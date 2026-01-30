Sapos de loiça, o DJ Tony 62 e muitas sondagens. A batalha nas redes sociais entre Ventura e Seguro

30 jan, 2026 - 16:35 • Ariana Cruz , Diogo Camilo
Um simples vídeo, com pouco mais de sete segundos, em que André Ventura vê um sapo de loiça — tradicional símbolo de ciganofobia — durante a visita a um snack-bar em Silves, no Algarve, foi visto por mais de 3,4 milhões de vezes e partilhado por quase 40 mil vezes no Instagram.
Esta foi a publicação nas redes sociais de Ventura que chegou a mais gente durante a campanha eleitoral da primeira volta.
Nessa altura, António José Seguro não tinha sequer 40 mil seguidores na mesma plataforma e, durante toda a campanha, não conseguiu mais do que 6,9 milhões de visualizações nos seus vídeos — metade do que teve Ventura com um só vídeo, o que mostra bem o seu alcance e poder digital.
Ironicamente, a publicação com mais 'likes' e partilhas na página de Seguro durante a sua campanha é a de apoio de uma pessoa cigana à sua candidatura: o anúncio de Ricardo Quaresma na Comissão de Honra, com cerca de 20 mil partilhas.
A Renascença analisou todas as publicações partilhadas por André Ventura e António José Seguro durante a campanha eleitoral da primeira volta das presidenciais e encontrou duas abordagens muito diferentes: Seguro publica mais, tem menos seguidores, quer passar uma mensagem de um "Portugal unido" e mostra mais cuidado estético; Ventura tem abordagens diferentes para cada rede social, aparece sozinho em muitos dos vídeos e uma linguagem mais polarizadora, que não quer dizer que seja menos pensada.
Entre 4 e 16 de janeiro, Ventura e Seguro publicaram um total de 509 publicações nas plataformas do Facebook, Instagram e TikTok, com mais de cinco milhões de likes, mais de 570 mil comentários e mais de 515 mil partilhas. Os vídeos nas três redes sociais somaram mais de 102 milhões de visualizações — mais de 90 milhões são das contas de André Ventura.
Seguro partia em desvantagem para a campanha presidencial. O candidato apoiado pelo Chega tem nas redes sociais a sua principal base de apoio digital, onde soma mais de 900 mil seguidores no Facebook, quase 900 mil no Instagram e mais de 600 mil no TikTok. Já o candidato apoiado pelo Partido Socialista não tem mais do que 200 mil seguidores nas três plataformas juntas.
Um relatório da consultora All Comunicação, que analisa as publicações nas redes sociais de todos os candidatos presidenciais, mostra que Seguro até cresceu no número de seguidores em relação a Ventura no Instagram (mais 19 mil, comparado com mais 14 mil que Ventura), mas que está ainda a anos-luz do alcance do seu adversário nas redes sociais.
Ainda assim, o crescimento de Seguro nas redes sociais, particularmente nas últimas duas semanas, é assinalável.
Nos últimos quatro dias de campanha, entre 13 e 16 de janeiro, Seguro somou mais gostos, partilhas e visualizações nas publicações do Facebook, Instagram e TikTok do que em todo o período de campanha anterior, o que mostra um crescente apoio nas redes sociais que, mais tarde, se traduziu em voto no dia 18 de janeiro.
À Renascença, o consultor de comunicação Duarte Chastre, da All Comunicação, explica que tudo se deverá à "dinâmica de vitória" que Seguro recolheu na derradeira semana de campanha.
"Isso refletiu-se muito nas redes sociais e nas interações nas redes. O nosso estudo mostra esse aumento progressivo da pegada digital relacionada com António José Seguro e, como sabemos, as redes sociais são um território eminentemente jovem", refere, apontando que essa "perceção" terá sido um "fator fundamental" para que jovens começassem a ter uma "atenção mais delicada à presença digital" de Seguro.
