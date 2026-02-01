Depois de Kristin e do mau tempo, como vai o Governo apoiar o país? Montenegro anuncia várias medidas

Inundações e evacuações são cenário possível

Em seguida, alertou para o risco de eventuais evacuações em zonas ribeirinhas. "É expectável que com os níveis de precipitação que podemos antecipar surjam algumas situações de cheia, de inundação. Sabemos que os solos estão saturados e sabemos que há várias infraestruturas afetadas que vão dificultar a situação. Sabemos também que algumas zonas ribeirinhas enfrentarão situações de maior gravidade, que poderão mesmo chegar à necessidade de evacuação", alertou o chefe de Governo.

De resto, o PM pediu que todos respeitem as orientações das autoridades. "O mesmo é dizer para podermos evitar mais perdas, desde logo perdas de vidas humanas, mas também perdas materiais que possam ser agudizadas pelo não acatar dessas mesmas orientações."

10 mil euros para reconstruir habitação própria

O primeiro apoio anunciado pelo primeiro-ministro foi para a reconstrução de habitação própria e permanente nos casos em que as intervenções sejam até 10.000 euros, e que não estejam cobertas pelas apólices de seguro. E "sem necessidade de documentação", frisou Montenegro.

Serão, no entanto, acompanhados de vistorias das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e das Câmaras Municipais.

"O mesmo procedimento também estará disponível para as situações relacionadas com a agricultura e a floresta exatamente no mesmo montante", acrescentou.

Reunião com industriais para acelerar intervenções urgentes

Já na segunda-feira, haverá em Leiria uma reunião com a Associação dos Industriais da Construção. O objetivo é que, "de uma forma ainda mais organizada, se possam projetar intervenções urgentes".

Os telhados, disse Montenegro, têm sido a primeira preocupação das famílias, porque "condicionam completamente as condições de vida e habilidade" e “avolumam os prejuízos” depois do primeiro prejuízo causado pela tempestade.

Por isso, esta reunião vai centrar-se na recuperação do edificado e "em particular da situação grave que tem a ver com as coberturas e os telhados de casas de habitação", para que para garantir que, muito rapidamente, todos têm “este mínimo indispensável”.

80% dos seguros serão acionados em 15 dias



O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, reuniu-se no sábado com as principais operadores das seguradoras, e foi garantido ao Governo que "há condições para que 80% das vistorias ou das peritagens necessárias para que os seguros possam ser acionados ou decorram nos próximos 15 dias".

Segundo Montenegro, apenas as situações mais complexas poderão ter um prazo maior e na maioria dos casos uma fotografia bastará. "Em muitas situações, a evidência por registo fotográfico será suficiente para que as pessoas possam, desde logo, proceder às pequenas reparações que muitas vezes podem evitar maiores prejuízos."

Dispensa de licenciamento

Outra medida será a dispensa de licenciamento e controlo prévio, urbanístico, ambiental e administrativo para obras de reconstrução. “Estamos numa situação de exceção”, argumentou Montenegro

