Ventura regressa ao campo presidencial. Acusa Seguro de "falta de coragem" com a certeza de que será o "líder da direita"

03 fev, 2026 - 00:35 • Filipa Ribeiro
O foco do candidato presidencial e líder do Chega mantem-se na tempestade e na recuperação do país, mas entre sessões de esclarecimento com apoiantes e declarações aos jornalistas alargou o discurso esta segunda feira para falar do seu adversário. André Ventura acusa António José Seguro de "falta de coragem" e de estar "refém do sistema de interesses" sendo por isso "um maior risco para a democracia".
A acusação é a resposta ao que o adversário tinha dito este domingo em entrevista SIC - que defendeu que Ventura é um perigo para a democracia - e que levou a perguntas dos jornalistas na manhã desta segunda-feira em Chaves.
No entanto, já durante a tarde desta segunda-feira, numa nova sessão de esclarecimentos com apoiantes, em Aveiro, André Ventura voltou ao ataque ao candidato que concorre consigo na segunda volta das eleições. Desta vez, com referência à tempestade de que tanto tem falado, para comentar que António José Seguro começou a entregar ajuda às regiões afetadas.
"É o melhor serviço que podemos fazer nesta altura e por isso saúdo o meu adversário por finalmente cair na terra, perceber o país em que está e começar a ajudar e começar a fazer alguma coisa”, defendeu.
O candidato presidencial apoiado pelo Chega tem dito que "os votos são a última preocupação" no momento que é difícil para o país, no entanto, aos jornalistas sublinha que o adversário "não tem ideias sobre nada".
“António José Seguro não tem ideia sobre nada, por exemplo, estamos no meio de uma crise enorme e se fizéssemos o resumo do que foi ontem a entrevista à SIC, é que eu sou um adversário da democracia. Francamente, as pessoas não são parvas", disse.
Com uma agenda construída sempre à última hora e ao sabor dos acontecimentos, André Ventura acabou a apostar nos últimos dias no que chama de "sessões de esclarecimento" com eleitores, em que se senta num palco onde discursa durante cerca de dez minutos e se disponibiliza a responder a perguntas de apoiantes.
Em Aveiro, esta segunda feira, questionado sobre como fica o Chega se for eleito Presidente da República, André Ventura perde-se na resposta para dar nota de que tem a certeza de que o espírito do partido irá perdurar e salva-se sublinhando os resultados que conseguiu na primeira volta para voltar a reforçar que será o novo líder da direita. "Depois de dia 8 de fevereiro não haverá mais nenhuma conversa da direita. Nós seremos a direita." afirma.
André Ventura desde cedo falou na urgência de se entregar telhas a quem ficou com danos depois da tempestade e também no final da semana passada tinha já sublinhado o esforço para entregar lonas para ajudar nas coberturas. Já este sábado anunciou que iria retirar cartazes da campanha presidencial para ajudar a construir abrigos.
Nesta segunda feira também o adversário anunciou que está a doar cartazes e o assunto parece ter incomodado André Ventura que chegou a sublinhar que este é o momento de todos estarem alinhados em ajudar o país.
Na sessão de perguntas e respostas com apoiantes em Aveiro, André Ventura, fez questão de dizer "que já há três dias" que anda "a falar" nessa necessidade e diz que foram já retirados outdoors em Évora e Beja para entregar aos bombeiros e a quem precisava de lonas.
Até nas redes sociais já tinha colocado um vídeo em que se mostra a carregar lonas e este domingo de apoiantes a retirar alguns dos seus outdoors.
Tempestade Kristin
André Ventura mantém o híbrido entre aspirante a Presidente da República e líder da oposição. Este domingo voltou às críticas ao Governo incluindo no discurso duas ministras e o primeiro-ministro. A Luís Montenegro André Ventura deixou um pedido: que se "retrate" depois das declarações em que dá a entender que algumas das vítimas da tempestade morreram por responsabilidade das próprias.
O líder do Chega espera que a declaração do primeiro-ministro não passe de um "lapso" e acusou ainda o executivo de "incompetência" depois de a ministra do Ambiente ter dito que ainda não foram ativados os mecanismos europeus - que para André Ventura já deviam estar no terreno.
Depois das críticas deixadas em Chaves, num momento em que fazia declarações aos jornalistas, André Ventura voltou à "carga" durante a tarde em Aveiro. Quando começou a discursar para os apoiantes passava pouco tempo das declarações da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que disse este domingo "não saber o que falhou".
André Ventura, no discurso que fez, aponta o que considera ter falhado: a prevenção, a falta de envio de militares para o terreno desde a primeira hora, e ainda o plano de apoio que considera "constrangedor" por se definir um apoio de 537 a pessoas individuais.
"Senhora ministra da Administração Interna faça-nos um favor: Deixe de nos insultar a inteligência deixei de gozar as pessoas e faça aquilo para que foi nomeada", salienta.
Aproveitando que o discurso do candidato presidencial abriu além da tempestade, André Ventura foi questionado sobre o apoio do General Ramalho Eanes ao adversário e a resposta não foi direta. Recorde-se que Ventura já tinha admitido que o antigo Presidente da República em Portugal era uma figura que admirava, mas agora não quis dizer se perdia a admiração.
Ventura acabou apenas por afirmar que já adivinhava "a pressão" para que todos os do "sistema e das elites" se colocassem contra ele nesta segunda volta. O líder do Chega não concretizou, contudo, se inclui ou não Ramalho Eanes na expressão "do sistema".
A mobilização de apoios para Seguro voltou a ser tema em Aveiro na sessão com os apoiantes. André Ventura considera que o apoio ao candidato apoiado pelo PS se está a fazer "em nome do tacho". "Eles dizem que é em nome da decência. Acho que é em nome do tacho", disse.
André Ventura tem tido um novo modelo de campanha. Depois da tempestade tem passado os dias ou em visitas a indústrias, ou em "tertúlias" com os apoiantes.