Apesar de Ventura ter mais 2,2 milhões de seguidores que Seguro nas três redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok), a diferença de gostos, partilhas e visualizações dos conteúdos não foi tão grande como este fosso faz parecer.
O candidato apoiado pelo Chega teve um total de 4,2 milhões de gostos nas mais de 200 publicações, enquanto Seguro publicou mais de 300 conteúdos e teve um total de 1,1 milhões de gostos (três vezes menos que Ventura). Em termos de partilhas, o candidato apoiado pelo PS teve cerca de 88 mil, enquanto Ventura conseguiu quase 430 mil (cinco vezes mais).
Para lá da ideologia e do discurso político, Ventura e Seguro também mostram grandes diferenças na forma como publicam e no conteúdo que publicam nas redes sociais.
António José Seguro aposta em várias fotografias em carrossel e vídeos nitidamente editados, em que surge sempre junto de apoiantes, como parte de uma estratégia que assenta muito naquilo que fez na rua durante a campanha e em discursos nos comícios.
"Ventura quer ser uma candidatura do povo contra as elites, ele próprio contra todo o sistema. António José Seguro quer mostrar a imagem de um Portugal unido"
André Ventura surge muitas vezes sozinho nos vídeos, em crítica a algo ou a mostrar algum conteúdo que polariza e divide opiniões, com pouca edição, mas não necessariamente com falta de estratégia.
"Mostra claramente um padrão de conteúdos mais naturais, mais crus, mas revela uma estratégia digital muito mais pautada e coerente. Esses conteúdos, apesar de menos editados, revelam um cuidado maior com a escolha do público-alvo, com a capacidade de penetrar também em públicos diferentes, que é muito importante e fundamental nas redes sociais", sublinha Duarte Chastre à Renascença.
O consultor da ALL Comunicação considera que este "não-cuidado" é "refletido e é pensado" e faz parte de uma estratégia de entrega de conteúdos naturais no qual as pessoas se reveem, enquanto Seguro pretende passar uma imagem "mais presidenciável" e a puxar à imagem de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República — "de uma pessoa preocupada com os cidadãos, que olha para os contactos de rua como algo natural da Presidência da República".
A presença solitária de Ventura nos vídeos, sem nunca associar a conta do Chega às suas publicações, também não é inocente: "Quer ser uma candidatura do povo contra as elites, ele próprio contra todo o sistema. E isto reflete também nas suas opções de publicações nas redes sociais. André Ventura corre sozinho, António José Seguro quer mostrar a imagem de um Portugal unido", aponta o especialista.
Já Seguro associa-se a várias páginas, de apoio da Juventude Socialista, do próprio PS ou de programas onde participa como a Prova Oral ou o Bom Partido, para "alargar a sua base" e, ao mesmo tempo, "mostrar a vontade de uma candidatura que quer congregar".
Duarte Chastre vinca mesmo que as redes sociais acabam por ser um "veículo que canaliza a frustração das pessoas e dos eleitores" e que André Ventura aproveita, enquanto a candidatura de António José Seguro aposta num "discurso muito ligado para as pessoas".
O vídeo com mais visualizações de Seguro é o do contacto com um ex-combatente que, quando prestes a tirar o seu chapéu para o cumprimentar, é parado: "Não faça isso. Não me trate por Vossa Excelência. Isto é uma República", diz o candidato. Este vídeo, a 15 de janeiro, teve quase 500 mil visualizações.
Entre os conteúdos de Seguro que foram mais vistos está também a aparição do candidato presidencial como DJ, durante umas das suas últimas ações de campanha. O "DJ Tony 62", em referência ao programa Bom Partido com o humorista Guilherme Geirinhas, conseguiu mais de 400 mil visualizações no Instagram.
