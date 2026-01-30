Sapos de loiça, o DJ Tony 62 e muitas sondagens. A batalha nas redes sociais entre Ventura e Seguro

Um simples vídeo, com pouco mais de sete segundos, em que André Ventura vê um sapo de loiça — tradicional símbolo de ciganofobia — durante a visita a um snack-bar em Silves, no Algarve, foi visto por mais de 3,4 milhões de vezes e partilhado por quase 40 mil vezes no Instagram.

Esta foi a publicação nas redes sociais de Ventura que chegou a mais gente durante a campanha eleitoral da primeira volta.

Nessa altura, António José Seguro não tinha sequer 40 mil seguidores na mesma plataforma e, durante toda a campanha, não conseguiu mais do que 6,9 milhões de visualizações nos seus vídeos — metade do que teve Ventura com um só vídeo, o que mostra bem o seu alcance e poder digital.

Ironicamente, a publicação com mais 'likes' e partilhas na página de Seguro durante a sua campanha é a de apoio de uma pessoa cigana à sua candidatura: o anúncio de Ricardo Quaresma na Comissão de Honra, com cerca de 20 mil partilhas.

A Renascença analisou todas as publicações partilhadas por André Ventura e António José Seguro durante a campanha eleitoral da primeira volta das presidenciais e encontrou duas abordagens muito diferentes: Seguro publica mais, tem menos seguidores, quer passar uma mensagem de um "Portugal unido" e mostra mais cuidado estético; Ventura tem abordagens diferentes para cada rede social, aparece sozinho em muitos dos vídeos e uma linguagem mais polarizadora, que não quer dizer que seja menos pensada.

Entre 4 e 16 de janeiro, Ventura e Seguro publicaram um total de 509 publicações nas plataformas do Facebook, Instagram e TikTok, com mais de cinco milhões de likes, mais de 570 mil comentários e mais de 515 mil partilhas. Os vídeos nas três redes sociais somaram mais de 102 milhões de visualizações — mais de 90 milhões são das contas de André Ventura.