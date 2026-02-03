Ventura regressa ao campo presidencial. Acusa Seguro de "falta de coragem" com a certeza de que será o "líder da direita"

As críticas ao Governo. "Sra. ministra da Administração Interna, faça-nos um favor: Deixe de nos insultar a inteligência"

André Ventura mantém o híbrido entre aspirante a Presidente da República e líder da oposição. Este domingo voltou às críticas ao Governo incluindo no discurso duas ministras e o primeiro-ministro. A Luís Montenegro André Ventura deixou um pedido: que se "retrate" depois das declarações em que dá a entender que algumas das vítimas da tempestade morreram por responsabilidade das próprias.

O líder do Chega espera que a declaração do primeiro-ministro não passe de um "lapso" e acusou ainda o executivo de "incompetência" depois de a ministra do Ambiente ter dito que ainda não foram ativados os mecanismos europeus - que para André Ventura já deviam estar no terreno.

Depois das críticas deixadas em Chaves, num momento em que fazia declarações aos jornalistas, André Ventura voltou à "carga" durante a tarde em Aveiro. Quando começou a discursar para os apoiantes passava pouco tempo das declarações da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que disse este domingo "não saber o que falhou".

André Ventura, no discurso que fez, aponta o que considera ter falhado: a prevenção, a falta de envio de militares para o terreno desde a primeira hora, e ainda o plano de apoio que considera "constrangedor" por se definir um apoio de 537 a pessoas individuais.

"Senhora ministra da Administração Interna faça-nos um favor: Deixe de nos insultar a inteligência deixei de gozar as pessoas e faça aquilo para que foi nomeada", salienta.

O apoio de Eanes a Seguro: "Em nome dos tachos"

Aproveitando que o discurso do candidato presidencial abriu além da tempestade, André Ventura foi questionado sobre o apoio do General Ramalho Eanes ao adversário e a resposta não foi direta. Recorde-se que Ventura já tinha admitido que o antigo Presidente da República em Portugal era uma figura que admirava, mas agora não quis dizer se perdia a admiração.

Ventura acabou apenas por afirmar que já adivinhava "a pressão" para que todos os do "sistema e das elites" se colocassem contra ele nesta segunda volta. O líder do Chega não concretizou, contudo, se inclui ou não Ramalho Eanes na expressão "do sistema".

A mobilização de apoios para Seguro voltou a ser tema em Aveiro na sessão com os apoiantes. André Ventura considera que o apoio ao candidato apoiado pelo PS se está a fazer "em nome do tacho". "Eles dizem que é em nome da decência. Acho que é em nome do tacho", disse.

André Ventura tem tido um novo modelo de campanha. Depois da tempestade tem passado os dias ou em visitas a indústrias, ou em "tertúlias" com os apoiantes.