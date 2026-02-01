Em Leiria, mais de 70% dos inscritos votaram antecipadamente. "Venham votar para que Leiria continue a existir"

01 fev, 2026 - 20:10 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Pereira
“Mesa 10? Ai, mesa 10 tem de ficar na fila. Vocês decidiram vir todos à mesma hora!”. Na Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo, o telheiro ao fundo do pátio parece, por breves momentos, ser curto para acolher todos aqueles que vieram votar antecipadamente. Pelas 11h00, a fila alberga pessoas de todas as partes do concelho e de todas as idades.
“Maria do Rosário Marques. Tenho 90 anos”, apresenta-se. A idade e a bengala permitem-lhe passar à frente e despachar-se no voto. “Vim porque é a minha obrigação – o meu dever, o meu dever. Apesar de tudo o que aconteceu”.
É uma dos 2.779 eleitores, entre mais de 3.100 inscritos, que votaram antecipadamente este domingo no concelho de Leiria. Vive no centro da cidade, mas teve estragos no telhado e dificilmente vai esquecer aquela madrugada. “Foi muito assustador”, relata à Renascença.
No sul da cidade, há dezenas de árvores encostadas à beira da estrada, carros danificados e cartazes tombados: os estragos obrigaram até à mudança do local do voto antecipado, com a Escola Secundária D. Dinis, do outro lado da rua, com os pavilhões e contentores completamente inutilizáveis depois da passagem do vento e da chuva.
Apesar das dificuldades, Hélio Gaspar não pôs sequer em cima da mesa a hipótese de ficar em casa. Teve o carro, o telhado e vários barracões danificados, mas apareceu para votar, de sorriso na cara – e, por isso, pede a todos para se esforçarem e não arranjarem desculpas.
“Tentem vir, pelos meios que consigam. Apesar de carros muito danificados – também me calhou o carro e a casa – , mas tentem vir. São dois minutos”, apela.
João Vieira pensa de igual forma. Viu a chaminé de casa cair-lhe em cima do telhado, ficar com várias telhas partidas e ainda deu uma mão ao vizinho na limpeza da estrada. A preocupação dos custos com tanto prejuízo não lhe sai da cabeça, mas nem por isso deixou de marcar presença para colocar uma cruz no boletim.
“Tenho carro, tenho gasolina, deu para vir. E, graças a Deus, eu tinha feito antecipadamente o voto antecipado. Já me tinha inscrito com tempo, logo no primeiro dia que foi possível fazer a inscrição. Se não, na minha zona, nem isso tinha possibilidade”, aponta.
Apesar das filas breves que se vão formando, a votação decorre de forma fluída e sem qualquer problema. Sandrina Garrucho, responsável pelas mesas de voto, admite que é um “bom ritmo” e que não esperava tanta gente.
“Pensávamos que vinham menos pessoas, mas estão a votar”, resume. “[A maior dificuldade logística] foi falar com os membros da mesa, arranjar um local alternativo à escola D. Dinis. Mas falamos com os diretores da escola, também com a ajuda da nossa vereadora de educação e correu tudo bem”.
Na casa de Pedro Alves, ainda está tudo por colocar em ordem. Não há água, nem luz, nem telecomunicações. “Imaginem levantarem-se e lavarem a cara com uma garrafa de água de 50 centilitros. É o caos total”.
Da sua cabeça, não lhe saem os gritos dos filhos com medo na madrugada de quarta-feira, mas também a falta de atenção que Leiria – e, especialmente, as freguesias à volta – tem recebido por parte do poder central.
“Este país tem de descentralizar, tem de olhar pelas comunidades, por aqueles que são mais desfavorecidos, que não estão no centro de Lisboa. E que contribuem para o tecido empresarial”, afirma.
Entre as principais queixas, Pedro aponta o dedo à desorganização da Proteção Civil a nível nacional, mas também dos militares, que não foram destacados para a malha urbana do Lis. “
“Os militares têm de vir para a rua, têm de vir ajudar-nos. Os militares têm de sair dos quartéis, têm de vir ajudar as populações, têm de vir guardar as empresas. Não têm de ser os proprietários e os colaboradores das empresas a guardar o pouco património que restou depois desta devastação”, pede, mostrando-se “preocupado” com o perigo de roubos.
Por todas estas razões – e mesmo sem tomar banho há dias –, Pedro não podia ficar em casa.
“E daí esta necessidade de vir votar neste dia, para fazer valer a nossa verdade, a nossa vontade, aquilo que nós queremos para o futuro deste país. Esta região precisa, neste momento, de um plano Marshall”.
A urgência de soluções também foi o que trouxe Susana Rocha às urnas. “Preciso de ver ações, não é preciso ver câmaras ou fotógrafos”.
Nas entrelinhas, fica claro que dispensa a visita de mais responsáveis políticos ou candidatos presidenciais, mas o caos dos últimos dias também entrou no processo de reflexão para o voto.
“É preciso ter as pessoas certas, não precisamos de arruaceiros a gritar a sete ventos. O vento já levou o que tinha a levar. Agora é preciso é atitude, certa e ponderada”, refere. “Venham votar para que Leiria continue a existir. Sempre existiu e agora mais do que nunca precisamos mostrar que existimos. Estamos aqui, precisamos de ajuda, muita gente precisa de ajuda”.