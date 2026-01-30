Seguro faz propostas ao Governo e avisa que "a culpa não pode morrer solteira"

30 jan, 2026 - 22:54 • Susana Madureira Martins
Três dias, três raides a zonas afetadas pela tempestade Kristin. Primeiro Leiria, depois Marinha Grande e Ourém. António José Seguro garante que não anda a ter agenda paralela “nenhuma”, mas vai cancelando iniciativas, deixando na dúvida se outras acontecem e fez de um jantar comício esta quinta-feira, em Viseu, uma espécie de sessão fúnebre, pedindo “compreensão” às centenas de apoiantes da sua candidatura, na sequência do momento “difícil” que o país vive.
O candidato presidencial cancelou a ação de campanha da manhã, em São João da Madeira, para visitar Ourém, mais uma vez sem a presença de jornalistas e, à tarde, visitou longamente a empresa Simoldes, em Oliveira de Azeméis. Hora para responder por mais de 20 minutos à comunicação social, onde confirmou que pretende continuar a fazer estas visitas, recusando novamente qualquer "aproveitamento político".
Perante a insistência dos jornalistas sobre se houve ou não o atraso na resposta às populações, Seguro começou por dizer que é preciso “acudir às pessoas”, para a seguir endurecer o tom e dizer, tal como o malogrado ministro do PS Jorge Coelho, a propósito da tragédia de Entre-os-Rios, que a “culpa não pode morrer solteira” e, quando reposta a normalidade, “é preciso ter uma conversa séria”.
Seguro tem evitado atirar culpas ao Governo sobre eventuais atrasos na resposta aos efeitos do temporal e continua a fazê-lo. A saída que encontrou para não criticar a ação do primeiro-ministro é fazer propostas ao executivo.
A primeira proposta do candidato apoiado pelo PS é para que o Governo peça a Bruxelas o alargamento dos prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), libertando a construção civil para reconstruir infraestruturas afetadas pela tempestade Kristin. ”Se for possível, eu penso que era uma boa ajuda que a União Europeia podia dar a Portugal", defendeu.
A segunda proposta fê-la à hora de jantar, num comício em que a sua presença demorou cerca de 10 minutos, para dizer que desta feita não queria transmitir uma mensagem “política nem eleitoral”. O apelo foi muito político porque foi dirigido ao Governo, para que abra uma linha de apoio “às empresas que não podem laborar”.
Remoque duplo e muito político foi dado por Seguro a Luís Montenegro e a Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente à hora que o Presidente da República estava a deslocar-se para Leiria, pela primeira vez desde que a cidade foi atingida pela depressão.
"Naturalmente, penso que o Presidente da República, e nem me passa pela cabeça, que o Presidente da República e o primeiro-ministro não tenham conversado, ou não tenham reunido, não tenham articulado posições", atirou.
Recusando qualquer “aproveitamento político”, Seguro entra numa espécie de contenção mediática, evitando ambientes de festa, a música de campanha aos gritos e as bandeiras no ar tão comuns nas ações com apoiantes. Pede “compreensão” e tenta evitar erros de cálculo na entrada para a segunda semana da segunda volta.