PRESIDENCIAIS 2026

Seguro avisa para noite que pode virar “pesadelo” e pede mobilização total: “Não podemos correr riscos absolutamente nenhuns”

03 fev, 2026 - 01:34 • Susana Madureira Martins

O candidato apoiado pelo PS traçou as diferenças entre si e o adversário para concluir que “não houve nenhuma eleição onde fosse tão fácil e tão claro decidir”. Em campanha pelo Alto Alentejo, Seguro tentou fidelizar o eleitorado que disputa taco a taco com André Ventura.

A+ / A-

Por um dia, desde o temporal da semana passada, António José Seguro afastou-se da região centro do país, uma das mais afetadas pela intempérie, e assentou arraiais num Alentejo interior e da raia.

Com tempo frio, mas ainda assim mais ameno, apesar de algumas revoadas de granizo de quando em vez, Seguro esteve por Elvas por onde o candidato tentou contactar com a população.

O alto Alentejo é região onde o adversário do candidato presidencial apoiado pelo PS tem expressão e Seguro quer fazer marcação onde joga taco a taco com André Ventura.

Foi difícil o contacto com a população, chuviscou e, de resto, anda pouca gente pelo centro do concelho alentejano de Elvas. O que se encontra mais são turistas espanhóis com quem o candidato meteu conversa, lembrando um amigo que tem em Sabadell, cidade espanhola na Catalunha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A companhia do dia foi João Manuel Nabeiro, filho do comendador e apoiante de primeira hora do socialista nesta campanha. Andou com ele entre Elvas, Campo maior e Portalegre, sentou-se com ele a beber um café numa chávena que dizia Delta e Seguro, já meio rouco, outra vez, a beber chá quente em dia frio.

O temporal provocado pela tempestade Kristin não sai do discurso do candidato, que, em declarações aos jornalistas em Campo Maior, pediu que sejam acionados todos os mecanismos “públicos e privados” para ajudar as populações afetadas e, aderindo a uma posição institucional, deixou para os técnicos a decisão de ativar ou não o mecanismo europeu de proteção civil.

Seguro regressou, entretanto, em força às intervenções políticas puras e duras para traçar as diferenças que diz existirem entre si e o adversário, que, tal como aconteceu na primeira volta das presidenciais, nunca nomeia.

Ventura regressa ao campo presidencial. Acusa Seguro de "falta de coragem" com a certeza de que será o "líder da direita"

Presidenciais 2026

Ventura regressa ao campo presidencial. Acusa Seguro de "falta de coragem" com a certeza de que será o "líder da direita"

A menos de uma semana da segunda volta das eleiçõe(...)

No comício de Portalegre, no Centro de Artes e Espetáculos, o socialista descreveu “dois perfis completamente diferentes” entre si e Ventura.

“Qual é, dos candidatos, aquele que melhor perfil tem para representar e interpretar aquilo que é a alma nacional, o sentido nacional, a nação portuguesa? E aqui não há coincidências. É fácil a escolha. Quem quiser uma pessoa que semeie o ódio, a divisão, põe portugueses uns contra os outros, tem um candidato para escolher”, disse Seguro referindo-se a Ventura que “ainda por cima quer recuar ao passado”.

“Quem quer um Presidente que dignifique a nossa nação, que seja capaz de unir, que respeite a pluralidade, mas que é capaz de integrar e de agregar e de liderar e de criar inspiração nos portugueses para resolvermos e encontrarmos soluções aos problemas que nós temos, também tem outra solução. É nesta candidatura”, concluiu o socialista.

Neste domingo cabe a cada um escolher o perfil de Presidente da República, diz Seguro, mas também o “caminho” a seguir.

“Quem quiser seguir o caminho da intolerância, o caminho da divisão, o caminho do extremismo, o caminho de que está tudo mal, tem uma opção. Quem quiser seguir o caminho da união, da agregação, do diálogo, do compromisso, da estabilidade política, também tem outra opção”, acrescentou Seguro, concluiu: “Não houve nenhuma eleição onde fosse tão fácil e tão claro decidir”.

No dia em que a vice-presidente do PSD e ex-ministra da Saúde Leonor Beleza anunciou o apoio “sem reservas” a Seguro, o socialista aproveitou a deixa para dizer quenesta candidatura nós temos gente que vai desde a esquerda à direita. Gente tão diferente nas suas opções partidárias, mas que reconhecem que é aqui que está o chão comum”.

Com receio de uma desmobilização do eleitorado que resulte numa abstenção da qual pode sair como o principal prejudicado, Seguro assume-se como “seriamente preocupado” que se instale a ideia entre o eleitorado de que “não vale a pena ir votar porque um voto não faz a diferença”, mas o socialista avisa que, se houver milhões a pensar dessa forma, faz toda a diferença”.

Nas sondagens há “uma grande diferença” entre Seguro e Ventura, mas o socialista pede: “Não podemos correr riscos absolutamente nenhuns. Temos de ir todos votar”. Para o candidato apoiado pelo PS, a hora está a aproximar-se e quer ter a “certeza” de que no próximo domingo à noite “toda a gente quer ter uma alegria, não quer ter um pesadelo”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias