Seguro faz propostas ao Governo e avisa que "a culpa não pode morrer solteira"

Três dias, três raides a zonas afetadas pela tempestade Kristin. Primeiro Leiria, depois Marinha Grande e Ourém. António José Seguro garante que não anda a ter agenda paralela “nenhuma”, mas vai cancelando iniciativas, deixando na dúvida se outras acontecem e fez de um jantar comício esta quinta-feira, em Viseu, uma espécie de sessão fúnebre, pedindo “compreensão” às centenas de apoiantes da sua candidatura, na sequência do momento “difícil” que o país vive.

O candidato presidencial cancelou a ação de campanha da manhã, em São João da Madeira, para visitar Ourém, mais uma vez sem a presença de jornalistas e, à tarde, visitou longamente a empresa Simoldes, em Oliveira de Azeméis. Hora para responder por mais de 20 minutos à comunicação social, onde confirmou que pretende continuar a fazer estas visitas, recusando novamente qualquer "aproveitamento político".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Perante a insistência dos jornalistas sobre se houve ou não o atraso na resposta às populações, Seguro começou por dizer que é preciso “acudir às pessoas”, para a seguir endurecer o tom e dizer, tal como o malogrado ministro do PS Jorge Coelho, a propósito da tragédia de Entre-os-Rios, que a “culpa não pode morrer solteira” e, quando reposta a normalidade, “é preciso ter uma conversa séria”.