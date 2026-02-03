Presidenciais 2026

Ventura regressa ao campo presidencial. Acusa Seguro de "falta de coragem" com a certeza de que será o "líder da direita"

03 fev, 2026 - 00:35 • Filipa Ribeiro

A menos de uma semana da segunda volta das eleições, André Ventura diz ter uma certeza: "será a nova liderança da direita". Depois de ter restringido o discurso sobre a tempestade Kristin, o candidato voltou ao ataque ao adversário que diz ser um perigo para a democracia, criticando ainda o Governo e a ministra da Administração Interna.

A+ / A-
André Ventura em Chaves Foto: Tiago Petinga / Lusa
André Ventura em Chaves Foto: Tiago Petinga / Lusa

O foco do candidato presidencial e líder do Chega mantem-se na tempestade e na recuperação do país, mas entre sessões de esclarecimento com apoiantes e declarações aos jornalistas alargou o discurso esta segunda feira para falar do seu adversário. André Ventura acusa António José Seguro de "falta de coragem" e de estar "refém do sistema de interesses" sendo por isso "um maior risco para a democracia".

A acusação é a resposta ao que o adversário tinha dito este domingo em entrevista SIC - que defendeu que Ventura é um perigo para a democracia - e que levou a perguntas dos jornalistas na manhã desta segunda-feira em Chaves.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No entanto, já durante a tarde desta segunda-feira, numa nova sessão de esclarecimentos com apoiantes, em Aveiro, André Ventura voltou ao ataque ao candidato que concorre consigo na segunda volta das eleições. Desta vez, com referência à tempestade de que tanto tem falado, para comentar que António José Seguro começou a entregar ajuda às regiões afetadas.

"É o melhor serviço que podemos fazer nesta altura e por isso saúdo o meu adversário por finalmente cair na terra, perceber o país em que está e começar a ajudar e começar a fazer alguma coisa”, defendeu.

O candidato presidencial apoiado pelo Chega tem dito que "os votos são a última preocupação" no momento que é difícil para o país, no entanto, aos jornalistas sublinha que o adversário "não tem ideias sobre nada".

“António José Seguro não tem ideia sobre nada, por exemplo, estamos no meio de uma crise enorme e se fizéssemos o resumo do que foi ontem a entrevista à SIC, é que eu sou um adversário da democracia. Francamente, as pessoas não são parvas", disse.

Com uma agenda construída sempre à última hora e ao sabor dos acontecimentos, André Ventura acabou a apostar nos últimos dias no que chama de "sessões de esclarecimento" com eleitores, em que se senta num palco onde discursa durante cerca de dez minutos e se disponibiliza a responder a perguntas de apoiantes.

Em Aveiro, esta segunda feira, questionado sobre como fica o Chega se for eleito Presidente da República, André Ventura perde-se na resposta para dar nota de que tem a certeza de que o espírito do partido irá perdurar e salva-se sublinhando os resultados que conseguiu na primeira volta para voltar a reforçar que será o novo líder da direita. "Depois de dia 8 de fevereiro não haverá mais nenhuma conversa da direita. Nós seremos a direita." afirma.

As lonas de Ventura e Seguro

André Ventura desde cedo falou na urgência de se entregar telhas a quem ficou com danos depois da tempestade e também no final da semana passada tinha já sublinhado o esforço para entregar lonas para ajudar nas coberturas. Já este sábado anunciou que iria retirar cartazes da campanha presidencial para ajudar a construir abrigos.

Nesta segunda feira também o adversário anunciou que está a doar cartazes e o assunto parece ter incomodado André Ventura que chegou a sublinhar que este é o momento de todos estarem alinhados em ajudar o país.

Na sessão de perguntas e respostas com apoiantes em Aveiro, André Ventura, fez questão de dizer "que já há três dias" que anda "a falar" nessa necessidade e diz que foram já retirados outdoors em Évora e Beja para entregar aos bombeiros e a quem precisava de lonas.

Até nas redes sociais já tinha colocado um vídeo em que se mostra a carregar lonas e este domingo de apoiantes a retirar alguns dos seus outdoors.

Mau tempo: Ministra da Administração Interna desconhece o que falhou na disponibilização de meios

Tempestade Kristin

Mau tempo: Ministra da Administração Interna desconhece o que falhou na disponibilização de meios

"O sistema é complexo e as entidades coordenadores(...)

As críticas ao Governo. "Sra. ministra da Administração Interna, faça-nos um favor: Deixe de nos insultar a inteligência"

André Ventura mantém o híbrido entre aspirante a Presidente da República e líder da oposição. Este domingo voltou às críticas ao Governo incluindo no discurso duas ministras e o primeiro-ministro. A Luís Montenegro André Ventura deixou um pedido: que se "retrate" depois das declarações em que dá a entender que algumas das vítimas da tempestade morreram por responsabilidade das próprias.

O líder do Chega espera que a declaração do primeiro-ministro não passe de um "lapso" e acusou ainda o executivo de "incompetência" depois de a ministra do Ambiente ter dito que ainda não foram ativados os mecanismos europeus - que para André Ventura já deviam estar no terreno.

Depois das críticas deixadas em Chaves, num momento em que fazia declarações aos jornalistas, André Ventura voltou à "carga" durante a tarde em Aveiro. Quando começou a discursar para os apoiantes passava pouco tempo das declarações da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que disse este domingo "não saber o que falhou".

André Ventura, no discurso que fez, aponta o que considera ter falhado: a prevenção, a falta de envio de militares para o terreno desde a primeira hora, e ainda o plano de apoio que considera "constrangedor" por se definir um apoio de 537 a pessoas individuais.

"Senhora ministra da Administração Interna faça-nos um favor: Deixe de nos insultar a inteligência deixei de gozar as pessoas e faça aquilo para que foi nomeada", salienta.

O apoio de Eanes a Seguro: "Em nome dos tachos"

Aproveitando que o discurso do candidato presidencial abriu além da tempestade, André Ventura foi questionado sobre o apoio do General Ramalho Eanes ao adversário e a resposta não foi direta. Recorde-se que Ventura já tinha admitido que o antigo Presidente da República em Portugal era uma figura que admirava, mas agora não quis dizer se perdia a admiração.

Ventura acabou apenas por afirmar que já adivinhava "a pressão" para que todos os do "sistema e das elites" se colocassem contra ele nesta segunda volta. O líder do Chega não concretizou, contudo, se inclui ou não Ramalho Eanes na expressão "do sistema".

A mobilização de apoios para Seguro voltou a ser tema em Aveiro na sessão com os apoiantes. André Ventura considera que o apoio ao candidato apoiado pelo PS se está a fazer "em nome do tacho". "Eles dizem que é em nome da decência. Acho que é em nome do tacho", disse.

André Ventura tem tido um novo modelo de campanha. Depois da tempestade tem passado os dias ou em visitas a indústrias, ou em "tertúlias" com os apoiantes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias