Em Leiria, mais de 70% dos inscritos votaram antecipadamente. "Venham votar para que Leiria continue a existir"

“Mesa 10? Ai, mesa 10 tem de ficar na fila. Vocês decidiram vir todos à mesma hora!”. Na Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo, o telheiro ao fundo do pátio parece, por breves momentos, ser curto para acolher todos aqueles que vieram votar antecipadamente. Pelas 11h00, a fila alberga pessoas de todas as partes do concelho e de todas as idades.

“Maria do Rosário Marques. Tenho 90 anos”, apresenta-se. A idade e a bengala permitem-lhe passar à frente e despachar-se no voto. “Vim porque é a minha obrigação – o meu dever, o meu dever. Apesar de tudo o que aconteceu”.

É uma dos 2.779 eleitores, entre mais de 3.100 inscritos, que votaram antecipadamente este domingo no concelho de Leiria. Vive no centro da cidade, mas teve estragos no telhado e dificilmente vai esquecer aquela madrugada. “Foi muito assustador”, relata à Renascença.

No sul da cidade, há dezenas de árvores encostadas à beira da estrada, carros danificados e cartazes tombados: os estragos obrigaram até à mudança do local do voto antecipado, com a Escola Secundária D. Dinis, do outro lado da rua, com os pavilhões e contentores completamente inutilizáveis depois da passagem do vento e da chuva.