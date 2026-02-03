Como estão as sondagens presidenciais? Seguro em queda, voto em branco e indecisos crescem

A cinco dias da segunda volta das presidenciais, as intenções de voto em António José Seguro e em André Ventura estão em queda e está a subir o número de indecisos e as pessoas que vão votar em branco ou nulo no dia 8 de fevereiro.

A Renascença analisou todas as sondagens de segunda volta e comparou com os cenários hipotéticos das semanas anteriores, usando o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens, o agregador de barómetros das legislativas.

Seguro tem neste momento 58,2% nos inquiridos, depois de ter vencido a primeira volta, com cerca de 31% dos votos. Já Ventura tem 27% das intenções de voto nas sondagens, pouco mais do que teve a 18 de janeiro, quando conseguiu 23,5%.

Os restantes entrevistados dos estudos de opinião são eleitores ainda indecisos ou que vão votar em branco ou nulo, uma percentagem que está nos 14,3% e que tem crescido nas últimas duas semanas.

Nas sondagens de cenários de segunda volta e nas primeiras sondagens após a primeira volta das presidenciais, Seguro chegou a registar mais de 60% das intenções de voto em três sondagens diferentes, mas os mais recentes barómetros colocam-no entre os 51% e os 54%.