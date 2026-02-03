Ventura critica ida de Marcelo ao Vaticano e pede mobilização total de recursos nas próximas horas

03 fev, 2026 - 21:28 • Filipa Ribeiro
André Ventura considera que, face à crise que se vive no país, Marcelo Rebelo de Sousa não deveria ter ido ao Vaticano. O candidato presidencial considera que o Presidente da República "devia estar ao lado das pessoas" e a "acompanhar o trabalho do Governo".
As críticas do líder do Chega e candidato a Belém nesta segunda volta surgem esta terça feira, um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido recebido pelo Papa Leão XIV no Vaticano, em Itália, para onde viajou no domingo. "Lembra alguém que no meio de um momento em que as pessoas perdem o telhado, não têm comida, não têm água, não têm luz, que um Presidente da República vá ao Vaticano?" questiona.
André Ventura recorda, em declarações aos jornalistas, que o Vaticano seria o destino da sua primeira viagem presidencial para dar mais ênfase ao facto de não concordar com o momento em que Marcelo Rebelo de Sousa viajou. "Eu, pessoalmente, gosto sempre de ver o nosso chefe de Estado com o chefe da Igreja Católica. Acho que é uma imagem bonita e que nos orgulha a todos, mas tem que ser no meio de uma tempestade?", reitera.
Entre os recados que quis deixar a Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura diz que "não concebe" como é que o Presidente da República "está em silêncio" sobre os apoios de pouco mais de 500 euros definidos pelo Governo.
Com a tempestade quase como tema único na agenda presidencial, André Ventura quis alertar o Governo para as próximas horas com a previsão do agravamento do estado do tempo. O candidato presidencial e líder da oposição espera que "todas as entidades do Estado, no fundo, façam aquilo que não fizeram há uns dias atrás" e pede aos poderes públicos que estejam "preparados, de alerta" e ainda "canalizados todos os recursos do Estado para acudir às pessoas e fazer a prevenção" que diz ter falhado na semana passada.
Ainda sobre a tempestade, o líder do Chega quis mencionar as declarações do ministro da Coesão Territorial, para lamentar o que tem sido a comunicação da equipa ministerial de Luís Montenegro. Depois de Manuel Castro Almeida ter defendido que as pessoas devem usar "o ordenado do mês passado" até chegarem aos apoios, André Ventura considerou a declaração "um insulto" às pessoas que "deixaram de ter telhado, luz água e bens essenciais" e fala em "imprudência, desleixo ou falta de capacidade" do governante classificando o discurso como "nocivo" para a democracia.
Na visita à exploração agrícola em Torres Vedras, André Ventura encontra alguma semelhanças nos estragos àquilo que viu em Leiria numa outra exploração que visitou durante o fim de semana.
O candidato presidencial aproveitou o momento para insistir que os apoios aos empresários, agricultores e pessoas afetadas pela tempestade devem ser rápidos e sem burocracia.
Paulo Maria - responsável pela exploração - fala em prejuízos que podem chegar aos 500 mil euros apenas na estrutura das estufas que foi afetada pela tempestade. A esse valor terá ainda que juntar o cálculo da produção que ficou perdida.
Com o cenário de estufas completamente rasgadas e longas filas de produção de tomate destruídas, o empresário mostrou-se confiante de que conseguirá recuperar o negócio e já coloca a meta de "dois meses". Questionado pelos jornalistas, diz que as seguradoras o vão conseguir ajudar com 90% do valor dos estragos materiais nas estufas, mas salienta que as perdas na produção que estava a ser feita só o Governo consegue auxiliar.
Durante a visita de menos de uma hora, teve ainda tempo para indicar que a empresa ainda aguarda pelos apoios atribuídos a proposito da tempestade Martinho de março do ano passado.
Aproveitando que estava a ser ouvido não só por um candidato presidencial, mas também pelo presidente do Chega, Paulo Maria fez questão de reforçar a André Ventura que a imigração tem um papel fundamental no seu trabalho, uma vez que a maioria dos seus 40 colaboradores são imigrantes. "Se não tivesse imigrantes a minha empresa fechava", realçou.
O empresário quis defender a população imigrante e André Ventura foi rápido a defender que não está contra, desde que vivam legalmente em Portugal e com contrato de trabalho. Rapidamente, justificou que o setor da agricultura sobrevive com imigrantes porque os "há quem se tenha habituado aos subsídios" e não queira certos trabalhos.
A campanha presidencial pouco se tem focado no Palácio de Belém. Depois de esta manhã André Ventura ter passado pelo programa "Dois às Dez", na TVI, em horário nobre, onde foi questionado pelos apresentadores sobre o seu adversário e o aproveitamento que poderá estará fazer com certos vídeos que publica nas redes socais sobre a ajuda às regiões afetadas pela tempestade, o candidato apoiado pelo Chega tem tentado concentrar o discurso nos ataques ao Governo sobre a gestão da calamidade e agora, também, ao Presidente da República.