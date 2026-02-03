Seguro avisa para noite que pode virar “pesadelo” e pede mobilização total: “Não podemos correr riscos absolutamente nenhuns”

03 fev, 2026 - 01:34 • Susana Madureira Martins
Por um dia, desde o temporal da semana passada, António José Seguro afastou-se da região centro do país, uma das mais afetadas pela intempérie, e assentou arraiais num Alentejo interior e da raia.
Com tempo frio, mas ainda assim mais ameno, apesar de algumas revoadas de granizo de quando em vez, Seguro esteve por Elvas por onde o candidato tentou contactar com a população.
O alto Alentejo é região onde o adversário do candidato presidencial apoiado pelo PS tem expressão e Seguro quer fazer marcação onde joga taco a taco com André Ventura.
Foi difícil o contacto com a população, chuviscou e, de resto, anda pouca gente pelo centro do concelho alentejano de Elvas. O que se encontra mais são turistas espanhóis com quem o candidato meteu conversa, lembrando um amigo que tem em Sabadell, cidade espanhola na Catalunha.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A companhia do dia foi João Manuel Nabeiro, filho do comendador e apoiante de primeira hora do socialista nesta campanha. Andou com ele entre Elvas, Campo maior e Portalegre, sentou-se com ele a beber um café numa chávena que dizia Delta e Seguro, já meio rouco, outra vez, a beber chá quente em dia frio.
O temporal provocado pela tempestade Kristin não sai do discurso do candidato, que, em declarações aos jornalistas em Campo Maior, pediu que sejam acionados todos os mecanismos “públicos e privados” para ajudar as populações afetadas e, aderindo a uma posição institucional, deixou para os técnicos a decisão de ativar ou não o mecanismo europeu de proteção civil.
Seguro regressou, entretanto, em força às intervenções políticas puras e duras para traçar as diferenças que diz existirem entre si e o adversário, que, tal como aconteceu na primeira volta das presidenciais, nunca nomeia.
Presidenciais 2026
A menos de uma semana da segunda volta das eleiçõe(...)
No comício de Portalegre, no Centro de Artes e Espetáculos, o socialista descreveu “dois perfis completamente diferentes” entre si e Ventura.
“Qual é, dos candidatos, aquele que melhor perfil tem para representar e interpretar aquilo que é a alma nacional, o sentido nacional, a nação portuguesa? E aqui não há coincidências. É fácil a escolha. Quem quiser uma pessoa que semeie o ódio, a divisão, põe portugueses uns contra os outros, tem um candidato para escolher”, disse Seguro referindo-se a Ventura que “ainda por cima quer recuar ao passado”.
“Quem quer um Presidente que dignifique a nossa nação, que seja capaz de unir, que respeite a pluralidade, mas que é capaz de integrar e de agregar e de liderar e de criar inspiração nos portugueses para resolvermos e encontrarmos soluções aos problemas que nós temos, também tem outra solução. É nesta candidatura”, concluiu o socialista.
Neste domingo cabe a cada um escolher o perfil de Presidente da República, diz Seguro, mas também o “caminho” a seguir.
“Quem quiser seguir o caminho da intolerância, o caminho da divisão, o caminho do extremismo, o caminho de que está tudo mal, tem uma opção. Quem quiser seguir o caminho da união, da agregação, do diálogo, do compromisso, da estabilidade política, também tem outra opção”, acrescentou Seguro, concluiu: “Não houve nenhuma eleição onde fosse tão fácil e tão claro decidir”.
No dia em que a vice-presidente do PSD e ex-ministra da Saúde Leonor Beleza anunciou o apoio “sem reservas” a Seguro, o socialista aproveitou a deixa para dizer que “nesta candidatura nós temos gente que vai desde a esquerda à direita. Gente tão diferente nas suas opções partidárias, mas que reconhecem que é aqui que está o chão comum”.
Com receio de uma desmobilização do eleitorado que resulte numa abstenção da qual pode sair como o principal prejudicado, Seguro assume-se como “seriamente preocupado” que se instale a ideia entre o eleitorado de que “não vale a pena ir votar porque um voto não faz a diferença”, mas o socialista avisa que, se houver milhões a pensar dessa forma, faz toda a diferença”.
Nas sondagens há “uma grande diferença” entre Seguro e Ventura, mas o socialista pede: “Não podemos correr riscos absolutamente nenhuns. Temos de ir todos votar”. Para o candidato apoiado pelo PS, a hora está a aproximar-se e quer ter a “certeza” de que no próximo domingo à noite “toda a gente quer ter uma alegria, não quer ter um pesadelo”.