Pelo meio, publicou sondagens. Mas apenas aquelas em surgiu em primeiro ou segundo, incluindo a tracking poll da Pitagórica, a primeira a colocá-lo a liderar as intenções de voto, a 5 de janeiro. Já André Ventura só divulgou as sondagens que o colocavam em primeiro, até as que não existem, as que foram contratadas pelo jornal oficial do Chega — ou as que não estão credenciadas pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).
No início de janeiro, ao terceiro dia de campanha, o candidato apoiado pelo Chega partilhou pela segunda vez um alegado inquérito realizado por uma página nas redes sociais que o mostrava na frente das intenções de voto, através de um modelo baseado num algoritmo de previsão eleitoral que incluía inteligência artificial.
Os dois candidatos mostram também grandes diferenças na quantidade de publicações que fazem e em como as partilham.
António José Seguro partilhou 138 publicações no Instagram durante a campanha — uma média superior a 10 publicações por dia. No mesmo período, o ritmo de Ventura foi de mais de cinco publicações por dia, com um total de 73 no espaço de 13 dias.
Noutras redes não foi diferente: Seguro fez, em média, nove publicações por dia no Facebook e mais de três no TikTok; Ventura, por sua vez, publicou mais no TikTok (quase cinco por dia) e menos de Facebook (cerca de cinco por dia).
Duarte Chastre explica à Renascença que por vezes, um maior número de publicações pode prejudicar quem as publica.
"Ventura muitas vezes tem menos interações em alguns posts do que António José Seguro, mas isso casa com o facto dele comunicar para públicos diferentes. Tem uma estratégia claramente consertada de fazer publicações específicas, tentando alertar e captar um certo tipo de eleitorado. Seguro tem uma visão mais integrada e muitas vezes mais coerente de tipo de publicação", indica o consultor de comunicação.
Com a cadência de muitas publicações diárias, os candidatos chegam a mais eleitores que, mesmo que não vejam uma ou outra publicação, vão acabar por receber a mensagem através de outra publicação mais recente.
"O algoritmo tendencialmente prejudica o alcance e, por consequência, o número de likes, o número de interações, mas isto não significa que seja algo prejudicial para André Ventura, antes pelo contrário. Tem uma estratégia concertada de chegar a públicos diferentes e as redes sociais são um palco fértil para isso", acrescenta, Duarte Chastre, que faz parte da equipa da All Comunicação que analisou as redes sociais dos candidatos presidenciais.
A mensagem de Ventura e Seguro nas centenas de publicações também é diferente no conteúdo, além da forma. Para lá do que dizem nos vídeos, as mensagens nas publicações mostram dois estilos diferentes.
Enquanto o candidato apoiado pelo PS aposta nos seus hashtags com lema de campanha "Futuro Seguro" e nas palavras "esperança" ou "pessoas", Ventura tem um discurso mais nacionalista, aborda muitas vezes o "país", com "Portugal" e usa gritos de ânimo para gerar conteúdo das massas.
Entre as palavras mais usadas pelo candidato apoiado pelo Chega nas descrições das redes sociais estão "Vamos", "domingo" (em referência ao dia de eleições) ou "sistema", no discurso de eu versus eles.
Seguro usa também muito mais palavras nas descrições em relação a Ventura, que fala mais nos seus vídeos e muitas vezes não deixa descrição e completa-os com emojis.
O candidato apoiado pelo PS também tem uma opção estratégica de não usar o X (antigo Twitter), onde André Ventura tem uma plataforma solidificada e uma grande base de apoiantes, com conta criada em 2019 e mais de 250 mil seguidores.
Para Duarte Chastre, tal está relacionado com o facto do X ser uma rede social "mais associada a comentários negativos, à alguma raiva, frustração dos utilizadores".
Por seu lado, Ventura tem aqui uma abordagem diferente do que tem em relação ao TikTok ou ao Instagram, onde surgem mais vídeos engraçados ou de crítica em vídeo. No X, Ventura escreve mais palavras e "extravasa a sua mensagem" e "não tem problema de ir mais além".