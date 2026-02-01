Depois de Kristin e do mau tempo, como vai o Governo apoiar o país? Montenegro anuncia várias medidas

01 fev, 2026 - 13:49 • Ana Kotowicz
A situação de calamidade mantém-se até dia 8 de fevereiro e o Governo tem 2,5 mil milhões de euros para apoiar a população e as empresas afetadas pelo mau tempo, disse Luís Montenegro este domingo. O primeiro-ministro falava aos jornalistas depois do Conselho de Ministros Extraordinário que durou cerca de três horas e meia.
Além disso, Montenegro -- que falava em São Bento com todo o elenco governativo na sala -- alertou para a possibilidade de haver cheias em zonas ribeirinhas devido à previsão de chuva para os próximos dias, o que poderá levar à evacuação de algumas zonas.
O primeiro-ministro pediu ainda à população para seguir as indicações das autoridades, garantiu que a maioria das escolas reabrem na segunda-feira (e serão prioridade na reconstrução), e, apesar de todas as críticas que tem recebido, afirmou que “foi feito tudo o que era possível fazer para prevenir” e colocar todas as forças em prontidão atempadamente.
"Em primeiro lugar, decidimos prolongar até ao próximo dia 8 de fevereiro a situação de calamidade. Quer isto dizer que se mantém em vigor todas as áreas de coordenação operacional e as medidas que agilizam procedimentos para enfrentarmos situações de adversidade climatérica que ainda temos pela frente", começou por dizer Montenegro.
Em seguida, alertou para o risco de eventuais evacuações em zonas ribeirinhas. "É expectável que com os níveis de precipitação que podemos antecipar surjam algumas situações de cheia, de inundação. Sabemos que os solos estão saturados e sabemos que há várias infraestruturas afetadas que vão dificultar a situação. Sabemos também que algumas zonas ribeirinhas enfrentarão situações de maior gravidade, que poderão mesmo chegar à necessidade de evacuação", alertou o chefe de Governo.
De resto, o PM pediu que todos respeitem as orientações das autoridades. "O mesmo é dizer para podermos evitar mais perdas, desde logo perdas de vidas humanas, mas também perdas materiais que possam ser agudizadas pelo não acatar dessas mesmas orientações."
O primeiro apoio anunciado pelo primeiro-ministro foi para a reconstrução de habitação própria e permanente nos casos em que as intervenções sejam até 10.000 euros, e que não estejam cobertas pelas apólices de seguro. E "sem necessidade de documentação", frisou Montenegro.
Serão, no entanto, acompanhados de vistorias das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e das Câmaras Municipais.
"O mesmo procedimento também estará disponível para as situações relacionadas com a agricultura e a floresta exatamente no mesmo montante", acrescentou.
Já na segunda-feira, haverá em Leiria uma reunião com a Associação dos Industriais da Construção. O objetivo é que, "de uma forma ainda mais organizada, se possam projetar intervenções urgentes".
Os telhados, disse Montenegro, têm sido a primeira preocupação das famílias, porque "condicionam completamente as condições de vida e habilidade" e “avolumam os prejuízos” depois do primeiro prejuízo causado pela tempestade.
Por isso, esta reunião vai centrar-se na recuperação do edificado e "em particular da situação grave que tem a ver com as coberturas e os telhados de casas de habitação", para que para garantir que, muito rapidamente, todos têm “este mínimo indispensável”.
O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, reuniu-se no sábado com as principais operadores das seguradoras, e foi garantido ao Governo que "há condições para que 80% das vistorias ou das peritagens necessárias para que os seguros possam ser acionados ou decorram nos próximos 15 dias".
Segundo Montenegro, apenas as situações mais complexas poderão ter um prazo maior e na maioria dos casos uma fotografia bastará. "Em muitas situações, a evidência por registo fotográfico será suficiente para que as pessoas possam, desde logo, proceder às pequenas reparações que muitas vezes podem evitar maiores prejuízos."
Outra medida será a dispensa de licenciamento e controlo prévio, urbanístico, ambiental e administrativo para obras de reconstrução. “Estamos numa situação de exceção”, argumentou Montenegro
Haverá apoios da Segurança Social até 537 euros (individuais) ou até 1075 euros (por agregado) para famílias carenciadas, além de apoios destinados a instituições de solidariedade social, explicou o primeiro-ministro.
Ficarão também isentas de contribuições para a Segurança Social durante seis meses as empresas atingidas pelo mau tempo e haverá um regime simplificado de lay-off durante os próximos três meses.
Haverá uma moratória de 90 dias para os empréstimos às empresas e crédito à habitação (se esta for própria e permanente), negociada pelo Governo com a banca.
O primeiro-ministro detalhou ainda outros apoios que vão ser disponibilizados pelo Governo.
Haverá uma moratória até 31 de março para todas as obrigações fiscais e foi criada uma linha de crédito para a tesouraria das empresas de 500 milhões de euros (disponível numa semana), explicou Montenegro.
Outra linha de crédito de mil milhões de euros será criada para a recuperação de estruturas empresariais que não sejam cobertas por seguros (disponível em três semanas).
O Governo criou uma estrutura de missão para a recuperação das zonas afetadas, anunciou Montenegro. Segundo o PM, funcionará em Leiria e terá como líder Paulo Fernandes, o antigo presidente da câmara do Fundão.
A sua missão será a de coordenar entidades estatais, associações e empresas para os trabalhos serem rápidos.