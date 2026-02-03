Ventura critica ida de Marcelo ao Vaticano e pede mobilização total de recursos nas próximas horas

André Ventura considera que, face à crise que se vive no país, Marcelo Rebelo de Sousa não deveria ter ido ao Vaticano. O candidato presidencial considera que o Presidente da República "devia estar ao lado das pessoas" e a "acompanhar o trabalho do Governo".

As críticas do líder do Chega e candidato a Belém nesta segunda volta surgem esta terça feira, um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido recebido pelo Papa Leão XIV no Vaticano, em Itália, para onde viajou no domingo. "Lembra alguém que no meio de um momento em que as pessoas perdem o telhado, não têm comida, não têm água, não têm luz, que um Presidente da República vá ao Vaticano?" questiona.

André Ventura recorda, em declarações aos jornalistas, que o Vaticano seria o destino da sua primeira viagem presidencial para dar mais ênfase ao facto de não concordar com o momento em que Marcelo Rebelo de Sousa viajou. "Eu, pessoalmente, gosto sempre de ver o nosso chefe de Estado com o chefe da Igreja Católica. Acho que é uma imagem bonita e que nos orgulha a todos, mas tem que ser no meio de uma tempestade?", reitera.

Entre os recados que quis deixar a Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura diz que "não concebe" como é que o Presidente da República "está em silêncio" sobre os apoios de pouco mais de 500 euros definidos pelo Governo.

As críticas ao Presidente da República parecem ser a única novidade no dia em que, pela terceira vez, o candidato presidencial visita uma área afetada pela tempestade. André Ventura, em campanha presidencial, foi esta terça-feira a Torres Vedras visitar uma exploração agrícola que exporta legumes e que acordou na quarta-feira com a cobertura de estufas, que se estendem em mais de uma dezena de hectares, parcialmente arrancada pelo vento.

Com a tempestade quase como tema único na agenda presidencial, André Ventura quis alertar o Governo para as próximas horas com a previsão do agravamento do estado do tempo. O candidato presidencial e líder da oposição espera que "todas as entidades do Estado, no fundo, façam aquilo que não fizeram há uns dias atrás" e pede aos poderes públicos que estejam "preparados, de alerta" e ainda "canalizados todos os recursos do Estado para acudir às pessoas e fazer a prevenção" que diz ter falhado na semana passada.

Ainda sobre a tempestade, o líder do Chega quis mencionar as declarações do ministro da Coesão Territorial, para lamentar o que tem sido a comunicação da equipa ministerial de Luís Montenegro. Depois de Manuel Castro Almeida ter defendido que as pessoas devem usar "o ordenado do mês passado" até chegarem aos apoios, André Ventura considerou a declaração "um insulto" às pessoas que "deixaram de ter telhado, luz água e bens essenciais" e fala em "imprudência, desleixo ou falta de capacidade" do governante classificando o discurso como "nocivo" para a democracia.

Na visita à exploração agrícola em Torres Vedras, André Ventura encontra alguma semelhanças nos estragos àquilo que viu em Leiria numa outra exploração que visitou durante o fim de semana.