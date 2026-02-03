Seguro avisa para noite que pode virar “pesadelo” e pede mobilização total: “Não podemos correr riscos absolutamente nenhuns”

No comício de Portalegre, no Centro de Artes e Espetáculos, o socialista descreveu “dois perfis completamente diferentes” entre si e Ventura.

“Qual é, dos candidatos, aquele que melhor perfil tem para representar e interpretar aquilo que é a alma nacional, o sentido nacional, a nação portuguesa? E aqui não há coincidências. É fácil a escolha. Quem quiser uma pessoa que semeie o ódio, a divisão, põe portugueses uns contra os outros, tem um candidato para escolher”, disse Seguro referindo-se a Ventura que “ainda por cima quer recuar ao passado”.

“Quem quer um Presidente que dignifique a nossa nação, que seja capaz de unir, que respeite a pluralidade, mas que é capaz de integrar e de agregar e de liderar e de criar inspiração nos portugueses para resolvermos e encontrarmos soluções aos problemas que nós temos, também tem outra solução. É nesta candidatura”, concluiu o socialista.

Neste domingo cabe a cada um escolher o perfil de Presidente da República, diz Seguro, mas também o “caminho” a seguir.

“Quem quiser seguir o caminho da intolerância, o caminho da divisão, o caminho do extremismo, o caminho de que está tudo mal, tem uma opção. Quem quiser seguir o caminho da união, da agregação, do diálogo, do compromisso, da estabilidade política, também tem outra opção”, acrescentou Seguro, concluiu: “Não houve nenhuma eleição onde fosse tão fácil e tão claro decidir”.

No dia em que a vice-presidente do PSD e ex-ministra da Saúde Leonor Beleza anunciou o apoio “sem reservas” a Seguro, o socialista aproveitou a deixa para dizer que “nesta candidatura nós temos gente que vai desde a esquerda à direita. Gente tão diferente nas suas opções partidárias, mas que reconhecem que é aqui que está o chão comum”.

Com receio de uma desmobilização do eleitorado que resulte numa abstenção da qual pode sair como o principal prejudicado, Seguro assume-se como “seriamente preocupado” que se instale a ideia entre o eleitorado de que “não vale a pena ir votar porque um voto não faz a diferença”, mas o socialista avisa que, se houver milhões a pensar dessa forma, faz toda a diferença”.

Nas sondagens há “uma grande diferença” entre Seguro e Ventura, mas o socialista pede: “Não podemos correr riscos absolutamente nenhuns. Temos de ir todos votar”. Para o candidato apoiado pelo PS, a hora está a aproximar-se e quer ter a “certeza” de que no próximo domingo à noite “toda a gente quer ter uma alegria, não quer ter um pesadelo”.