticos, pessoas que têm esta visão comum de país.

Mas que não votaram na IL nas legislativas. Portanto, a IL não é capaz de agregar estes 900 mil votos na totalidade?

Considerando que já se abriu esta porta, considerando que já há cada vez mais pessoas a reconhecerem a necessidade de haver essa mudança, claro que isso também pode trazer benefícios para a Iniciativa Liberal.

No lançamento deste movimento, Cotrim de Figueiredo disse também que gostava que este movimento resultasse em maior força para a IL, mas também que ficaria satisfeito se isso acontecesse noutro partido. Isto não acaba a afastar o eleitorado de centro-direita, que pode ter sido capitalizado nestas presidenciais?

O eleitorado de centro-direita quer mudança. Cotrim de Figueiredo já disse que é seu objetivo também ajudar a Iniciativa Liberal. E a Iniciativa Liberal agora tem a responsabilidade, além do trabalho que já foi fazendo ao longo dos anos, de continuar a fazer esse trabalho como forma de tentar ir ao encontro destas pessoas.